О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.265298.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.265298.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Интернет, Религия, Ксенофобия, Мир, Политика, Общество

новость Сенатор: "Фабрика троллей" устроила в Техасе одновременные акции мусульман и исламофобов

02.11.2017
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
Реклама

Акции мусульман и исламофобов, прошедшие в одно и то же время 21 мая 2016 года у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, Техас, были организованы "фабрикой троллей" - петербургским "Агентством интернет-исследований", которое связано с миллиардером Евгением Пригожиным, известным как личный повар Владимира Путина. Как передает Motherboard, об этом на слушаниях в Сенате США заявил член верхней палаты от Северной Каролины республиканец Ричард Бёрр.

С инициативой митинга под названием "Прекратить исламизацию Техаса" выступила ФБ-группа Heart of Texas ("Сердце Техаса"), имеющая свыше 250 тысяч участников. Агитация за митинг мусульман велась в ФБ-группе United Muslims of America ("Объединение мусульман Америки"), в которой состоит больше 300 тысяч пользователей.

"Чего не могла знать ни одна из сторон - так это того, что российские тролли подстрекали их к уличным столкновениям, провоцируя раскол между настоящими американцами", - подчеркнул Бёрр.

Акции, однако, собрали меньше 100 человек. Сенатор процитировал слова участника исламофобской демонстрации: "Heart of Texas агитировала за эту акцию, однако мы не увидели ни одного из ее представителей". "Теперь мы знаем, почему", - добавил республиканец.

Подготовка акций, в частности реклама в соцсетях, обошлась России примерно в 200 долларов, заключил Бёрр.

В середине октября РБК сообщил, что "фабрика троллей" потратила около 2,3 миллиона долларов на пропаганду в соцсетях среди американцев. Было организовано как минимум 118 сообществ в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере с общей аудиторией около 6 миллионов пользователей. "Американский" отдел "Агентства интернет-исследований" активно работал с июня 2015 года; в августе 2017-го большинство сообществ были заблокированы.

Как сообщалось на днях, данные о публикации российской политической рекламы, которые представили Конгрессу США Facebook, Google и Twitter, свидетельствуют, что вмешательство Москвы во внутреннюю политику Соединенных Штатов оказалось более масштабным, чем представлялось ранее. При этом во всех трех интернет-компаниях сделали вывод, что контент разрабатывала и продвигала именно "фабрика троллей".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
02.11.2017
новость Новости по теме
31.10.2017 Интернет-компании представили Конгрессу данные о российском вмешательстве →
17.10.2017 "Фабрика троллей" потратила 2 миллиона долларов на пропаганду в США →
13.10.2017 CNN: Россия использовала Pokemon Go для попыток дестабилизации ситуации в США →
16.09.2017 Фейсбук передал спецпрокурору Мюллеру отчет о покупках рекламы из России →
13.09.2017 В Сенате США потребовали от соцсетей отчитаться о полученных из России деньгах →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Выбор читателей
статья Как отец деда заложил
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость Калининград: ФСБ против редакции
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
новость Убежище для черногорского заговорщика
Анание Никич и Эдуард Шишмаков. Фото из красных карточек Интерпола
новость Нефтяные санкции США расширены
Морская буровая уствановка. Фото: gazprom.com
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Иск Навального к Путину
Алексей Навальный. Кадр видео
в блоге Путин и черная магия
383
новость Мовенко: следствие завершено
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость Ленобласть: автоматчики против сантехников
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
новость В Крыму не исключают диверсии
Газопровод. Фото: teplogid18.ru
новость Российский след в убийстве Окуевой
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы