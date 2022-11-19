Девятнадцатого ноября на главной площади Херсона я заметил знакомое лицо. Улыбчивый парень в очках стоял в очереди за набором гуманитарной помощи. О, да это же тот самый "счастливый херсонец", чье лицо облетело весь мир. На хорошем английском он говорил, что в Херсоне сейчас нет ни того, ни этого, но зато нет и российских оккупантов, поэтому он очень счастлив. Кремлевские пропагандоны его тут же "разоблачили": никакой он, дескать, не херсонец, а киевлянин, и не простой, а командир роты Нацгвардии. Который в Херсоне "решил попробовать себя в роли актера".



Разоблачение оказалось фейком (ну почему я не удивлен): военные в очереди за гуманитаркой не стоят. Более того, Андрей, как зовут парня, не знал о своей славе, потому что был без интернета. Я был первым, кто показал ему и его интервью, и липовое "разоблачение". Мы выяснили, откуда у этого "разоблачения" растут ноги: в свое время Андрей учился вместе с Евгением Пондиным, и в сети могут быть их совместные фото. Но он самый что ни на есть херсонец, переживший оккупацию и сейчас вместе с остальными горожанами лишенный благ цивилизации усилиями российских захватчиков, которые прикидывались освободителями. Ну вот они и меряют по себе. Империя-фейк.



