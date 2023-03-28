

Иллюстрация из компьютерной игры "Dying Light: Bad Blood"



Антипутинские комментаторы стараются выстроить логическую конструкцию, объясняющую, почему Путин опять (как и во всем) просчитался. На этот раз с Континентальным Китаем. Конечно же, никакой практической помощи в войне с Украиной Поднебесная не окажет. Роль обмена с Западом в китайской экономике гораздо выше роли обмена с РФ. Зачем Пекину нарываться на конфронтацию с США и их союзниками, жертвуя этими связями ради кремлевского неудачника?



О нежной любви российских "консервативных государственников" к Континентальному Китаю известно давно. Его пример показывает, что можно пользоваться всеми благами капитализма и при этом иметь вполне тоталитарную политическую систему, свободную от "гибридных" драпировок ранней путинщины, давно тяготивших российских фашистов. Их "китайская мечта" понятна.



Но почитание Континентального Китая распространено и в антипутинском лагере, особенно среди правых либералов. Ему рассыпаются в комплиментах. С придыханием говорят о древней и мудрой цивилизации, мыслящей категориями стратегического планирования на столетия. Континентальный Китай противопоставляется бездарно профукавшим страну коррупционерам и ворам из Кремля в качестве примера успешной "авторитарной модернизации". Ведь может и диктатура быть успешной, если действует по уму. Не увлекается всякими идеологическими глупостями (вроде мистической глобальной схватки с западными содомитами и сатанистами). Не хулиганит на международной арене. Не бьет стекла, ведет себя осмотрительно и прагматично. В борьбе за распространение собственного влияния делает ставку на "мягкую силу". Для российских правых либералов вообще характерен "вульгарный марксизм". Самый вульгарный. Сведение картины мира к экономической выгоде. Рациональный мир не руководствуется отвлеченными идеями. Международное соперничество рассматривается исключительно как конкуренция за ресурсы.



По итогам визита Си в Москву обсуждают в основном пакет экономических соглашений, фактически передающих российские ресурсы под контроль китайцев. Мне попался всего один текст, в котором обращается внимание на то, что в основе совместного политического заявления "РФ" и "КНР" лежит четко выраженная общая философия двух деспотий, в нем присутствует строгая "иерархия ценностей".



На первом месте - ценности "суверенитета" и "стабильности". Понятие суверенитета прямо противопоставляется положенной в основу современной системы международно-правовых актов (начиная с Устава ООН) западной концепции универсальности (то есть наднациональности) ценностей демократии и прав человека. Суверенитет заключается в том, что каждое государство по своему усмотрению определяет, что такое демократия и права человека. На основе своих исторических традиций.



Все это уже заявлялось двумя диктаторами еще в дни пекинской Олимпиады. Тогда они объяснили миру, что Россия и Китай "имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан", что они "гарантируют своим народам право в соответствии с законом участвовать... в управлении государством и общественной жизнью".



То есть демократия - это не то, что вы думаете. Это не право народа выбирать себе власть и менять ее на выборах. Это привлечение отдельных подданных, выбранных властью по установленным ею правилам, к помощи этой власти в деле управления остальными подданными. Подобное понимание демократии действительно опирается на тысячелетний опыт и Китая, и России. Оно полностью подходит и для чудовищной тоталитарной империи Цинь Шихуанди, укладывавшей штабелями в фундаменты своих "великих строек" сотни тысяч своих подданных, и для крепостнической самодержавной империи Петра, и для сталинской империи. Да что уж говорить - оно полностью подходит для Германии Гитлера.



Тогда же были сказаны все повторенные ныне слова о недопустимости вмешательства во внутренние дела под предлогом защиты демократии и прав человека и "экспорта цветных революций". Обвиняя Запад в попытках "проводить разделительные линии по идеологическим признакам через создание узкоформатных ситуативных альянсов", две деспотии создают чисто идеологический альянс, нацеленный на защиту режимов с несменяемой властью от разлагающего влияния западных демократий.



Неприкосновенность принципов автократии - вот что такое и та "стабильность", и тот "суверенитет", о котором твердят Путин и Си. Поэтому в их декларации много говорится о "суверенитете" Сирии, но нет ни слова о суверенитете Украины. Это к вопросу о том, можно ли трактовать позицию Континентального Китая в пользу последней. Для пекинского режима это РФ защищает в Украине свой суверенитет. Защищает свое право применять вооруженную силу для подавления угрожающих ее стабильности цветных революций.





Китайские военные на параде в Москве 9 мая 2020 года



Главное не в том, что альянс Путина и Си является вассальным и кабальным по отношению к России. Главное, что он идеологический. Идеология отнюдь не оторвана от реальности. А современная реальность состоит в том, что в постиндустриальном глобализированном и информационно прозрачном мире демократии и автократии не могут мирно сосуществовать сколько-нибудь длительное время. Они не могут изолироваться друг от друга. Они неизбежно влияют друг на друга. Они разлагают друг друга. То есть представляют друг для друга экзистенциальную угрозу самим своим существованием. И кто-то кого-то должен сокрушить просто для того, чтобы выжить.



Все это кладет свои пределы китайскому "прагматизму". Конечно, Пекин предпочел бы, чтобы путинский режим был "отвязавшимся тараном", разбивающим скроенную по западному проекту международно-правовую систему. То есть таким тараном, за который сам Континентальный Китай прямой ответственности не несет, а просто тихо занимает расчищенное мировое пространство при помощи своей "мягкой силы". Но процесс оформления двух противостоящих друг другу военно-политических лагерей имеет свою неумолимую логику.



Путин давно и настойчиво напрашивается в вассалы к Си. Но тот долго предпочитал держать Путина на известной дистанции. Это порождало у американского истеблишмента иллюзию, что можно не допустить формирования открытого российско-китайского антизападного альянса. Не допустить, сыграв на каких-то текущих интересах обеих автократий, в первую очередь экономических. Американцы слишком долго старались "не делать Путину слишком больно", чтобы не толкнуть его окончательно в объятия Пекина. Отчасти этими соображениями объяснялись американские попытки избегать эскалации войны в Украине.



Однако принятие Путина в вассалы теперь можно считать состоявшимся. А это лишает последних аргументов сторонников "политики сдержанности" в США. Вовлеченность Запада в украинскую войну будет только расширяться. А это значит, что симметрично будет расширять свою вовлеченность в эту войну и Пекин, все более открыто выступая на стороне Путина. Смириться с перспективой поражения РФ он не может, потому что это будет стратегическим поражением мира автократий в его глобальной войне с демократиями.



Интересы этой глобальной войны будут все более превалировать над текущими экономическими интересами у всех вовлеченных в противостояние сторон. В свое время либеральные критики путинского режима сильно недооценили способность новорусского правящего класса пренебречь своими текущими экономическими интересами ради идеологических хотелок. Сейчас они повторяют ту же ошибку в отношении тоталитарной партократии Континентального Китая.