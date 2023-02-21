Такой пинг-понг нам не нужен
Владимир Путин и Ван И в 2017 году.
Главный китайский дипломат Ван И привез в Москву "мирный план" для России и Украины, анонсированный им на Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И в ходе европейского турне посетил Лондон, Париж, Берлин и Будапешт. Ожидается его встреча с Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров должна стать подготовка к визиту в Москву нынешней весной председателя КНР Си Цзиньпина.
В Мюнхене Ван И представил "основные элементы" своего мирного плана министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Тот ждет от китайской стороны документ, чтобы изучить подробности, но подчеркивает, что Украина продолжит бороться за свою свободу.
По данным европейских источников агентства Bloomberg, Китай намерен призвать к прекращению огня и приостановке поставок оружия в Украину. Сам Ван И, выступая в Мюнхене 18 февраля, упомянул несколько пунктов: необходимость соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств, защита ядерных объектов и предотвращение использования химического и биологического оружия.
По некоторым данным, Китай предложит в ООН проект альтернативной резолюции к годовщине российского вторжения. Поддержанный Украиной проект резолюции содержит призыв к полному выводу российских войск с ее территорий. США и их союзники опасаются, что китайский вариант встретит понимание у стран "глобального Юга" и оттянет голоса в ООН.
Китай пытается выступить в роли миротворца на фоне обострения отношений с США: после скандала с разведывательным аэростатом госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Пекин. На Мюнхенской конференции он встретился с Ван И, после чего публично предупредил Пекин о недопустимости военной помощи Москве и системного обхода западных санкций.
19 февраля Блинкен заявил в интервью CBS, что Китай рассматривает возможность оказания России летальной военной помощи. "Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Пока мы видели китайские компании - а в Китае, конечно, нет реального различия между частными компаниями и государством, - и вот эти компании, как мы видели, оказывают России нелетальную поддержку для использования в Украине, - сказал госсекретарь. - И у нас есть опасения, основанные на имеющейся у нас информации, что они рассматривают предоставление и летальной поддержки. Мы им дали очень ясно понять, что это создаст серьезную проблему для нас и для наших взаимоотношений". На вопрос, что именно Пекин может поставить Москве, Блинкен ответил, что это может быть оружие или боеприпасы.
Пекин в резкой форме отверг американские обвинения. "Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения", - заявил Ван И на встрече с Блинкеном. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств", - добавил он.
В понедельник официальный Пекин опубликовал два программных внешнеполитических документа. В заявлении МИДа "Американская гегемония и ее опасности" ответственность за войну России в Украине возлагается на Запад. В этом документе Китай осуждает тот факт, что США установили "800 военных баз в 159 странах", а также ввели многочисленные экономические санкции. В тексте говорится о "беспрецедентной драконовской цензуре", которой якобы подвергаются российские СМИ в США и Европе.
Второй документ - "Глобальная инициатива в области безопасности" - также направлен на борьбу с "менталитетом холодной войны, односторонностью, блоковой конфронтацией и гегемонией". По поводу Украины в документе говорится о необходимости "поддерживать политическое урегулирование чувствительных вопросов... путем диалога и переговоров".
Как известно, Китай отказался осудить российскую агрессию против Украины и считает "законным" беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО.
Эксперты рассматривают нынешнюю миротворческую инициативу Китая как эпизод глобального противостояния демократий и диктатур.
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии
(О китайской мирной инициативе)
Условие любого мирного плана - вывод российский войск из Украины. Справедливый мир не может подразумевать награды для агрессора.
Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ
Речь пойдет, возможно, о том, чтобы зафиксировать ситуацию как она есть, объявить о прекращении огня, а затем начать переговоры при участии международных посредников. В известной степени то, что сейчас называется корейским вариантом. Китай, вероятно, предложит и свои усилия, чтобы урегулировать вопрос - в частности, с точки зрения финансовой поддержки он может взять на себя какие-то затраты, в том числе и по восстановлению взаимодействия и хозяйства.
https://www.rbc.ru/politics/20/02/2023/63f34a059a7947e3ba6bee61
Раффаэлло Пантуччи, специалист по внешней политике Китая
Я не сомневаюсь в том, что Пекин желает мира, но в то же время это предложение (китайский мирный план. - Ред.) кажется немыслимым. Для того чтобы это было убедительно, Китай должен рассматриваться как независимый брокер. Однако Китай явно выбрал сторону в этом конфликте.
Юрий Федоров, военный эксперт (Прага)
В Москве Ван И появился после турне по Европе, где обсуждал план прекращения войны в Украине. Не исключено, он привез Путину ультиматум, в той или иной степени согласованный с европейцами, принять китайский план и не трепыхаться без толку. Что это за план мы, разумеется, пока не знаем, но, видимо, скоро узнаем. Если Путин этот ультиматум примет, в Россию согласится приехать горячо любимый в Москве председатель Си. А то, знаете, кремлевским обитателям обидно: председатель Си в Казахстане недавно был, в Узбекистане тоже, Саудовскую Аравию посетил, а в России давно уже не был. Разве Россия слабее Узбекистана!? Трудно сказать. Но глупее, так уж точно.
Виталий Портников, журналист
Китайский мирный план можно охарактеризовать как план капитуляции Украины перед Россией - капитуляции, с которой собирается смириться и Запад, с точки зрения китайских партийных бонз... Китайские планы связаны с их стратегическим союзом с Россией - возможно, они используют Путина как инструмент для ослабления Запада, но это союз.
...Китай пытается представить дело так, будто США не хотят улучшения отношений. Что остается КНР? Организовывать визиты своего главы в Москву, делать все для улучшения двусторонних отношений, увеличивать закупки российских энергоресурсов и, конечно, вести переговоры о поставках летального оружия России... Конечно, хотелось бы, чтобы в Пекине проявили трезвость - их экономика зависит от Запада в гораздо большей степени, чем экономика России. Однако заявления Ван И в Мюнхене, заявления китайских СМИ, антиамериканская пропагандистская кампания после истории с аэростатом не оставляют никаких, ну никаких надежд на трезвость Пекина и обещают новые конфликты между демократиями и диктатурами.