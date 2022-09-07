Так называемая "генпрокуратура ДНР" отчиталась о "завершении расследования уголовного дела" в отношении 24 членов полка "Азов". Дело "направлено в суд для рассмотрения по существу".

Азовцев обвиняют по нескольким статьям "УК ДНР": семерых - в "организации деятельности террористической организации" (часть 1 статьи 234), остальных 17 - в участии в ее деятельности (часть 2 той же статьи). Также 24 азовца обвиняются в "совершении в составе преступной организации действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного в Донецкой Народной Республике" (часть 4 статьи 34 - статья 323 "УК ДНР"). По последней статье им грозит смертная казнь.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко связывает возобновление подготовки к судилищу над азовцами с последними успехами ВСУ на юге Украины и в Харьковской области.

В начале августа для "трибунала" на сцене Мариупольской камерной филармонии установили клетки для азовцев из арматуры диаметром 20 миллиметров. "Глава ДНР" Денис Пушилин говорил, что скорее всего "трибунал" пройдет до конца лета. Как писал Андрющенко, 23 августа был оцеплен квартал вокруг Мариупольской камерной филармонии, "уже готовы были начинать". Вечером 26 августа сняли оцепление для прохода пешком вокруг филармонии, 27 августа был открыт автомобильный проезд. С 29 августа техническому персоналу филармонии, которому раньше запретили там появляться, велели выйти на работу.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение "трибунала" над пленными украинцами станет последней чертой. "Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил заведут в эти декорации, будет издевательство, это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров", - сказал президент Украины.

Пушилин ответил Зеленскому: "Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова", 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут".

Трое защитников Мариуполя, освобожденных из плена по обмену, 22 августа рассказали на пресс-конференции, что в плену азовцев подвергали пыткам и издевательствам. Боец "Азова" Владислав Жайворонок (позывной Википедия) сообщил, что медицинская помощь раненым в плену - "это было не лечение, а сохранение жизни", на них оказывалось психологическое давление, "кому-то иглы вонзали в рану, кого-то пытали водой". По словам азовца Дениса Чепурко (позывной Манго), оккупанты избивали его, требуя, чтобы он дал показания против командования. "Нас выгоняли на так называемый обыск, раздевали догола, заставляли приседать. Тех, кто поднимал голову, начинали сразу бить", - рассказал он. Десять пленных спали на полу в комнате метр на метр, им давали 600 грамм непитьевой воды на двое суток. Военный разведчик Дмитрий Усиченко (позывной Вишня) сообщил, что во время "следственных действий" пленным украинским военным угрожали физической расправой и расстрелом.

В ночь на 29 июля более 50 бойцов "Азова" были убиты в колонии в поселке Еленовка под Донецком. Россия заявляла, что это якобы Украина обстреляла колонию из реактивной системы залпового огня HIMARS. Спутниковые снимки не подтвердили, что имел место ракетный обстрел.

Бывшие заключенные Еленовской колонии рассказали Би-Би-Си, что пленных там постоянно избивали и издевались над ними.

Члены "Азова" выходили с "Азовстали" при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Представителей организации до сих пор не допустили ни на место трагедии в Еленовке, ни к уцелевшим защитникам Мариуполя.

Ранее появлялись сообщения о вывозе пленных азовцев в Россию. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в июле предложил создать "международный трибунал" по инициативе таких организаций, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

2 августа Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал "Азов" террористической организацией.

27 июля "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова заявила, что в "республике" уже разработан проект соглашения о "международном трибунале над военными преступниками" и сейчас там "активно взаимодействуют с соответствующими правоохранительными и судебными органами по доработке его устав".



Игорь Мангушев. Кадр видео

27 августа в интернете была опубликована видеозапись выступления российского наемника, одного из основателей ЧВК "Е.Н.О.Т." Игоря Мангушева. Он, держа в руках череп, который, как утверждает Мангушев, принадлежит защитнику "Азовстали", говорит, что Россия воюет "с идеей Украины как антирусского государства" и поэтому "Украина должна быть деукраинизирована", "все носители этой идеи должны быть уничтожены".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил об этом видео руководителю группы по установлению фактов следственной комиссии ООН по Украине Оле Солвангу. Он отметил, что международные стандарты обязывают обращаться с останками погибших на войне уважительно и с достоинством, независимо от того, гражданский это человек или военнослужащий. По мнению Лубинца, цель "стендапа на военную тематику" для России - "очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших".