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Также: Украина, Война, Политзеки, История, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Нариман Джелял, Николай Полозов

статья Слово о свободе

28.07.2022

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Фото: "Крымская солидарность"

Почти год назад оккупанты бросили за решетку Наримана Джеляла, зампреда Меджлиса крымскотатарского народа. Джеляла вместе с братьями Азизом и Асаном Ахтемовыми формально обвиняют в диверсии на газопроводе, незаконном обороте и контрабанде взрывчатки. Джеляла стали преследовать, после того как он посетил саммит "Крымскую платформу" - международный форум в Киеве, посвященный деоккупации Крыма.

Публикуем его обращение по случаю Дня украинской государственности, переданное через адвоката Николая Полозова.

Помню недавние времена, когда некоторые в Украине, на улице или с кафедр университетов, в интернете или на телевидении, рядовой гражданин или госслужащий, позволяли себе говорить, что Украина получила суверенитет и независимость даром в результате распада СССР.

Некоторые из них лишь демонстрировали свое невежество, незнание истории поколений борцов украинского народа за восстановление собственной государственности, отдавших ради этой цели годы свободы или жизнь.

Некоторые, продолжая дышать ядовитым имперским воздухом с севера, сознательно презирали желание украинцев развиваться своим путем. Презирали их язык, культуру, право на свободу.

Но если предыдущие попытки вырваться из смертельных "братских" объятий Москвы у кого-то еще вызывали сомнения, то теперь никто не сможет отрицать тот факт, что Украина - не Россия.

Украинцы разной крови и веры на фронте и в оккупации, в российских тюрьмах и в эмиграции делают все возможное для свободы своей родины. Доказывают, что независимость Украины - не подарок, не слепой случай, а закономерное следствие многовековой борьбы и стремления украинской нации.

Украина каждый день взрослеет, выправляется, достигает. Избавляется от старого и лишнего. Очищается.

Верю, скоро настанет день, когда у Украины будет полное понимание и искреннее желание помочь и коренному крымскотатарскому народу восстановить государственность. Вместе плечом к плечу.

Два флага, одна страна!
Слава тебе, Украина!
С Днем Государственности!

Нариман Джелял, журналист, политзаключенный

28 июля 2022 года

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28.07.2022
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