Весь мир увидел исторические кадры из освобожденного Херсона. По выражению рашистских пропагандистов - "население, в ужасе встречающее своих палачей". Херсонцы не устают праздновать. Даже оставшись из-за оккупантов без света, тепла и воды. В их пирамиде потребностей именно свобода стоит на первом месте. К ней уже остальное приложится. Они обнимают радостно всех - и военных, и журналистов, всех, кто для них символизирует освобождение. Достают флаги, которые прятали всю оккупацию, и просят на них расписаться. У кого нет - просят расписаться на одежде. ВСУ продолжают освобождать украинскую землю.



Фото: Георгий Иванченко.























