

Казнь Евгения Нужина. Кадр видео

Украинская сторона пока не комментировала публикацию видео жестокой казни бывшего российского зэка Евгения Нужина, который был завербован Евгением Пригожиным в ЧВК "Вагнер", попал в плен и заявил о намерении воевать за Украину в составе "русского легиона".



Вагнеровцы забили Нужина кувалдой. Видео расправы появилось 12 ноября в телеграме: сначала в малоизвестном канале "НЕТ ВОЙНЕ", затем - в канале Grey Zone, аффилированном с "Вагнером".



На видео Нужин говорит, что "отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины воевать против русских". "4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины, - продолжает бывший наемник. - 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить". После этого палач бьет Нужина кувалдой по голове.



Видео казни предваряется отрывками из интервью Нужина с украинскими журналистами Юрием Бутусовым и Раминой Эсхакзай.



Пока неизвестно, каким образом Нужин попал к вагнеровцам из украинского плена. Ряд источников (Gulagu.net, живущий в Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ") утверждают, что это произошло в рамках обмена пленными. По утверждению Пономарева, Нужин был агентом, которого пытались внедрить в "русский легион" ВСУ, он "не прошел проверку на полиграфе, был арестован и депортирован, убит в России за ненадобностью и в пропагандистских целях". Руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин пишет, что версия о "двойном агенте" была дезинформацией, переданной через контрразведку украинской стороне, после того как Пригожин якобы поставил задачу вернуть Нужина любой ценой. По неподтвержденной информации, бывшего зэка обменяли на 20 (по другим данным - более 20) пленных украинцев.



Пригожин после публикации видео заявил, что Нужин "не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми". "Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", - говорится в пригожинском коммюнике.



Как пишет телеграм-канал "Осторожно, новости", 55-летний Нужин служил во внутренних войсках, жил в Самаре и городе Перевоз Нижегородской области. В колонию он попал в 1999 году из-за "конфликта на Урале": его сначала обвиняли в убийстве и хулиганстве, а затем ужесточили обвинение из-за попытки сбежать. В интервью Бутусову Нужин рассказал, что в "заварушке" он стрелял, убил одного человека, другого ранил, получил 24 года, а затем ему добавили еще 4 года за попытку побега. Нужин отбывал наказание в колонии для бывших силовиков - как пишут "Важные истории", речь идет об ИК-3 в Скопине Рязанской области. Всего он должен был провести в колонии 28 лет и выйти на свободу летом 2027 года.

В июле и августе в колонию дважды прилетал Пригожин. 92 заключенных, в том числе Нужин, решили завербоваться. В конце августа зэков забрали и на вертолетах перевезли в Луганскую область - в "учебку", где они провели неделю, до 2 сентября. Они получили обмундирование и автоматы. Однажды "учебку" посетил Пригожин, во время его визита оружие у наемников забирали. По словам Нужина, за неподчинение инструкторам зэков "обнуляли" - расстреливали. В соседней "учебке", где были зэки из ИК-5 (село Клекотки Скопинского района Рязанской области), одного из них расстреляли за словесный конфликт с инструктором. 2 сентября Нужина и еще 17 зэков отправили "в какой-то частный сектор" искать раненых и погибших. Через два дня он сдался в плен.

Нужин рассказал Бутусову, что еще на зоне принял решение сдаться ВСУ и присоединиться к "русскому легиону". В Украине у Нужина, по его словам, были родственники - дядя в Ивано-Франковской области и сестра во Львове.

Нужин в колонии имел возможность вести аккаунты в соцсетях. Канал "Осторожно, новости" отмечает, что в 2014 году он поддерживал "русскую весну", публикуя картинки с имперскими флагами и оружием Второй мировой, а в 2022 году "стал сторонником СССР и снова поддержал спецоперацию" - "до конца мая выкладывал картинки про хитрость российской армии и нелегитимность существования Украины".



Младший сын Нужина рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что украинская сторона обещала не включать бывшего зэка в списки на обмен. Телеграм-канал опубликовал обращение Нужина к родным, которое было записано за полторы недели до предполагаемого обмена.



Большинство комментаторов не ставят под сомнение подлинность видео казни Нужина. В связи с этим возникают вопросы к украинским властям, которые гарантировали безопасность добровольно сдавшимся в плен россиянам (хотя наемники не имеют права на статус военнопленного). Предотвращение массовой сдачи в плен, несомненно, было одной из целей российской информационно-психологической спецоперации. Еще один ее эффект - отвлечение внимания от поражения российской армии в Херсоне.



Публикация видео казни Нужина вызвала также массу комментариев в контексте внутриполитических амбиций Пригожина и судеб путинского режима.