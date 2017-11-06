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новость Бельгия: члены Женералитата Каталонии освобождены под обязательство о явке

06.11.2017
Карлес Пучдемон. Фото: gencat.cat
Карлес Пучдемон. Фото: gencat.cat
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Бельгийский суд освободил экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех других отстраненных Мадридом членов Женералитата из-под стражи под обязательство о явке на дальнейшие слушания по запросу Испании об их выдаче. Об этом сообщает Reuters.

Слушания должны начаться в течение ближайших 15 дней. Каталонским политикам запрещено покидать Бельгию без санкции судьи.

Мадрид обвиняет Пучдемона и его коллег в мятеже, подстрекательстве к мятежу, растрате государственных средств, неповиновении законной власти и нарушении обязательств. Эти обвинения выдвинуты в связи с проведением каталонским руководством референдума об отделении региона от Испании и последующим провозглашением его независимости.

Семеро членов Женералитата, оставшихся в Каталонии, в том числе вице-президент - глава правительства региона Уриол Жункерас, а также еще двое выехавших в Бельгию, но затем вернувшихся на родину в четверг были арестованы по этим же обвинениям Национальной судебной коллегией Испании. При этом для одного из обвиняемых - Санти Вилу - предусмотрена возможность освобождения под залог 50 тысяч евро, поскольку он ушел в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии и согласился сотрудничать со следствием.

Также же обвинения выдвинуты в адрес спикера парламента Карме Форкадель и еще пятерых депутатов. Слушания об их аресте отложены до 9 ноября после поданных депутатами ходатайств о предоставлении времени на подготовку к защите. При этом до проведения слушаний все шестеро помещены под полицейский надзор.

В пятницу Мадрид направил в прокуратуру Бельгии запросы об аресте членов Женералитата, находящихся в этой стране. В воскресенье утром Пучдемон и его коллеги сдались полиции и были взяты под стражу до суда.

Декларация независимости Каталонии была принята парламентом 27 октября. За проголосовали 70 депутатов, против - 10, двое воздержались, 53 бойкотировали голосование. Сразу после этого правительство в Мадриде с санкции Сената Испании в порядке статьи 155 Конституции страны распустило каталонские парламент и Женералитат.

И.о. главы Каталонии на срок до внеочередных выборов, намеченных на 21 декабря, назначена вице-премьер Испании Сорая Саэнс де Сантамария.

30 октября стало известно, что Пучдемон прибыл в Брюссель вместе с еще несколькими чиновниками Женералитата. Днем раньше министр миграционной политики Бельгии Тео Франкен - член Нового фламандского альянса, выступающего за постепенный выход Фландрии из состава королевства, - заявил о готовности предоставить Пучдемону политическое убежище. Однако отстраненный президент Каталонии заверил, что этой возможностью не воспользуется.

31 октября Конституционный суд Испании приостановил действие декларации независимости Каталонии.

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06.11.2017
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