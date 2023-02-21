

Владимир Путин и Ван И в 2017 году.



Главный китайский дипломат Ван И привез в Москву "мирный план" для России и Украины, анонсированный им на Мюнхенской конференции по безопасности. Ван И в ходе европейского турне посетил Лондон, Париж, Берлин и Будапешт. Ожидается его встреча с Владимиром Путиным. Одной из тем переговоров должна стать подготовка к визиту в Москву нынешней весной председателя КНР Си Цзиньпина.



В Мюнхене Ван И представил "основные элементы" своего мирного плана министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. Тот ждет от китайской стороны документ, чтобы изучить подробности, но подчеркивает, что Украина продолжит бороться за свою свободу.



По данным европейских источников агентства Bloomberg, Китай намерен призвать к прекращению огня и приостановке поставок оружия в Украину. Сам Ван И, выступая в Мюнхене 18 февраля, упомянул несколько пунктов: необходимость соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств, защита ядерных объектов и предотвращение использования химического и биологического оружия.



По некоторым данным, Китай предложит в ООН проект альтернативной резолюции к годовщине российского вторжения. Поддержанный Украиной проект резолюции содержит призыв к полному выводу российских войск с ее территорий. США и их союзники опасаются, что китайский вариант встретит понимание у стран "глобального Юга" и оттянет голоса в ООН.



Китай пытается выступить в роли миротворца на фоне обострения отношений с США: после скандала с разведывательным аэростатом госсекретарь Энтони Блинкен отменил визит в Пекин. На Мюнхенской конференции он встретился с Ван И, после чего публично предупредил Пекин о недопустимости военной помощи Москве и системного обхода западных санкций.



19 февраля Блинкен заявил в интервью CBS, что Китай рассматривает возможность оказания России летальной военной помощи. "Мы наблюдаем за этим очень внимательно. Пока мы видели китайские компании - а в Китае, конечно, нет реального различия между частными компаниями и государством, - и вот эти компании, как мы видели, оказывают России нелетальную поддержку для использования в Украине, - сказал госсекретарь. - И у нас есть опасения, основанные на имеющейся у нас информации, что они рассматривают предоставление и летальной поддержки. Мы им дали очень ясно понять, что это создаст серьезную проблему для нас и для наших взаимоотношений". На вопрос, что именно Пекин может поставить Москве, Блинкен ответил, что это может быть оружие или боеприпасы.



Пекин в резкой форме отверг американские обвинения. "Мы никогда не смиримся с указаниями США и даже с угрозами оказать давление на российско-китайские отношения", - заявил Ван И на встрече с Блинкеном. "Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества основываются на неприсоединении, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Они находятся в рамках суверенитета двух независимых государств", - добавил он.



В понедельник официальный Пекин опубликовал два программных внешнеполитических документа. В заявлении МИДа "Американская гегемония и ее опасности" ответственность за войну России в Украине возлагается на Запад. В этом документе Китай осуждает тот факт, что США установили "800 военных баз в 159 странах", а также ввели многочисленные экономические санкции. В тексте говорится о "беспрецедентной драконовской цензуре", которой якобы подвергаются российские СМИ в США и Европе.



Второй документ - "Глобальная инициатива в области безопасности" - также направлен на борьбу с "менталитетом холодной войны, односторонностью, блоковой конфронтацией и гегемонией". По поводу Украины в документе говорится о необходимости "поддерживать политическое урегулирование чувствительных вопросов... путем диалога и переговоров".



Как известно, Китай отказался осудить российскую агрессию против Украины и считает "законным" беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО.



Эксперты рассматривают нынешнюю миротворческую инициативу Китая как эпизод глобального противостояния демократий и диктатур.