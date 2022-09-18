Поварской закон
Пригожин выступает перед зэками. Кадр видео, опубликованного "Командой Навального"
Видеозапись визита Евгения Пригожина в одну из российских колоний (как выяснила "Медиазона", это ИК-6 в Йошкар-Оле) произвела большой эффект. Кровавый путинский повар вербует зэков в свою ЧВК. Правила просты: запрещено отступать и сдаваться в плен, мародерствовать, спать с местными, употреблять алкоголь и наркотики. За попытку дезертирства - расстрел на месте. Через полгода - помилование или продолжение службы в ЧВК ("вариантов вернуться на зону нет никаких"). Похороны - согласно завещанию, или "на аллеях героев в тех городах, где они есть", в крайнем случае - рядом с "часовней ЧВК Вагнера" в поселке Горячий Ключ Краснодарского края.
Пригожин говорит, что ему "нужны только штурмовики", которые будут наступать, и в ЧВК Вагнера таких - 60 процентов. Он предупреждает, что "война тяжелая" и "расход боеприпасов у ЧВК в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде".
Это больше похоже не на съемку скрытой камерой, а на проморолик. Вскоре появился и комментарий Пригожина: "Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится - детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети - решайте сами".
По данным основательницы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, если раньше в ЧВК Вагнера вербовали в основном осужденных за убийства, разбои и грабежи, то теперь берут всех подряд, в том числе сидящих по "наркотическим" статьям. В ЧВК создан отдельный отряд для осужденных за сексуальные преступления. Из ИК-7 в Новгородской области на фронт отправили 70 человек из касты "опущенных". В Саратовской области был завербован "маньяк, у которого есть каннибализм в послужном списке".
В сети появились видео с бывшими заключенными, которые агитируют других зэков отправляться на фронт.
Ни о каком правовом оформлении вербовки тюремного контенгента на войну никто не заикается. Нет попытки даже имитировать процедуру - пригожинским вербовщикам предоставлены чрезвычайные полномочия.
К концу недели начали поступать сообщения о принудительной отправке зэков на войну.
Несмотря на запрет сдаваться, зэки все же попадают в плен. Журналист Юрий Бутусов сделал первое большое интервью с одним из таких наемников.
Есть разные мнения насчет того, насколько многочисленным и боеспособным будет "гулаговский резерв", поможет ли российской армии даже самая массовая вербовка зэков в условиях хронического дефицита техники и военных кадров. Одно несомненно: в самой России новая практика будет иметь серьезные последствия, это одна из составляющих грядущего хаоса.
Ольга Романова, основательница "Руси сидящей"
Тысячи заключенных завербованы сейчас на войну с Украиной. Тысячи - это от 7 до 10 тысяч (по моим подсчетам).
Помимо того, что это аморально и очень опасно, это еще и означает, что понятия "преступление" в России больше нет.
О судебную систему вытерли ноги. А уж как она верно служила, как подмахивала. А все равно вытерли и выкинули. Приговоров-то никто не отменял.
Об прокуратуру вытерли. Следаками и ментами подтерлись - они же их ловили, расследовали что-то. Доказывали. А фсиновцоев вообще за людей не посчитали, их из кабинетов выгоняют, когда вагнеровцы прилетают вербовать. Этих тоже никто не спрашивает, как они за контингент отвечать будут. А ведь придется. Даже, может, и при этой власти, если ветер переменится. Кто-то же должен быть крайним.
Про потерпевших я вообще молчу. Вот искалечили человека, или убили, а его убийце дают орден. На крайняк медаль.
Сергей Медведев, писатель, профессор Свободного университета
До 10 тысяч российских зэков воюют сейчас в Украине. Это и есть чистая биовласть, агамбеновская "голая жизнь", отменяющая саму идею права, политики, гражданства. Люди нужны власти исключительно как биомасса, буквально как мясо - вне права, морали, государства. Политические философы еще долго будут изучать этот режим, он взрывает все представления о норме.
Это (пригожинская вербовка зэков. - Ред.) не только полностью опрокидывает представление о морали, но это также подрыаает работу российской правоохранительной системы: полиции, прокуратуры, судей, ФСИН. И главное - это дискредитирует российскую армию. Путин хотел уничтожить украинское государство, а уничтожил в итоге российское.
Алексей Лушников, публицист
Пригожин, вербующий зеков на войну, - это завершающий этап России как государства. Видео увидели все. Потрясающий документ! По сути Путин, как высшее должностное лицо, через своего соратника официально передал уголовному миру государственные функции. В самом важном государственном кластере - в функциях войны и мира.
Что скажут кадровые военные, положившие жизнь на профподготовку в училищах и в академиях? Теперь с убийцами, насильниками, педофилами и наркодилерами им в однополчанах быть? Медали делить? В общих могилах лежать? А что думают опера, следователи, прокуроры, судьи? Они подвиги этих зэков уж точно хорошо знают. Искали. Сажали. Приговаривали. Кстати - от имени государства.
Александр Горохов, журналист
Это очень страшно не для конкретных людей, это очень страшно для нас всех. Это самая сильная, наглая и циничная эрозия права, которую я видел в своей жизни. Это институализация эрозии права. Получается, теперь любого неугодного и неудобного колонии заключенного можно убить абсолютно любым способом, включая самые жестокие, а родственникам сказать "он уехал на войну, и где его тело, мы не знаем". Хотя это тело гниет во влажном коллекторе под колонией, присыпанное известью. И его никто никогда не найдет.
Александр Рыклин, публицист
Русский зэк (а уж тем более рецидив) даже ментально хитер, циничен, абсолютно беспринципен и далеко не глуп... Большинство из тех, что согласятся на предложение Пригожина, сейчас, стоя в строю, думают примерно следующее: "Угу, нашли фраеров под пули вставать... Конечно, я в какой-нибудь момент свалю. Или из учебки, или из вагона. Короче - улучу момент. И в этой суматохе и неразберихе никто никогда меня искать не будет. Это же фарт в чистом виде. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться".
Анастасия Кириленко, журналистка
Я не военный эксперт, но исходя из здравого смысла полагаю, что убить кого-то и изнасиловать по пьяни - не совсем то же самое, что быть танкистом, неделями и месяцами вести прицельный огонь, выживать в окопах, иметь какую-то военную специальность.
З/к, которых вербует Пригожин, я прошу прощения за цинизм, - это ведь даже хуже по качеству контингент, чем вчерашние школьники-призывники. Какого-то каннибала завербовал Пригожин. Ну убил кого-то по пьянке и съел какой-то опустившийся гражданин. Кто-то верит, что его можно обучить военному делу и что это переломит ход войны?
Николай Митрохин, историк, социолог
...Организованная преступность в современной РФ уже тридцать лет в значительной мере, если не в подавляющем большинстве, состоит из бывших профессиональных спортсменов, бывших военных - в основном представителей подразделений особого риска - и ментов. На самом деле все три эти категории российских мужчин есть производная от одной:"гопник аля рюсс - социализированный через спорт". В Украине они же - "титушки". Так что российские зеки... вполне боеспособны, и как минимум заметная часть из них обладает воинскими навыками и боевым опытом... Именно потому ЧВК "Вагнер" в последние два месяца, что там воюют зэки, оказалась единственным подразделением российской армады, продвигающимся вперед (очень медленно, с большими жертвами, но тем не менее).
Игорь Эйдман, публицист
Уголовников посылают на войну на полгода, после чего их должен помиловать президент. Вряд ли их обманут и отправят сидеть дальше, в этом случае другие зэки больше воевать не пойдут, а Путину нужно пушечное мясо.
Конечно, многих из них украинцы утилизируют на месте. Но в любом случае через полгода, в начале весны многотысячная толпа уголовников, вкусивших на войне крови, привыкших убивать, рванет в Россию. С медальками на груди, чистыми паспортами и украденным на войне оружием они гордо выйдут на улицы российских городов. Как же тут не пощипать жирных "тыловых крыс", которые "со шмарами по кабакам гуляли, пока мы кровь проливали". А к бывшим зэкам охотно присоединятся многие другие "добровольцы", у которых тогда же истекут полугодовые контракты. Представляю, какую они в российских городах Бучу устроят.
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель
Среди тех, кто видит эту сцену (вербовки зэков Пригожиным. - Ред.) или кому рассказывают о ней, перевирая, дополняя, снабжая удивительными подробностями и фантастическими предположениями, - по всей стране люди, которые думают о том, чтоб кого-нибудь убить, изнасиловать, изувечить, похитить, что-нибудь разграбить, как-нибудь украсть... Страна у нас большая, людей таких, думающих о преступлении с разной степенью серьезности, - да и просто недоумков, безмозглых дебилов, - должны быть многие десятки, а то и сотни тысяч, чисто статистически. Раньше кого-то из них - а может быть, и многих их них - останавливал страх наказания. Не хотелось в тюрьму на многие годы. И как-то эти люди гнали от себя интересные мысли, сдерживали себя.
Теперь их картина мира изменилась. "Ну, в райнем случае пойду в ЧВК... Да к тому же и так могут забрить, если мобилизация будет, так что все равно на войну идти..." Так что ж не убить, не искалечить, не ограбить, если хочется?
Новые времена в России уже настали. Новые порядки. И кажется, новая власть: она уже тут.
Сергей Лукашевский, директор Музея и Общественного центра имени Сахарова
Можно, конечно, исходить из концепции "чем хуже, тем лучше". И пусть путинская армия развалится вдрызг. Но предпочтительнее думать хотя бы на шаг вперед. Вышедшие из-под контроля солдаты с армейским оружием, тем более уголовники - страшное явление. Достаточно вспомнить 1917 год. Причем еще до большевистского переворота.
Игорь Яковенко, публицист
Пригожин сейчас пытается продемонстрировать себя как главный спаситель России на будущее, когда Россия начнет разваливаться, чтобы застолбить какое-то место себе в будущей России. Реальный эффект и от кадыровской инициативы, так называемого кадыровского призыва регионального на фронт, и от инициативы Пригожина не нулевой, но очень близок к нулю, потому что умирать не хочет никто. Пригожин, конечно, навербует несколько сотен, может быть, даже несколько тысяч в конечном итоге рецидивистов, убийц, людоедов, которые получат в руки оружие. Что они будут дальше с этим оружием делать, сказать трудно.
https://www.svoboda.org/a/kremlevskaya-peregruppirovka/32036777.html
Максим Миронов, экономист
Меня сейчас закидают ссаными тряпками, но я считаю, что Пригожин очень круто умеет говорить с народом и вообще является перспективным политиком. К тому же он может гарантировать элитам сохранение их собственности, положения в обществе, и главное - свободы. В случае заварухи (когда уйдет или уйдут Путина), Пригожин может предложить проект возвращения России в статус-кво до 2014 г. То есть мафиозное государство, вертикаль власти, основанная на коррупции, и репрессии против оппозиции. Но при этом Россия не лезет со своим русским миром в соседние страны. Этот вариант устроит и путинские элиты, и Запад. Ведь Западу на самом деле наплевать, что происходит внутри России. Главное, чтобы она нефть и газ им продавала, и европейскую безопасность не нарушала. Именно для реализации этого проекта он и выстраивает сейчас свою личную армию.
Сергей Шелин, политолог
Я тоже не верю, что Пригожин будет военным министром вместо Шойгу. Многое мешает. Но то, что он - один из немногих действительно эффективных и удачливых менеджеров путинского режима, это факт. Не только олицетворение самых черных его сторон, но и обладатель очевидной в глазах правящего круга истории успеха. А сейчас претендует стать лицом режима. Не факт, что станет, но в истории империи во всех ее прежних приключениях такого внутрирежимного претендента еще не было.
Андрей Мальгин, журналист, писатель
Раньше в России была одна армия. Теперь их четыре: остатки армии Шойгу, Росгвардия Золотова, армия Кадырова, формирующаяся армия Пригожина (чвк + зэки, которым раздали оружие). Если вспомнить еще и миллионы чекистов, искренне ненавидящих все вышеперечисленное, - к гражданской войне все готово. А еще сейчас на глазах образуются, крепнут и присягают местным царькам "региональные батальоны", которые тоже будут в состоянии сказать свое веское слово в послевоенной неразберихе.
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