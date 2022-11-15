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статья Праздник освобождения

15.11.2022

Весь мир увидел исторические кадры из освобожденного Херсона. По выражению рашистских пропагандистов - "население, в ужасе встречающее своих палачей". Херсонцы не устают праздновать. Даже оставшись из-за оккупантов без света, тепла и воды. В их пирамиде потребностей именно свобода стоит на первом месте. К ней уже остальное приложится. Они обнимают радостно всех - и военных, и журналистов, всех, кто для них символизирует освобождение. Достают флаги, которые прятали всю оккупацию, и просят на них расписаться. У кого нет - просят расписаться на одежде. ВСУ продолжают освобождать украинскую землю.

Фото: Георгий Иванченко.

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15.11.2022
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Сдали Херсон, сдадут и москву. Нацболка в Перми

Линяющая Россия

Дмитрий Галко, 11.11.2022

Освобождение Херсона - не просто мощнейший удар по путинской персональной власти. Запускается процесс распада России. "Безграничный русский мир" с его фейковыми аннексиями скукоживается на глазах. А те, кто сейчас предлагает "переговоры о мире", разбрасываются жизнями украинцев. Колонка Дмитрия Галко.

"Оккупанты, мы уже идем"

10.08.2022

Украинский удар по авиабазе "Саки" - важный шаг на пути к деоккупации Крыма. По своему эффекту эта операция сравнима с потоплением крейсера "Москва". Захваченный 8 лет назад полуостров рашисты используют не только как военный плацдарм: через Крым в Россию переправляют украинцев с новых оккупированных территорий, там держат и пытают заложников.

Херсонці, тримайтеся!

05.07.2022

В оккупационную администрацию Херсонщины назначены российские чиновники и местные коллаборанты. Пока ВСУ готовят контрнаступление, в Херсоне действует партизанское подполье. С имитацией плебисцита у оккупантов будут большие проблемы.
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