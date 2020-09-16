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После того как Красная Армия была разгромлена польскими войсками в Варшавской битве и Неманском сражении в августе - сентябре 1920 года, возникли некоторые возможности для создания независимой Белорусской республики. Однако на пути к независимости перед белорусами стояло много препятствий, которые в тот момент оказались непреодолимыми.

Западно-белорусские земли в результате советско-польской войны были включены в состав Польского государства, причем граница с Советской Белоруссией проходила примерно по границе Речи Посполитой 1793 года, перед последним польским разделом, и примерно совпадала с линией германских окопов в 1915-1918 годах. На тех белорусских землях, которые к середине октября 1920 года, к моменту заключения советско-польского перемирия, контролировались польскими войсками, в том числе в городах Гродно, Брест и Барановичи, преобладали поляки и белорусо-католики, которые в целом были лояльны Польскому государству. С другой стороны, поляки согласились отдать советской стороне Минск, чтобы не иметь в составе Польского государства главного центра белорусской культуры.

Формально Белорусская Народная Республика была провозглашена еще 9 марта 1918 года Радой Всебелорусского съезда в Минске, оккупированном германскими войсками. Рада превратилась в Раду БНР. А 25 марта она провозгласила полную государственную независимость Беларуси (это День Воли - 25 марта белорусы проводят протестные акции). Столицей БНР был объявлен Минск. Были приняты бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" Великого княжества Литовского, а государственным языком был провозглашен белорусский. Следует отметить, что первая белорусская грамматика была издана только в 1918 году преподавателем древнегреческого и латинского языков Петербургского университета Брониславом Тарашкевичем.

Однако, несмотря на провозглашение БНР, никакой территории Рада БНР не контролировала и никаких вооруженных формирований под своим началом не имела. Германская оккупационная администрация не признала БНР, но разрешала Раде проведение ряда культурных мероприятий.

Пилсудский не стал продолжать войну с большевиками, так как в случае захвата Москвы полякам некому было передать там власть. Врангель, оставаясь сторонником "Единой и неделимой России", так и не признал независимость Польши и тем более не хотел признавать независимость Украины, на чем настаивал Пилсудский. Впрочем, для заключения мира с Советской Россией начальник Польского государства пошел на отказ от идеи независимой Украины, поскольку правительство Симона Петлюры не встретило большой поддержки на территориях, занятых польскими войсками.

В период Варшавской битвы поляков поддерживали белорусские формирования генерала Станислава Булак-Балаховича. Его Партизанская Белорусская дивизия 30 июня нанесла тяжелое поражение красным частям в районе железнодорожной станции Словечно, а 3 июля захватила штаб советской стрелковой бригады в Веледниках. С 17 августа по 7 сентября дивизия Балаховича вела тяжелые бои с советскими войсками в районе Влодавы. 23 августа балаховцы захватили много пленных и 2 орудия, а 26 сентября с налета заняли Пинск. Если к началу сентября у Балаховича было только 1500 человек, то к началу ноября они имели уже от 12 до 14 тысяч бойцов при 36 орудиях, 150 пулеметах и двух аэропланах, испытывая, правда, недостаток снарядов.

Партизанская дивизия была переименована в Русскую народно-демократическую армию, созданную при помощи Бориса Савинкова, возглавлявшего Русский политический комитет в Польше. В НДА были завербованы пленные красноармейцы, в основном выходцы из Беларуси, а также солдаты и офицеры белых армий, ранее интернированные в Польше. Кроме того, армию Балаховича пополнили белорусские партизанские отряды. Сам Балахович происходил из польско-белорусской шляхты и был католиком по вероисповеданию. В разных жизненных ситуациях он называл себя то русским, то белорусом, то поляком. До того как попасть на советско-польский фронт, отряд Балаховича сражался в рядах Северо-Западной белой армии генерала Юденича.

Между Савинковым и Балаховичем были определенные разногласия. Борис Викторович рассчитывал в случае удачи дойти до Москвы и свергнуть большевиков. Станислав Никодимович был более реалистичен и свои амбиции дальше Восточной Белоруссии, с возможным включением Смоленской области, на которую также претендовала БНР, не простирал. Он заключил соглашение с представлявшим белорусскую эмиграцию в Польше и партизанские отряды в Восточной Белоруссии Белорусским политическим комитетом, возглавляемым Вячеславом Адамовичем.



Станислав Булак-Балахович в 2019 году. Источник: esm.ee

25 октября Балахович направил телеграмму Пилсудскому: "Сего 25 октября я, согласно выраженному ими желанию, объединил под своим командованием все белорусские отряды, поставившие себе целью свержение власти большевиков и освобождение самостоятельной Белоруссии. Как Командующий Русской Народной Добровольческой Армией, имеющий в своем составе Белорусские Добровольческие Части, и как сын белорусского народа, я поднимаю сегодня знамя Самостоятельной Демократической Белоруссии".

Как пишет эстонский военный историк Игорь Копытин, "Балахович был очень популярен среди своих партизан и крестьянского населения. "Батька", как его звали, всегда старался внимать просьбам и заботам простых людей", при этом "будучи сторонником самоопределения народов России и претворяя в жизнь политику народовластия". Впервые сторонники независимости Белоруссии получили в свое распоряжение серьезную, по меркам гражданской войны в бывшей Российской империи, вооруженную силу.

7 ноября в освобожденных Туровичах было объявлено о том, что армия Балаховича борется за создание Белорусской Народной Республики. 9 ноября кавалерийская дивизия полковника Сергея Павловского разбила красных под Романовкой. 10 ноября был взят Мозырь, а 12 ноября там прошел парад НДА под бело-красно-белым флагом. 14 ноября Балахович при поддержке Белорусского Политического Комитета (БПК) провозгласил себя главнокомандующим вооруженных сил Белоруссии и приказал сформировать Белорусскую Народную Армию. 16 ноября Балахович и Савинков подписали с БПК соглашение о признании независимости Белорусского государства, согласно которому "окончательная форма взаимоотношений между Россией и Белоруссией будет определена соглашением между Учредительными Собраниями Русским и Белорусским или Правительствами, этими Учредительными собраниями установленными".

Однако армия Балаховича не смогла устоять против превосходящих советских сил, получивших подкрепление из внутренних округов. Неудачей окончилось наступление балаховцев на Гомель и Речицу. 20 ноября из-за угрозы окружения Балаховичу пришлось оставить Мозырь. 26 ноября его армия вернулась в Польшу, где была интернирована и разоружена. Всего было интернировано 884 офицера и 6936 солдат Народной армии. Еще 3540 человек попало в плен, несколько сот человек было убито, а часть балаховцев осталась вести партизанскую борьбу в Советской Белоруссии.

Неудача похода Балаховича была связана с тем, что Польша в тот момент не поддерживала создание независимого белорусского государства, а без прямой поддержки значительных сил польской армии Белорусская армия не могла победить Красную Армию, превосходившую ее по численности в несколько раз. Вероятно, наспех сформированные части Западного фронта не смогли бы противостоять польской армии, о чем даже писал главнокомандующий Красной Армией Сергей Каменев. Но с полупартизанской армией Балаховича они вполне могли справиться. Тем более что советские войска состояли из уроженцев русских губерний и от них трудно было ожидать перехода на сторону Белорусской армии.

Сыграло свою роль и то, что Слуцкое восстание сторонников независимой Белоруссии началось тогда, когда армия Балаховича уже была разбита. Слуцк был занят в конце войны польскими войсками, но в дальнейшем должен был быть возвращен советской стороне. Поляки передали контроль над Слуцким уездом созданным под эгидой БПК белорусским отрядам самообороны, которым также оставили часть захваченного у Красной Арии оружия. 15 ноября Слуцкий съезд принял резолюцию, где содержался протест "против оккупации родных земель чужацкими наездами и против самозваной Советской власти" и провозглашалась "вольная, независимая, демократическая Беларуская Народная республика в ее этнографических границах".

Однако споры сторонников и противников получения помощи от поляков задержали наступление. Четырехтысячная Слуцкая бригада, составлявшая ядро повстанцев, начала боевые действия только 27 ноября, вторгнувшись на территорию пограничных со Слуцким уездом уездов Минской области, где ее поддержали местные повстанцы. Против Слуцкой бригады были переброшены советские войска, ранее действовавшие против Булак-Балаховича. Она была вынуждена оставить Слуцк и отступить в Польшу в конце декабря. После этого попыток установить власть Белорусской Народной Республики в Белоруссии более не предпринималось.