В Херсоне я уже неделю. Пишу репортаж, вжимая голову в плечи. Время от времени падаю на пол, когда прилетает близко. Как говорит хозяин дома, священник Сергей Чудинович, "лучше быть смешным, чем мертвым". От обстрелов с того берега каждый день гибнут люди. Мы находимся так близко от вражеских позиций, что по нам можно бить даже из минометов. Чем они и пользуются. Ближайшая мина легла метрах в 50-60 от нас. Зайди мы в дом минутой позже, она стала бы "нашей". Осколки залетели во двор, ударили по стенам.



Чтобы нажимать на клавиши, нужно сначала отогреть пальцы. Окопная свечка в помощь. Если вы думаете, что она вам едва ли понадобится, то я тоже так думал. Поэтому запомните на всякий случай: берете неглубокую консервную банку, по ее размеру сворачиваете плотный рулон из полосок картона, вкладываете в банку, из двух тонких полосок делаете фитили и заливаете это расплавленным парафином или воском. Одна такая свечка даст вам несколько часов тепла. На ней же можно подогреть, например, суп. Если нужна только лампа, свечку можно соорудить из вычищенной изнутри полукартофелины, подсолнечного масла и шнурка (спички тоже можно использовать в качестве фитиля).







Российские захватчики при бегстве вернули город в первобытный мир. Херсонцам приходится прокачивать скиллы времен охоты и собирательства. Практически все, что современный человек привык воспринимать как должное, здесь приходится "добывать". Начиная с элементарного - воды.



В Херсон я заехал вместе с бойцом сводного отряда полиции Николаем Русецким. Он ехал не с пустыми руками: с цистерной на двадцать кубометров воды (это двадцать тысяч литров), генератором, удлинителями и полным кузовом продуктов. Николай местный, в Херсоне у него оставались родственники. Мама жила в селе в зоне боевых действий. Весной она погибла под российским обстрелом. "Не захотела уезжать из-за коров. Как же, говорит, их оставишь. Я теперь этих коров ненавижу, смотреть на них не могу", - говорит Николай. Говорит тихо, никогда не повышая голоса, улыбаясь и часто извиняясь за что-нибудь. Не подумаешь, что это десантник с заслуженным позывным "Молот", ветеран, не однажды награжденный.



В 2014 он пошел на фронт добровольцем вместе со старшим братом. Был командиром отделения в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, в составе которой защищал Донецкий аэропорт. На момент начала полномасштабного вторжения Николай служил в полиции. Получил тяжелое ранение - ему ампутировали ступню. Несмотря на ампутацию, вернулся в строй. "Сводный отряд создан для выполнения специфических боевых задач. Мы были здесь на передовой, приближали освобождение. Херсон я не брал, но я и так знаю, что он наш, украинский город. С 2004 года, когда приехал сюда учиться", - рассказывает Николай.





Николай Русецкий с дочерью



Не успели мы развернуть пункт помощи в намеченном месте, как люди потянулись к нам... с угощениями. Принесли даже шашлык и кофе с круассанами. Солдатам пожимали руки, их обнимали и целовали. И это была не Площадь Свободы, где было снято большинство репортажей в первые дни, а одна из окраин города. Если бы это были завезенные из Николаева "статисты", как утверждал коллаборант Сальдо, то их, видно, расселили по всему Херсону. Любопытно, кстати, а что, в Николаеве уже живут украинцы, они все же существуют? Всего-то в шестидесяти километрах.





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