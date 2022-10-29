...Аргументов за маргинальность Пригожина действительно много. Официально он вообще никто и звать его никак. Неофициально он много с кем в конфликте: и с ФСБ, и с Минобороны... Но маргинальность все же подразумевает нахождение на периферии, чего про Пригожина сказать никак нельзя. Это человек, который регулярно встречается с Путиным (особенно в последние месяцы), который может всегда позвонить Антону Вайно, если надо что-то согласовать, имеющий тесные связи с выходцами из ФСО, а также рабочие отношения с такими фигурами, как Собянин. Он активно работает с ГРУ и вообще по некоторым своим функциям может даже претендовать на роль частной путинской спецслужбы. Я уж не говорю про "Вагнера" и прочие вещи, которые делают Пригожина по-своему влиятельным......За последнее время Пригожин, надо признать, сильно поднялся. Да, Беглова он снять так и не может (не его "песочница", то есть сфера ответственности), но зато повысили Суровикина, за которого Пригожин откровенно хлопотал (не только постфактум). С точки зрения мейнстрима, Пригожин - маргинал, но с точки зрения общей картины, он уже давно встроился и много куда влез. При этом также соглашусь, что влияние его действительно на Западе сильно преувеличено и его "песочница" остается зоной крайне узкой и своеобразной и за ее пределами он никто и звать его никак. Но все же уже не маргинал.

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