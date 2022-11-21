Место силы
Чернобаевка - символ имперских слабоумия и отваги. Российские захватчики регулярно размещали тут свою технику, а ВСУ не менее регулярно ее тут накрывали. Тут без числа горели российские вертолеты, бронемашины, гусеничная техника, бензовозы и грузовики. Для украинцев Чернобаевка стала предметом шуток, мемов и вдохновения. "Це місто сили, це місто волі, це - місто зруйнованої руської долі".
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