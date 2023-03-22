



Просить товарища Си "повлиять" на Путина, тем более "вразумить" или "утихомирить" его - это примерно из той же оперы, что просить Путина повлиять на Лукашенко, как было когда-то принято. Си выглядит более психически здоровым? Ну, это пока. Вот и про Путина так думали. Излишне напоминать, как сильно ошибались. Немедленные удары по жилым домам в Ржищеве и Запорожье - это и есть результат обсуждения "мирного плана".



Когда кремлевские пропагандисты напыщенно рассуждают о "новом мировом порядке" - это, конечно, смешно, но только потому, что такой мировой порядок будет не русским, а китайским. Вовсе не потому, что он в принципе невозможен или Си о нем даже не помышляет. Хотя некоторые пропагандисты, правда, пока только из числа вольнонаемных, честно заявили: "Россия в XXI веке должна быть вассалом Китая". Условно-левый Ольшанский это написал, условно-правый Холмогоров - подписался. И только Марков по старинке твердил, что это, мол, "трансляция рекомендованных из Вашингтона тезисов".



Многие аналитики, рассуждая о Китае, попадают в ловушку ориентализма. Отсюда все эти раз за разом повторяемые стереотипы про то, что "Китай живет в вечности". Не любит суеты и резких движений, умеет ждать - и потому не станет вести себя, как слон в посудной лавке. У них как будто стерт из памяти файл о великом истребителе воробьев, который создал этого монстра на обломках древней цивилизации. Между тем Мао грезил ядерной войной, в результате которой коммунистов все равно должно остаться больше. "Ну так не устроил же?" Это потому что особо нечем было, в первую очередь.



Си Цзиньпин откликнулся на призыв Мао и вступил в отряд хунвейбинов. Хотя ему, как сыну врага народа - его отец, в прошлом высокопоставленный партийный чин, сидел в тюрьме, - это было запрещено. И после того как его раскрыли, отправили в колонию, потом на перевоспитание в беднейшую деревню, где он в одиночестве жил в пещере, товарищ Си стал не диссидентом, а верным партийцем. В конце концов он достиг высот своего мучителя - и стал править в его духе. После смерти Мао китайская партийная верхушка, уставшая от его сумасбродства, создала какую-никакую систему сдержек и противовесов. Товарищ Си ее поломал, выстроив систему власти под себя. С маоистским размахом он провел партийную чистку под видом борьбы с коррупцией. Возвысил некомпетентных, но лояльных. Опирается преимущественно на силовиков.



Публично унизил своего предшественника, Ху Цзиньтао, которого прилюдно вывели из зала съездов под руки, словно на расстрел, когда он попытался возразить по поводу назначений в руководство партии. Период его правления при Си называют "потерянным десятилетием". Хотя именно тогда экономика Китая взлетела ракетой, став второй в мире. Поклонники китайской модели обычно связывают этот фантастический подъем с "сильной рукой", хотя на деле китайское экономическое чудо было в очень большой степени обеспечено Гонконгом. Вернувшись - к ужасу многих его жителей, считавших себя отдельной нацией, - в состав Китая в 1997 году, Гонконг стал локомотивом развития его экономики. В 1997 году экономика Гонконга составляла почти 20(!) процентов китайской. Гонконг приносил до 55(!) процентов иностранных инвестиций в КНР. В общем, даже Си признал как-то на юбилейных торжествах, что без Гонконга чуда не случилось бы. Экономисты подтверждают: да, экономическое развитие было бы бледной тенью сегодняшнего. И как же Си отблагодарил гонконгцев? Стал выкручивать руки и затыкать рты, ломая привычный им европейский образ жизни. Чего КНР обязался не делать как минимум в течение 50 лет со дня установления своего суверенитета над Гонконгом. Лагерей перевоспитания, как для уйгуров, пока не строят, но кто знает... Кстати, Си стоило бы выдать такой же ордер, как выдали Путину - уйгуров насильственно "обращают" в китайцев иногда даже более брутально, чем украинцев пытаются переделать в русских. В том числе при помощи принудительной стерилизации, контрацепции и абортов.



Каким образом политик, который вернул Китай к единоличной диктатуре, проводит систематический геноцид, грозит войной Тайваню и запрещает Винни-Пуха, чтобы над ним не смеялись, может считаться носителем здравомыслия? Вероятнее всего, он мыслит примерно так же, как мыслил в свое время Сталин относительно Германии и Британии: пусть Россия и Запад обескровят друг друга, а я воспользуюсь плодами их слабости. Но Россию он будет держать под капельницей, она ему нужна как большая Северная Корея. Конечно, пока это будет возможно, Си будет делать вид, что совершенно тут ни при чем. Но ему явно хочется затмить Мао своим величием. А поскольку ничего грандиозного в экономике и других созидательных сферах он не совершил и вряд ли ему это очень уж интересно, в какой-то момент он решит, как и Путин, что окно возможностей открылось и вот-вот закроется. Тогда он нападет на Тайвань.



Когда Фрэнсис Фукуяма поторопился опустить занавес над сценой мировой истории, а на Западе решили, что "рыночек порешает", произошла фатальная ошибка. Людоеды сладко поели и попили, понежились в роскоши, но не размягчились и подобрели, а совсем наоборот - вызверились на всех вокруг и до крайности обнаглели. Теперь им нужно полмира, не меньше. И сколько еще можно делать вид, что вот этот вот людоед, возможно, уговорит вон того не очень-то людоедствовать.