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Акции мусульман и исламофобов, прошедшие в одно и то же время 21 мая 2016 года у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, Техас, были организованы "фабрикой троллей" - петербургским "Агентством интернет-исследований", которое связано с миллиардером Евгением Пригожиным, известным как личный повар Владимира Путина. Как передает Motherboard, об этом на слушаниях в Сенате США заявил член верхней палаты от Северной Каролины республиканец Ричард Бёрр.

С инициативой митинга под названием "Прекратить исламизацию Техаса" выступила ФБ-группа Heart of Texas ("Сердце Техаса"), имеющая свыше 250 тысяч участников. Агитация за митинг мусульман велась в ФБ-группе United Muslims of America ("Объединение мусульман Америки"), в которой состоит больше 300 тысяч пользователей.

"Чего не могла знать ни одна из сторон - так это того, что российские тролли подстрекали их к уличным столкновениям, провоцируя раскол между настоящими американцами", - подчеркнул Бёрр.

Акции, однако, собрали меньше 100 человек. Сенатор процитировал слова участника исламофобской демонстрации: "Heart of Texas агитировала за эту акцию, однако мы не увидели ни одного из ее представителей". "Теперь мы знаем, почему", - добавил республиканец.

Подготовка акций, в частности реклама в соцсетях, обошлась России примерно в 200 долларов, заключил Бёрр.

В середине октября РБК сообщил, что "фабрика троллей" потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Было организовано как минимум 118 сообществ в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере с общей аудиторией около 6 миллионов пользователей. "Американский" отдел "Агентства интернет-исследований" активно работал с июня 2015 года; в августе 2017-го большинство сообществ были заблокированы.

Как сообщалось на днях, данные о публикации российской политической рекламы, которые представили Конгрессу США Facebook, Google и Twitter, свидетельствуют, что вмешательство Москвы во внутреннюю политику Соединенных Штатов оказалось более масштабным, чем представлялось ранее. При этом во всех трех интернет-компаниях сделали вывод, что контент разрабатывала и продвигала именно "фабрика троллей".