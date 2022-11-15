Праздник освобождения
Весь мир увидел исторические кадры из освобожденного Херсона. По выражению рашистских пропагандистов - "население, в ужасе встречающее своих палачей". Херсонцы не устают праздновать. Даже оставшись из-за оккупантов без света, тепла и воды. В их пирамиде потребностей именно свобода стоит на первом месте. К ней уже остальное приложится. Они обнимают радостно всех - и военных, и журналистов, всех, кто для них символизирует освобождение. Достают флаги, которые прятали всю оккупацию, и просят на них расписаться. У кого нет - просят расписаться на одежде. ВСУ продолжают освобождать украинскую землю.
Фото: Георгий Иванченко.
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