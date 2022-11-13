Кувалда народной войны
Казнь Евгения Нужина. Кадр видео
Украинская сторона пока не комментировала публикацию видео жестокой казни бывшего российского зэка Евгения Нужина, который был завербован Евгением Пригожиным в ЧВК "Вагнер", попал в плен и заявил о намерении воевать за Украину в составе "русского легиона".
Вагнеровцы забили Нужина кувалдой. Видео расправы появилось 12 ноября в телеграме: сначала в малоизвестном канале "НЕТ ВОЙНЕ", затем - в канале Grey Zone, аффилированном с "Вагнером".
На видео Нужин говорит, что "отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины воевать против русских". "4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины, - продолжает бывший наемник. - 11 ноября 22-го года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить". После этого палач бьет Нужина кувалдой по голове.
Видео казни предваряется отрывками из интервью Нужина с украинскими журналистами Юрием Бутусовым и Раминой Эсхакзай.
Пока неизвестно, каким образом Нужин попал к вагнеровцам из украинского плена. Ряд источников (Gulagu.net, живущий в Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев и телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ") утверждают, что это произошло в рамках обмена пленными. По утверждению Пономарева, Нужин был агентом, которого пытались внедрить в "русский легион" ВСУ, он "не прошел проверку на полиграфе, был арестован и депортирован, убит в России за ненадобностью и в пропагандистских целях". Руководитель Gulagu.net Владимир Осечкин пишет, что версия о "двойном агенте" была дезинформацией, переданной через контрразведку украинской стороне, после того как Пригожин якобы поставил задачу вернуть Нужина любой ценой. По неподтвержденной информации, бывшего зэка обменяли на 20 (по другим данным - более 20) пленных украинцев.
Пригожин после публикации видео заявил, что Нужин "не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми". "Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало", - говорится в пригожинском коммюнике.
Как пишет телеграм-канал "Осторожно, новости", 55-летний Нужин служил во внутренних войсках, жил в Самаре и городе Перевоз Нижегородской области. В колонию он попал в 1999 году из-за "конфликта на Урале": его сначала обвиняли в убийстве и хулиганстве, а затем ужесточили обвинение из-за попытки сбежать. В интервью Бутусову Нужин рассказал, что в "заварушке" он стрелял, убил одного человека, другого ранил, получил 24 года, а затем ему добавили еще 4 года за попытку побега. Нужин отбывал наказание в колонии для бывших силовиков - как пишут "Важные истории", речь идет об ИК-3 в Скопине Рязанской области. Всего он должен был провести в колонии 28 лет и выйти на свободу летом 2027 года.
В июле и августе в колонию дважды прилетал Пригожин. 92 заключенных, в том числе Нужин, решили завербоваться. В конце августа зэков забрали и на вертолетах перевезли в Луганскую область - в "учебку", где они провели неделю, до 2 сентября. Они получили обмундирование и автоматы. Однажды "учебку" посетил Пригожин, во время его визита оружие у наемников забирали. По словам Нужина, за неподчинение инструкторам зэков "обнуляли" - расстреливали. В соседней "учебке", где были зэки из ИК-5 (село Клекотки Скопинского района Рязанской области), одного из них расстреляли за словесный конфликт с инструктором. 2 сентября Нужина и еще 17 зэков отправили "в какой-то частный сектор" искать раненых и погибших. Через два дня он сдался в плен.
Нужин рассказал Бутусову, что еще на зоне принял решение сдаться ВСУ и присоединиться к "русскому легиону". В Украине у Нужина, по его словам, были родственники - дядя в Ивано-Франковской области и сестра во Львове.
Нужин в колонии имел возможность вести аккаунты в соцсетях. Канал "Осторожно, новости" отмечает, что в 2014 году он поддерживал "русскую весну", публикуя картинки с имперскими флагами и оружием Второй мировой, а в 2022 году "стал сторонником СССР и снова поддержал спецоперацию" - "до конца мая выкладывал картинки про хитрость российской армии и нелегитимность существования Украины".
Младший сын Нужина рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости", что украинская сторона обещала не включать бывшего зэка в списки на обмен. Телеграм-канал опубликовал обращение Нужина к родным, которое было записано за полторы недели до предполагаемого обмена.
Большинство комментаторов не ставят под сомнение подлинность видео казни Нужина. В связи с этим возникают вопросы к украинским властям, которые гарантировали безопасность добровольно сдавшимся в плен россиянам (хотя наемники не имеют права на статус военнопленного). Предотвращение массовой сдачи в плен, несомненно, было одной из целей российской информационно-психологической спецоперации. Еще один ее эффект - отвлечение внимания от поражения российской армии в Херсоне.
Публикация видео казни Нужина вызвала также массу комментариев в контексте внутриполитических амбиций Пригожина и судеб путинского режима.
Саша Делеменчук, украинская правозащитница
Сегодня история рф как государства закончилась. Теперь это ИГИЛ с комдивами из Ханкалы, публичными казнями и отсутствием цивилизации. Рагнарек, организованный лично полковником пукиным.
Александр Плющев, журналист
- Пригожинцы получили право на насилие внутри страны. Пока только в рамках своей компетенции, но лиха беда начало. Это значит, что власть поделилась своими полномочиями, у нее нет монополии.
- Видимо, в плен сдаются слишком многие, продемонстрированное нам - акция их устрашения. И, возможно, попытка дискредитации Украины, власти которой призывают сдаваться в плен. Насколько она удачна, мы поймем по ответам украинской стороны, которые, надеюсь, последуют в ближайшее время.
- Пригожин не собирается снижать обороты в жутком самопиаре, представая уж совсем каким-то карикатурным (или, если хотите, комиксным) злодеем. И пугает не только тех, кто сдается в плен, но и тех, кто задумывается, что будет, если он придет к власти. Трудно избавиться от мысли, что Путину пытаются нарисовать фон, на котором он мог бы выглядеть цивилизованным правителем.
Александр Скобов, историк, публицист
"Демонстративная внесудебная казнь Евгения Нужина показывает, каким людям может перейти в ближайшее время государственная власть в России", - пишет Лев Шлосберг. Ау! Государственная власть в России перешла именно этим людям больше двух десятков лет назад. Государственная власть в России принадлежит "бандитскому Петербургу", сросшемуся с коммерциализировавшимися спецслужбами. Пригожин отличается от остальных представителей правящего класса разве что особой колоритностью.
Поэтому не пытайтесь выискивать классовых противоречий между Пригожиным и "Рублевкой". Бандиты всегда стригли буржуев. Буржуй, не успевший обзавестись своей маленькой частной армией и не превратившийся в "авторитетного бизнесмена", - не более чем добыча для тех, кто это успел. Таковым изначально был и остается российский "капитализм".
И еще. Я понимаю, что в новой обстановке у меня тоже начинает потихоньку крыша ехать на почве "измены", но меня терзают смутные сомнения. А не хотят ли нам предложить срочно бежать спасать Путина от Пригожина? Вот только этого не надо. Не надо спасать Путина от Пригожина, потому что Путин и есть Пригожин. Если Пригожин уничтожит Путина, он уничтожит самого себя, потому что Путин был и остается единственно возможным гарантом власти пригожиных.
Сегодняшний, по выражению Льва Шлосберга, "выход варваров из тени" является естественным и единственно возможным результатом эволюции сложившейся в России общественной модели и порожденного этой моделью (породившего ее?) правящего класса. Он изначально был нацелен на неограниченное насилие.
Сергей Медведев, писатель, профессор Свободного университата
Эволюция воспитательной системы в России: от бутылки и швабры (которые кажутся теперь детскими забавами) до гантели и кувалды. Арсенал расширяется. Гойда!
Лев Гершензон, основатель проекта TrueStory
Скоро ждать публичные казни предателей родины, в первую очередь среди чиновников и олигархов высокого ранга, на Лобном месте с прямой трансляцией по центральным тв-каналам. Как и раньше, никаких законов новых принимать не надо, чисто по понятиям все и так поддержат.
Николай Клименюк, журналист
В россии максимальная жестокость приносит максимальные дивиденды. Поэтому Пригожин, если его не аннулируют заблаговременно, вполне может возглавить россию или какой-нибудь из ее обрубков.
Игорь Эйдман, социолог, публицист
Пригожин явно становится публичным политиком, причем очень перспективным. Относительное большинство россиян - неевропеизированный "глубинный народ". Эти люди живут во многом по традиционному, мало меняющемуся на протяжении веков российскому "адату". По нему весь мир делится на "своих" и "чужих". Хороший, правильный хозяин - муж в семье, барин в поместье, офицер в армии, царь в государстве - должен быть строг до жестокости. Его задача - не только защищать от "чужих", но и наказывать зарвавшихся "своих", включая собственное окружение.
...Путин слишком тесно связан с правящим классом. Он никогда не обижал друзей и соратников, составляющих "боярскую верхушку"; позволял им своим вызывающим богатством глумиться над нищетой простолюдинов. Поэтому его культ в обществе всегда был поверхностным. И сейчас мало кто готов славить его забесплатно. Кастинг на "вождя народов" он явно не прошел.
А вот популярность Сталина растет год от года...
Как пел "Рабфак":
"Сталина! Сталина!
Пацаны устали, на...
Пацаны в больших нуждах
Где же ты, хозяин? Где же ты, хозяин?
В этот момент появляется Пригожин, помахивая кровавой кувалдой, только что размозжившей голову "изменика", и говорит о богатых людях, "не помогающих фронту": "Должны быть включены рычаги и механизмы тотального уничтожения этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии". Обыватели, наверное, довольны: "Вот этот никому спуску не даст, богачей к ногтю возьмет".
Запрос на Сталина будет удовлетворен?
Статьи по теме
Повар и пехотинец
Если подтвердятся сообщения о смещении генерала Лапина, можно говорить о крупной аппаратной победе Кадырова и примкнувшего к нему Пригожина. Насколько прочен альянс двух владельцев частных армий? Каковы реальный вес и политические перспективы Пригожина?
Дедовский обычай
Одна из целей расправы с украинскими военнопленными в Еленовке - отбить у российских солдат охоту сдаваться. Теми же методами действовало советское командование в годы Второй мировой, поощряя расстрелы немецких пленных и зверства, напоминает Борис Соколов.
Сдачу не искупить
80 лет назад был издан знаменитый сталинский приказ №270. Военнопленных объявили предателями, которых следовало "уничтожать всеми средствами", а семьи репрессировать. В основу приказа был положен фейк.
Поварской закон
Рекламный видеоролик, в котором Пригожин вербует зэков на войну, произвел большой эффект. По некоторым оценкам, в Украине воюет уже до 10 тысяч заключенных. Полностью наплевав на закон, с ними заключают контракт, а некоторых отправляют на фронт принудительно. Это новый этап распада путинского государства.