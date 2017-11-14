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Российский президент Владимир Путин пытается "подорвать свободные общества", вмешиваясь в выборы и ведя кибершпионаж. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в речи на банкете лорд-мэра лондонского Сити, сообщает Би-Би-Си.

Москва, чтобы "посеять раздор на Западе", запускает фейковые новости, отметила премьер-министр. "Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола, - сказала Мэй. - Это включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг". Мэй осудила российскую аннексию Крыма и разжигание конфликта на Украине.

По словам Мэй, ее послание Путину очень простое - он должен выбрать другой путь по сравнению с тем, которым Москва шла в последние годы, осуществив аннексию Крыма и занимаясь разжиганием конфликта на Украине и организацией кибератак на правительства и парламенты в Европе.

"Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают", - подчеркнула британский премьер.

Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она будет "играть по правилам", заявила премьер-министр. "Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности, - сказала Мэй. - Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации".

По словам Мэй, она надеется, что когда-нибудь Россия выберет другой путь, но пока она этого не сделала, "мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и мировой порядок, от которого они зависят".

В понедельник министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что испанские власти проинформировали Россию о происхождении трафика, который содержал недостоверные сообщения относительно референдума о самоопределении Каталонии. "У нас нет официальных данных о том, что за этим стоит российское правительство, но мы знаем, откуда идет этот трафик - он связан с сетями, точки распространения которых находятся в России, и этой информацией мы поделились с российскими властями", - сказал министр. - Я не уверен в полном процентном соотношении, но 50 процентов трафика шло из России и 30 - из Венесуэлы. Только три аккаунта, посвященные референдуму и событиям, которые переживала Каталония, были подлинными, остальные были фальшивыми".

10 ноября Дастис заявил, что есть "достаточно хорошо подтвержденные данные" о том, что "российские сети или хакеры стоят за действиями, которые нацелены не только на Испанию, но и на то, чтобы дестабилизировать ЕС".