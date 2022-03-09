Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила о необходимости заключения договора о гарантиях безопасности Украины. Это предложение явно приурочено к намеченной на 10 марта встрече министров иностранных дел Украины и России на дипломатическом форуме в Анталье.

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, нужен "конкретный договор", который будет "принципиально отличаться от Будапештского меморандума и предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств - гарантов безопасности Украины". "Такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства - соседи Украины. Со своей стороны Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству". В заявлении "Слуги народа" подчеркнуто: "Наша Украина - это и Донецк, и Луганск, и Крым".

Прямо о нейтральном (внеблоковом) статусе Украины в заявлении не говорится. Но он подразумевается в случае заключения договора о гарантиях безопасности. В тот же день в интервью американскому телеканалу АВС Зеленский заявил: "Относительно НАТО - я охладел по этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готово принимать Украину. Альянс боится противоречивых шагов и конфронтации с Россией".

По поводу требования Москвы признать "независимость" ДНР и ЛНР и российскую принадлежность Крыма Зеленский сказал: "Мы могли бы вести переговоры и найти компромисс по поводу того, как эти "республики" будут дальше жить. Но что важно для меня, это люди на этих территориях, хотят ли они быть частью Украины и кто в Украине скажет, что он хочет, чтобы эти территории были с нами". Характерно, что Крым из ответа выпал.

Зеленский считает необходимым, чтобы "российский диктатор Путин начал говорить, начал диалог, чтобы вышел из того информационного вакуума, без кислорода, в котором он находится". "Он получает информацию, и мы не знаем, насколько она реалистична, эта информация. Похоже, ему просто закрывают глаза", - говорит Зеленский о Путине. Если украинский президент действительно считает, что, встретившись с Путиным, он сможет открыть ему глаза на происходящее, то это опасная иллюзия. Путин действительно живет в созданной им самим и его окружением параллельной реальности, но выходить из нее не собирается. Подобные заявления Зеленского Москва использует только для пропагандистского стеба.

Что же касается возможного договора о гарантиях безопасности для Украины, то совершенно непонятно, чем он будет принципиально отличаться от печальной памяти Будапештского меморандума 1994 года, который для Путина оказался всего лишь клочком бумаги. Ведь гарантии Украине среди прочих будут давать путинская Россия и лукашенковская Беларусь (а подпись Лукашенко стоит не дороже подписи Путина). Положение Украины принципиально отличается от положения нейтральной Швейцарии, независимости и территориальной целостности которой не угрожает ни одно из соседних государств. У Украины же останется могущественный враг в лице путинской России, который хочет ее уничтожить. Чтобы предотвратить новое российское нападение на Украину, договор должен содержать конкретные военные обязательства подписавших его стран, которые будут приведены в действие в случае агрессии против Украины. Но, во-первых, такого рода договор Россия никогда не подпишет, а во-вторых, подобные обязательства будут равносильны военному союзу с Украиной, а значит, ее трудно будет считать нейтральной страной.

Не говоря уже о том, что для заключения договора о гарантиях безопасности Украины сначала надо добиться отвода российских войск хотя бы на те позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года. Но Путин делать этого не собирается.

Очень понятно стремление президента Зеленского и правительства Украины остановить войну или добиться хотя бы временного перемирия, чтобы вывести людей из осажденных городов, где они подвергаются бомбардировкам и обстрелам. Чтобы Путин прекратил наступление, и выдвигаются идеи договора о внеблоковом статусе. Но агрессор не хуже украинских политиков понимает, что дальнейшее выживание Украины, если ей удастся отразить нынешнее вторжение, будет всецело зависеть от получения современных вооружений из стран НАТО. А значит, де-факто нейтрального статуса Украины все равно не будет. Поэтому Путин договариваться с Зеленским не собирается. Разговоры о нейтральном статусе он использует исключительно в пропагандистских целях - для подрыва боевого духа защитников Украины, которые сражаются во многом натовским оружием и при поддержке ряда стран НАТО, включая США, Британию и Польшу. Утрата перспективы членства в НАТО самым негативным образом скажется на моральном состоянии населения и армии Украины.

Путин согласится признать независимость Украины только в том случае, если потерпит здесь военное поражение. Можно согласиться с украинским международником Олегом Белоколосом: встреча в Анталье имеет смысл только для того, чтобы "показать всю неадекватность РФ и ее руководства". Шансов на то, что она приблизит окончание войны, практически нет.