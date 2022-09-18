

Пригожин выступает перед зэками. Кадр видео, опубликованного "Командой Навального"

Видеозапись визита Евгения Пригожина в одну из российских колоний (как выяснила "Медиазона", это ИК-6 в Йошкар-Оле) произвела большой эффект. Кровавый путинский повар вербует зэков в свою ЧВК. Правила просты: запрещено отступать и сдаваться в плен, мародерствовать, спать с местными, употреблять алкоголь и наркотики. За попытку дезертирства - расстрел на месте. Через полгода - помилование или продолжение службы в ЧВК ("вариантов вернуться на зону нет никаких"). Похороны - согласно завещанию, или "на аллеях героев в тех городах, где они есть", в крайнем случае - рядом с "часовней ЧВК Вагнера" в поселке Горячий Ключ Краснодарского края.

Пригожин говорит, что ему "нужны только штурмовики", которые будут наступать, и в ЧВК Вагнера таких - 60 процентов. Он предупреждает, что "война тяжелая" и "расход боеприпасов у ЧВК в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде".

Это больше похоже не на съемку скрытой камерой, а на проморолик. Вскоре появился и комментарий Пригожина: "Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится - детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети - решайте сами".

По данным основательницы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, если раньше в ЧВК Вагнера вербовали в основном осужденных за убийства, разбои и грабежи, то теперь берут всех подряд, в том числе сидящих по "наркотическим" статьям. В ЧВК создан отдельный отряд для осужденных за сексуальные преступления. Из ИК-7 в Новгородской области на фронт отправили 70 человек из касты "опущенных". В Саратовской области был завербован "маньяк, у которого есть каннибализм в послужном списке".

В сети появились видео с бывшими заключенными, которые агитируют других зэков отправляться на фронт.

Ни о каком правовом оформлении вербовки тюремного контенгента на войну никто не заикается. Нет попытки даже имитировать процедуру - пригожинским вербовщикам предоставлены чрезвычайные полномочия.

К концу недели начали поступать сообщения о принудительной отправке зэков на войну.

Несмотря на запрет сдаваться, зэки все же попадают в плен. Журналист Юрий Бутусов сделал первое большое интервью с одним из таких наемников.

Есть разные мнения насчет того, насколько многочисленным и боеспособным будет "гулаговский резерв", поможет ли российской армии даже самая массовая вербовка зэков в условиях хронического дефицита техники и военных кадров. Одно несомненно: в самой России новая практика будет иметь серьезные последствия, это одна из составляющих грядущего хаоса.