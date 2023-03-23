



Решится ли председатель КНР поговорить с украинским президентом после своего помпезного визита в Москву, похвал в адрес российского коллеги и торжественного приема в Грановитой палате Кремля, там, где Сталин потчевал Мао? Возможно, эта беседа даже и произойдет. Для Си Цзиньпина она может стать необходимым подтверждением китайского казенного "миролюбия", демонстрацией, что Пекин готов не только к диалогу с Москвой, но и к диалогу с Киевом.



На протяжении последних месяцев, судя по официальным сообщениям из офиса украинского президента, Зеленский добивался диалога с китайским лидером и всякий раз, естественно, наталкивался на великую китайскую дипломатическую стену. Не знаю, к чему он стремился больше - добиться от Китая понимания, что война невыгодна никому и Пекину в том числе, или же просто заставить главу КНР четко обозначить свою позицию и поддержать территориальную целостность Украины, что и должен был бы сделать руководитель страны - постоянного члена Совбеза ООН.



Но, по-моему, после публикации китайского "мирного плана" всякая необходимость в общении Зеленского и Си отпала именно для украинского президента. Зеленскому не о чем говорить с главой государства, все дипломатические усилия которого сосредоточены на одном: спасении России. Да, я остерегусь говорить, что Китай заинтересован в российской победе, - просто чтобы сохранить точность в оценке этого "мирного плана". Но то, что Китай заинтересован в том, чтобы Россия ни при каких обстоятельствах не проиграла, очевидно и по идеям из плана, прежде всего по предложению отменить санкции, и по поведению председателя КНР в Москве.



Теперь не председатель КНР нужен украинскому президенту, а украинский президент - председателю КНР. Беседа с Зеленским станет для Си Цзиньпина инструментом, который позволит объяснить, почему Китай продолжает поддерживать своего союзника, миролюбивую Россию, одобряющую план Си. И почему всех в Пекине так огорчает неконструктивность Украины, от которой требуется немногое - просто прекратить стрелять и согласиться на российские условия.



Конечно, тут я мог бы призвать украинского президента просто не снимать трубку, но я не буду этого делать. Цинизм ситуации в том, что Зеленский все равно будет разговаривать с Си Цзиньпином, если будет получен соответствующий сигнал из Пекина. И Байден будет разговаривать с Си об украинском кризисе. Потому что все равно существует надежда, что председатель КНР понимает, насколько опасны для экономики его страны продолжение войны и конфронтация с Западом. Между прочим, такая же надежда была на благоразумие Путина. Что он тоже поймет всю катастрофичность последствий войны для своей страны. Ведь, в конце концов, даже "блицкриг привел бы к западным санкциям и началу необратимых процессов в экономике России.



Но людям, опьяненным неограниченной властью, мало интересно, как там будут выживать их подданные. И Путин, и Си Цзиньпин смогли доказать собственной элите и народу свою безальтернативность и несменяемость. А это очень важный шаг к политической неадекватности. Так что, скорее всего, с Си Украину и Запад ожидает то же разочарование, которое ожидало с Путиным. Просто в этом случае разочарование - и его последствия - уже не будут неожиданными и к ним легче подготовиться.