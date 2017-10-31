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новость Межконтинентальный контент

Интернет-компании представили Конгрессу данные о российском вмешательстве
31.10.2017
Штаб-квартира Facebook. Фото: pcworld.com
Штаб-квартира Facebook. Фото: pcworld.com
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Интернет-компании Facebook Inc., Google and Twitter Inc. представили Конгрессу данные о размещении на их платформах политической рекламы российского происхождения, сообщает Bloomberg. Вмешательство оказалось более масштабным, чем представлялось ранее.

Как считают во всех трех компаниях, контент разрабатывало и продвигало "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей". По данным Facebook, агентство оплатило рекламу 120 страниц, на которых с января 2015 года по август 2017 года было опубликовано около 80 тысяч записей. Кроме того, со 170 аккаунтов в Instagram было размещено 120 тысяч публикаций. С учетом перепостов этот контент увидели 126 миллионов американцев, отмечают в Facebook. В октябре 2016 года, за месяц до выборов, соцсеть заблокировала подозрительные аккаунты.

В YouTube "Агентство интернет-исследований" создало 17 каналов, где публиковало свой контент, говорится в отчете Google. На них были опубликованы 1 108 видеороликов общей длительностью 43 часа. С июня 2015 года по ноябрь 2016 года они собрали 309 тысяч просмотров. Все эти каналы были заблокированы.

Как сообщил серсис Twitter, с агентством связаны 2 752 аккаунта. Твиты в них постились автоматически. С 1 сентября 2016 года по 15 ноября 2016 года было размещено 1,4 миллиона сообщений.

"Иностранное вмешательство, которое мы наблюдали, является предосудительным и возмутительным и открыло новое поле битвы для нашей компании, нашей отрасли и нашего общества, - заявил представитель Facebook Колин Стретч. - То, что иностранные деятели, скрывающиеся за поддельными аккаунтами, злоупотребляли нашей платформой и другими интернет-сервисами, пытаясь посеять разобщение и раздор и подорвать наш избирательный процесс, - это нападение на демократию, и это нарушает все наши ценности".

Во вторник и среду в комитете Сената США по разведке топ-менеджеры Facebook, Google и Twitter выступят на открытых слушаниях, посвященных российскому вмешательству в выборы.

17 октября РБК сообщило, что "фабрика троллей" потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Из этих денег примерно два миллиона долларов были потрачены на зарплаты сотрудникам за последние два года: по 55 тысяч рублей в месяц платили рядовым сотрудникам, ответственным за составление контента, администраторы сообществ в соцсетях получали по 80-90 тысяч рублей в месяц, зарплата руководителей отделов превышала 120 тысяч рублей. Всего в "американском" подразделении "фабрики" работали до 90 человек. Еще около 80 тысяч долларов за два года, по 200 тысяч рублей в месяц, израсходовали на покупку IT-обеспечения: прокси-серверов, IP-адресов, виртуальных sim-карт.

Также около 120 тысяч долларов, по пять тысяч долларов в месяц, за два года было потрачено на продвижение в соцсетях. Эти средства в основном шли на покупку рекламы в Facebook.Активно работать отдел начал в июне 2015 года. Осенью 2017 года соцсети заблокировали большинство сообществ "фабрики".

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31.10.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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