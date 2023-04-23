Трудно высказать и не высказать
Китай устами своего посла в Париже поставил под сомнение не только территориальную целостность Украины, но и суверенитет всех постсоветских государств. Скандальное интервью вышло в пятницу вечером на телеканале LCI. Опытный ведущий Дариус Рошбен задал Лю Шаю предсказуемо неудобные вопросы, и тот не раз терял самообладание.
Вот ключевой фрагмент, идущий вразрез с официальной позицией Пекина по поводу нерушимости границ и вызвавший бурную международную реакцию:
- Уточните вашу позицию: Крым - это Украина?
- Ха-ха. Это зависит...
- Нет, простите, это либо Украина, либо нет.
- Это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза.
- Но с точки зрения междуродного права, как вы знаете, это Украина.
- В международном праве эти страны, входившие в СССР, не имеют действующего международного статуса, потому что не существует международного соглашения, которое конкретизировало бы их статус суверенных стран.
- Вы что же, утверждаете, что границы, установленные после распада СССР, с вашей точки зрения не урегулированы до сих пор?
- Не надо препираться по таким вопросам. Сейчас самое срочное - это добиться прекращения огня.
- Простите, но если бы у Китая ампутировали часть территории? Это не препирательство, Крым для украинцев - очень серьезная проблема.
- Эта проблема не такая простая. Если у вас есть проблемы, вы можете их обсуждать между собой.
На следующее утро интервью прокомментировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: "Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления противоречат позиции Пекина насчет "усилий по установлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо бы спросить: чей Владивосток?"
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался еще жестче: "Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН. Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не повторяйте пропаганду российских аутсайдеров".
Латвия, Литва и Эстония вызвали китайских послов и потребовали объяснений. "Если кто-то все еще задается вопросом, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в установлении мира в Украине", вот вам китайский посол, утверждающий, что Крым является российским, а границы наших стран не имеют законных оснований", - написал в твиттере министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Французский МИД "с тревогой принял к сведению" высказывания китайского посла и попросил Пекин прояснить свою позицию. Украина была признана "в границах, включающих Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай, при распаде СССР в качестве нового государства - члена ООН", а аннексия Крыма была незаконной, напоминают в Париже. Интервью Лю Шая - своего рода холодный душ для французской дипломатии, разрабатывающей новые "мирные инициативы" после визита Эмманюэля Макрона в Пекин.
Эксперты не сомневаются в том, что резкое интервью посла - продуманный шаг, согласованный с высшим китайским руководством, а не экспромт в прямом эфире. "Пекин периодически делает противоречащие друг другу заяваления, как бы тестируя, насколько далеко сейчас можно зайти, - отмечает наш обозреватель Александр Скобов. - Конечно, это прощупывание, а не случайные оговорки. Надежды многих аналитиков на прагматизм Китая были слишком радужными. Объективно Китай точно так же, как и путинский режим, заинтересован в сломе междунаодного порядка, основанного на западных принципах приоритета права. И этот мотив глубже и сильнее конкретных экономических интересов Китая".
Нынешнее противостояние имеет глобальный характер, подчеркивает Скобов: "Мир действительно раскалывается на два лагеря. Этого очень не хотят лидеры Запада. Такой раскол отнюдь не оставит путинскую Россию в одиночестве. И этот раскол будет очень болезненным, в том числе в экономическом плане для Запада. Поэтому западные лидеры стремятся всеми силами такого раскола избежать, сохранить мосты. Но я думаю, что процесс пойдет именно в этом направлении".
Виталия Портникова тоже не удивили наглые заявления китайского посла: "Китай может рассматривать российскую "спецоперацию" в Украине как первый этап выхода России на границы СССР 1991 года, на которые и с точки зрения Москвы, и с точки зрения Пекина, Россия имеет полное право. Можно себе представить, что имеет в виду Пекин, когда говорит про Устав ООН и про уважение к международному праву. Международное право, с точки зрения Китая, может быть как раз на стороне РФ, которая восстанавливает свои "исторические границы" и не признает "сецессию" 1991 года. Мы не знаем, насколько серьезно Си готов поддержать Путина в этой шизофренической идее. Но очевидно, что для китайского руководства мир в Центральной Европе - это мир на условиях Москвы, основанный не на международном праве, а на его интерпретации Путиным и его очевидным союзником Си".
Приведем еще несколько характерных пассажей из интервью Лю Шая Дариусу Рошбену.
- Мао Цзэдун - один из крупнейших преступников в истории. Он стольких людей депортировал, пытал, убил...
- Каждый раз, когда вы берете у меня интервью, вы цепляетесь к этим байкам о прошлом. Вы недобросовестны.
- Вы называете это байками? Миллионы смертей по вине Мао?
- Это неверно, неточно.
- Что неточно?
- Вы вообще учились где-нибудь? Стоп! Я сюда пришел не чтобы обсуждать эти байки. Я пришел обсуждать международную обстановку и актуальные события.
- Господин посол, Германия заплатила морально, финансово и юридически за свои преступления. Это правда, что некоторые военные преступления, в том числе французские колониальные, не были наказаны. Сейчас мы говорим о Китае.
- Попросите у японцев заплатить за их преступления Второй мировой войны, за войну против Китая.
...
- Даже семья Си Цзиньпина пострадала от чисток...
- Я тут не для того, чтобы обсуждать эти россказни. У вас, в западных странах, гораздо больше проблем с правами человека. Могу вам прислать последний доклад КНР о ситуации с правами человека в США.
- Вы используете слово "россказни". Но память о жертвах ГУЛАГа, о жертвах китайских лагерей - это слово звучит оскорбительно для их памяти, вы это понимаете?
- Вы можете рассказывать о других странах, но когда речь о Китае, я уверен, что вы рассказываете байки.
...
- Мы за многополярный мир, потому что многополярный мир - это мир демократичный.
- Даже если это многополярный мир, состоящий из диктатур?
- Не надо противопоставлять диктатуры и демократии.
- Ну для тех, кто от них (диктатур. - Ред.) страдает, это имеет значение.
- Кто будет определять, где диктатура, а где демократия? Западный мир не имеет права это определять.
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