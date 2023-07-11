

Алесь Пушкин. Фото: "Радио Свобода"



Сейчас все внимание сосредоточено на вильнюсском саммите, и это трагическое событие - смерть белорусского политзаключенного - рискует остаться незамеченным. Но - не должно. Оно имеет к натовскому саммиту прямое отношение. От Вильнюса до белорусской границы приблизительно 35 километров. Всего в 35 километрах от места проведения саммита начинается территория восстановленной "империи зла". Места, где пытают и убивают за стремление вырваться из советского морока.



В гродненской тюрьме "при невыясненных обстоятельствах" скончался художник Алесь Пушкин. Это уже как минимум четвертый политзаключенный, погибший в лукашенковских застенках с 2020 года. Трое из них говорили на белорусском языке. По многочисленным свидетельствам, над такими людьми издевались особенно изощренно. Что прямо указывает на антинациональный, оккупационный характер лукашенковского режима. Когда-то Алеся Пушкина, участника афганской войны, бросали на гауптвахту за то, что он вел дневник на белорусском языке. Войну он пережил, лукашенковские застенки - нет.



Алесь Пушкин, сын ссыльного, организовал одну из первых антисоветских акций в Беларуси - шествие с национальными символами по главному проспекту Минска в 1989 году в память о создании БНР, несоветской версии белорусской государственности.







В 1999 году он оделся в национальный костюм, взял тачку с навозом, вилами, портретом Лукашенко, конституцией и наручниками - и приехал к президентской администрации. Где вывалил навоз, положил на него портрет и проткнул его вилами.



Также Пушкин известен тем, что в одной из церквей, которую он оформлял как художник, он изобразил Лукашенко в окружении омоновцев среди горящих в аду грешников. Церковь впоследствии была сожжена.







В январе 2020 года Пушкин пришел на заседание белорусского ПЕН-центра, где проходила презентация книг из серии тюремной литературы, с выкрашенными красной краской руками. Таким образом он поддержал активиста, арестованного за выкрашенные красным руки памятника Пушкину в Минске.



"В нашей стране на официальном уровне не чтят память ни национальных героев, ни национальных писателей. Им не ставят памятников. Вместо этого власти демонстрируют холопское самоуничижение в угоду "русскому миру", одним из символов которого, наряду с какими-нибудь казаками, сделали и Пушкина", - сказал тогда художник.



Во время августовских протестов 2020 года Пушкин был жестоко избит. В марте 2021 года он принимал участие в посвященной белорусским протестам выставке, где представил инсталляцию из той же тачки, портрета и вил - только на этот раз вместо дерьма там была кровь. Также он заявлял в интервью, что готов "к реальной, а не виртуальной борьбе". На него завели уголовное дело. Формально - за "реабилитацию нацизма": он нарисовал портреты бойцов послевоенного антисоветского подполья. И все же Пушкин вернулся из Украины в Беларусь. Со словами “ну не убьют же они меня”. Убили.



Можно понять, каким образом Запад проспал восхождение Путина. Огромная территория, ресурсы, ядерный арсенал, ослепленность "великой культурой". Почему то же самое произошло с Лукашенко - необъяснимо. Откровенная диктатура с первых же лет правления, политические убийства, прославление Гитлера, грезы о победе "славянской цивилизации" над Западом. Но нет - всего лишь ничтожные санкции и бесконечные попытки всех усадить за стол переговоров и найти компромисс. Это продолжалось до тех пор, пока за столом стало некому сидеть.



Будь режим Лукашенко уничтожен в зародыше, не было бы наступления на Киев, не было бы Бучи и тысяч белорусов, томящихся в застенках, умирая по одному. Кто-то должен сказать об этом на саммите в Вильнюсе. Напомнить о том, насколько крива дорожка компромиссов с диктаторами, в особенности ярковыраженными психопатами. И какова в итоге цена этих компромиссов. Решите уже наконец по-взрослому, что это не должно повториться. Иначе этот кошмар будет длиться без конца.