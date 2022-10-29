Повар и пехотинец
Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова
Если подтвердятся сообщении о снятии генерал-полковника Александра Лапина с поста командующего группировкой "Центр", можно говорить о крупной аппаратной победе Рамзана Кадырова. Беспрецедентная кадыровская публичная атака на Лапина и руководство Минобороны, поддержанная Евгением Пригожиным, - самый яркий из эпизодов, которые можно трактовать как грызню в путинском окружении и признаки "раскола элит".
Насколько прочен альянс двух владельцев частных армий? Каков реальный политический вес Пригожина? Есть ли у него перспективы?
Юрий Бутусов, украинский журналист
На самом деле ударом по Лапину два владельца частных армий Кадыров и Пригожин собираются сбить тех, кто Лапина назначил и поддерживает, - начальника Генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. В 2017 году у Шойгу с Пригожиным возник конфликт, Пригожин претендовал на поставки питания в российскую армию, но Шойгу ему не позволил влезть в этот бизнес.
Кадыров и Пригожин теперь используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны, и тем самым усилить свое влияние, взять под контроль финансы и оружие. Кадыров и Пригожин уже фактически стали главарями параллельных государству силовых структур, лично подчиненных Путину. И этим открытым конфликтом с Минобороны и Генштабом они показывают всем центрам власти, что они влиятельней официальных силовых структур.
Россию после смерти Путина ждет феодальная раздробленность, власть чеченских и вагнеровских полевых командиров.
Аббас Галлямов, политтехнолог
Похоже, генерал Лапин вынужден прятаться, потому что Кадыров послал "своих ребят" чего-то там у него выяснить.
Еще раз: глава региона разыскивает с помощью "своих ребят" армейского генерала - и не в мирное время, а на фронте, в разгар войны! Попутно "ребята" "вылавливают" и "возвращают на передовую" "бойцов Лапина".
Выглядит все это как какая-то махновщина. Когда Путин назвал происходящее "гражданской войной", возможно, он имел в виду именно состояние своих вооруженных сил.
...Я уж не говорю о том, что рекруты вооружаются и экипируются не государством, а делают это за свой счет. Это же чистое Средневековье...
Короче, путинская Россия уверенно превращается в failed state. Руководитель страны окончательно исчерпал свои управленческие возможности. Страна превращается в простую сумму территорий.
Альфред Кох, публицист, предприниматель
Кадыров прекрасно понимает, что в современной России авторитет и власть прямо пропорциональны количеству штыков, которые ты контролируешь. И терять эти штыки в какой-то чужой, дурацкой войне он не собирается. Пусть как раз его злейший враг - русская армия - теряет своих солдат. И от этого станет слабее. И когда наступит нужный момент, у него все солдатики будут целы, а у русских - нет. И тогда вопрос о власти будут решен так как нужно Кадырову, а не русским... Поэтому Лапин должен своих солдат гнать на убой, а не подставлять кадыровских джигитов под удары ВСУ.
В общем, эта война - прямо подарок Кадырову. Сбыча мечт. Самое главное сейчас - минимизировать свои потери. И пусть эта война длится годами. И пусть как можно больше русских солдат в ней погибнет. В конце этой войны власть сама упадет к нему в руки. За неимением других серьезных претендентов.
...Похоже, что заодно с Кадыровым и Пригожин со своими "вагнеровцами". Вместе они и составляют ту силу, которая будет править Россией после Путина. И Путин жив и здоров лишь до тех пор, пока эта сладкая парочка не почувствует, что она стала сильнее армии. Как только это случится (а это рано или поздно должно случиться с таким способом ведения войны), так они сразу в руки табакерку с шарфом и мигом в приемную Путина.
Владимир Фесенко, украинский политолог
...Это все-таки инструменты Путина. Говорить, что они (Пригожин и Кадыров. - Ред.) могут бросить вызов Путину, было бы огромным преувеличением, потому что ни разу они не позволяют себе критиковать Путина. Они критикуют только Министерство обороны, отдельных военных.
...Сейчас есть "партия войны", олицетворяемая Пригожиным, Кадыровым и Медведевым, а есть условная, незаметная "партия мира", которая себя даже публично не представляет. Можно только условно кого-нибудь добавлять в эту партию. А Путин просто играет на этих противоречиях, он оставляет себе пространство для маневра. На будущее. Думаю, что Пригожин - вызов не столько для Путина, сколько для российских элит. На будущее, может быть, уже после Путина.
Константин Сонин, экономист
...Заявление Собянина о прекращении мобилизации - это определенно шаг против "фракции войны" Путина - Патрушева - Пригожина. Типичная трещина, которая, при определенном развитии событий, может потом оказаться "началом раскола".
...Вот мы сейчас видим трещины между заворовавшейся, некомпетентной и жестокой "партией войны" и заворовавшейся, циничной и трусливой "партией мира"... Это и есть будущий возможный раскол элит на начальной стадии. Путин и Шойгу говорят, что войны нет, а Пригожин и Кадыров, номинально им подчиненные, говорят, что нет, война есть. И используют свои медиа, чтобы разгонять этот месседж.
Дэвид Экс, военный обозреватель
Очевидно, что по мере ухудшения перспектив России в Украине Пригожин и его наемники пытаются выделиться из более широкой российской военной кампании.
...Не секрет, что регулярная российская армия находится в состоянии коллапса после потери около 100 тысяч солдат убитыми и ранеными в Украине с конца февраля. Вокруг Кремля образуется вакуум власти. Вакуум, который группа Вагнера явно намерена заполнить.
Фиона Хилл, бывшая помощница президента США, старший научный сотрудник Института Брукингса...Такие люди, как Пригожин, теперь видят шанс побороться за главный приз. Это действительно показывает, что система находится в стрессовом состоянии, когда люди начинают продвигать себя вперед подобным образом.
Франсуаза Том, французский историк
Кадыров и Пригожин действительно союзники, а с Суровикиным Пригожина связывают финансовые интересы. Эти персонажи имеют судимость и множество преступлений на своем счету, поэтому они не могуть быть кандидатами в президенты, и Путину нечего бояться их амбиций: они полностью зависят от него и без него они - ничто. Таким образом, мы видим, что Путин с возрастом возвращается к своим юношеским наклонностям: криминальный элемент все больше перевешивает чекистскую составляющую его личности. Война против Украины позволяет ему вести подрывную работу против того, что осталось от регулярной российской армии. Это немного напоминает Гитлера в конце войны, который все больше полагался на войска СС, задвигая на второй план вермахт, которому не доверял.
https://desk-russie.eu/2022/10/28/comment-les-turbo-patriotes.html
Александр Морозов, философ, публицист
Украинцы быстро развернули Кадырова-Пригожина в свою пользу. Теперь Киев развивает идею: в Москве раскол, Пригожин с уголовниками, Кадыров с чеченцами рвутся изменить ход войны, и вообще вместе с ФСБ топчут армию, рвут ей репутацию. Посмотрите, в Москве - хаос. И вообще дело идет к 1917 году. И - вот фокус - то же самое слово в слово говорит и Гиркин. Он требует заменить командование на всех уровнях, начать наконец воевать и требует, чтобы Путин вышел наконец из бюрократического бубнежа и вышел как главнокомандующий. А генерал Ивашов - наоборот - требует не углубляться в войну, а выходить из нее, потому что если ее не кончить сейчас, то будет масштабный крах. И общее тут - прямо формулируемое Гиркиным переживание: если так дальше пойдет, то украинцы победят не просто "на поле боя" (это можно и потерпеть, а потом отыграть), а они победят за счет полного краха в самой Москве в формате "1917". Украинцы все это охотно тиражируют сами... Украинцы полностью контролируют весь дискурс этой войны, они его формируют.
Михаил Самусь, украинский военный аналитик
...К власти сейчас приходит хунта во главе с Пригожиным, как бы вас это ни удивило, и Кадыровым. Путин фактически утратил влияние на ситуацию. Сейчас вот эта группа людей, которые позиционируются как наиболее большие, скажем так, друзья Путина, пытаются играть на его эмоциях, и они взяли себе в команду Суровикина как одного из самых жестоких генералов. Фактически вот эта военная хунта использует Суровикина и его амбиции стать начальником Генштаба.
...Я уверен, что Крымский мост был подорван именно группой Пригожина - Кадырова вместе с ГРУ... ГРУ сейчас является спецслужбой вот этой военной хунты. Министерство обороны, вооруженные силы? Они будут полностью подчиняться... И происходит дискредитация ФСБ. Почему? Потому что ФСБ ненавидит Кадырова, а Кадыров ненавидит ФСБ. И он увидел в Пригожине и ГРУ шанс как раз сейчас уничтожить верхушку ФСБ.
https://www.currenttime.tv/a/kak-prigozhin-i-surovikin-menyayut-hod-voyny/32074168.html
Ольга Романова, глава "Руси сидящей"
Пригожин как бы отодвигал Шойгу и подчеркивал, что действует совершенно самостоятельно (вербуя заключенных. - Ред.). Но все изменилось к концу лета. Мы обнаружили, что в случае гибели или ранения именно военкомы начинают общаться с родственниками завербованных зэков. Военкомы стали ездить по колониям, вооруженные силы начали работать рука об руку с частной военной компанией наемников.
...Мы все видели это видео, где Пригожин объявляет о помиловании (осужденного убийцы, завербованного на войну в Украине. - Ред.). В таком случае президента РФ зовут Евгений Пригожин. Мне все равно, как зовут президента РФ, что Пригожин, что Путин - у них примерно одинаковая легитимность. Но помилование объявляет именно президент РФ.
Леонид Невзлин, предприниматель, общественный деятель
Если Пригожин пойдет по-серьезному в политику, то у него есть шансы стать лидирующим политиком в РФ. Он забирает на себя париотическую и националистическую часть "Единой России", полнстью всего Миронова ("Справедливую Россию". - Ред.), часть коммунистов и так далее, если говорить в терминах электората... Если он пойдет в политику, то он будет стараться дойти до должности президента страны - лучше всего преемника, конечно, но там уж как получится... Нету сегодня человека, более красочно отражающего состояние российского электората, чем Евгений Пригожин. Он должен быть уголовником, душителем, срывать сережки (эпизод из уголовного дела Пригожина. - Ред.)... Это образ настоящего русского, который проявился в Буче.
Максим Миронов, экономист
...Я считаю, что Пригожин очень круто умеет говорить с народом и вообще является перспективным политиком. К тому же он может гарантировать элитам сохранение их собственности, положения в обществе, и главное - свободы. В случае заварухи (когда уйдет или уйдут Путина) Пригожин может предложить проект возвращения России в статус-кво до 2014 г. То есть мафиозное государство, вертикаль власти, основанная на коррупции, и репрессии против оппозиции. Но при этом Россия не лезет со своим русским миром в соседние страны. Этот вариант устроит и путинские элиты, и Запад. Ведь Западу на самом деле наплевать, что происходит внутри России. Главное, чтобы она нефть и газ им продавала и европейскую безопасность не нарушала. Именно для реализации этого проекта он и выстраивает сейчас свою личную армию.
Институт изучения войны (ISW), СШАПригожин продолжает набирать силу и создает военную структуру, параллельную российским вооруженным силам, которая может стать угрозой для власти Путина - по крайней мере, в информационном пространстве... Пригожин занимает уникально выгодное положение в российской государственной структуре и информационном пространстве... Путин зависит от сил Вагнера в Бахмуте и, вероятно, пытается умиротворить Пригожина, несмотря на то что Пригожин подрывает традиционные российские вооруженные силы.
...Пригожин, похоже, дистанцировался от своего коллеги-силовика, чеченского лидера Рамзана Кадырова, после того как их совместная критика российского высшего военного командования 1 октября привлекла большое внимание. Этот сдвиг в риторике может указывать на то, что Кадыров теряет влияние и авторитет и может опасаться потерять контроль над Чеченской Республикой на фоне растущего неодобрения чеченской общественностью его требований в поддержку путинской войны.
Андрей Захаров, корреспондент Русской службы Би-Би-Си
...До последнего времена в условной иерархии "путинского политбюро" у Пригожина была репутация человека, которому поручают самые неприятные и деликатные задания, но власть которого невелика.
Например, он уже больше года публично конфликтует с губернатором Петербурга Александром Бегловым, в том числе из-за того, что городское правительство не согласовало девелоперский проект Пригожина по намыву новых территорий в акватории Финского залива.
Пару недель назад Пригожин даже обвинил Беглова - члена Совбеза России - в "поддержке ВСУ", так как вред, который якобы наносит городу губернатор, на пользу украинской армии. Однако, несмотря на эти постоянные атаки, Беглов остается на своем посту, что характеризует нынешний политический вес Пригожина.
Татьяна Становая, политаналитик
...Аргументов за маргинальность Пригожина действительно много. Официально он вообще никто и звать его никак. Неофициально он много с кем в конфликте: и с ФСБ, и с Минобороны... Но маргинальность все же подразумевает нахождение на периферии, чего про Пригожина сказать никак нельзя. Это человек, который регулярно встречается с Путиным (особенно в последние месяцы), который может всегда позвонить Антону Вайно, если надо что-то согласовать, имеющий тесные связи с выходцами из ФСО, а также рабочие отношения с такими фигурами, как Собянин. Он активно работает с ГРУ и вообще по некоторым своим функциям может даже претендовать на роль частной путинской спецслужбы. Я уж не говорю про "Вагнера" и прочие вещи, которые делают Пригожина по-своему влиятельным...
...За последнее время Пригожин, надо признать, сильно поднялся. Да, Беглова он снять так и не может (не его "песочница", то есть сфера ответственности), но зато повысили Суровикина, за которого Пригожин откровенно хлопотал (не только постфактум). С точки зрения мейнстрима, Пригожин - маргинал, но с точки зрения общей картины, он уже давно встроился и много куда влез. При этом также соглашусь, что влияние его действительно на Западе сильно преувеличено и его "песочница" остается зоной крайне узкой и своеобразной и за ее пределами он никто и звать его никак. Но все же уже не маргинал.
Юрий Федоров, военный эксперт (Прага)
Думаю, что появление Пригожина в качестве лидера России встретит очень серьезное сопротивление со стороны руководителей практических всех силовых ведомтсв России. И у Пригожина с его 20-25 тысячасм наемников просто не хватит физических, то есть военных сил, чтобы захватить власть. Его ненавидят в армии, ненавидят в ФСБ и вынуждены с ним считаться только потому, что Путин ему лично покровительствует. Пригожину будут сопротивляться.
Путин делает ставку на то, чтобы играть на противоречиях между различными силовыми ведомствами... Это не только армия - это и ФСБ, и Росгвардия, и МВД, и ФСО. У всех этих ведомств есть вооруженные формирования, предназначенные для решения внутриполитических задач. Пока Путин достаточно успешно стравливает руководителей всех этих служб друг с другом, это позволяет ему держаться на поверхновости, выступать в качестве арбитра между соперничающими группировками, которые, борясь друг с другом, не представляют непосредственной угрозы для него лично.
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/5760358420690709
Владимир Гельман, политолог
Когда, например, Евгений Пригожин открыто выступает с критикой петербургского губернатора Александра Беглова или министра обороны Сергея Шойгу, то стоит рассматривать эти конфликты не в качестве "раскола элит", а как эпизоды, связанные с переделом ренты. Такие противоречия не ослабляют персоналистский режим, а, напротив, его усиливают, оставляя главе государство большое пространство для маневра и возможности выступать арбитром между разными игроками, действуя по принципу "разделяй и властвуй".
Сказанное не означает, что все представители российских элит безоговорочно поддерживают шаги Путина, связанные с военным вторжением. Напротив, сплошь и рядом приходят сообщения об их несогласии с действиями главы государства. Но такое несогласие проявляется исподволь...
...Негативное равновесие, при котором альтернативы нынешнему статус-кво выглядят заведомо нереалистичными и/или нежелательными, может поддерживаться на протяжении длительного времени без каких-либо угроз для стабильности режима.
Кирилл Рогов, руководитель проекта Re:Russia
Я называю Кадырова и Пригожина медиамилитантами. Во многом их функции находятся в сфере публичности. Это связано с тем, что в рамках бюрократических порядков путинского режима публично высказываться запрещено. Публичной политики нет. Это открывает возможности перед экзальтированными лоялистами. Я бы не преувеличивал их значение.
В данный момент их сверхзадача - сфокусировать недовольство тем, как идет война, на армии и военном руководстве, чтобы таким образом вывести из-под удара Путина. Они также отражают настроение партии тотальной войны. Но это далеко от раскола элит. Их публичность строится на том, что наверху уверены в их контролируемости. Хотя такая уверенность нередко оказывается ошибочной.
Павел Шехтман, политбеженец
А представим себе такой кинематографический сюжет. Путин заигрался и уже готов ебануть ЯО. Тут такой Кадыров говорит такому Пригожину: брат, он же нас всех к Аллаху отправит ни за что ни про что, давай же сделаем что-нибудь. И в последний момент, когда (как полагается в фильме) уже все готово и начался обратный отсчет - в бункер врываются Кадыров со своими тиктокерами и Пригожин со своими зеками и кончают Путина. Хэппи-энд!
Леонид Волков, соратник Алексея Навального
...Для путинской системы принципиально, что никто не имеет больше чем, условно говоря, 20% власти и влияния, никто не имеет никакой собственной легитимности.
Поэтому, как только Путин поскользнется на арбузной корке - не будет никакого нового Путина. И никакой гражданской войны не будет.
Потому что примерно через 15 минут после того, как Путин сдохнет, самый умный из претендентов на наследство догадается снять трубку и сделать несколько звонков. Байдену, Шольцу, ну не так важно - до кого сможет дозвониться. И попросит поддержки - в обмен на немедленное прекращение боевых действий, вывод всех войск со всех оккупированных территорий и так далее.
Аргументы будут понятные: "вы же не хотите, чтобы ядерное оружие оказалось в руках у Пригожина или Кадырова", и эти аргументы будут поняты и услышаны. Вот так все и закончится.
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Рекламный видеоролик, в котором Пригожин вербует зэков на войну, произвел большой эффект. По некоторым оценкам, в Украине воюет уже до 10 тысяч заключенных. Полностью наплевав на закон, с ними заключают контракт, а некоторых отправляют на фронт принудительно. Это новый этап распада путинского государства.