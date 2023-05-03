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статья Высшая мера низости

Дмитрий Галко, 03.05.2023

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Минский облсуд приговорил бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича к 8 годам колонии усиленного режима. Находящиеся за границей создатель телеграм-канала Степан Путило и журналист Ян Рудик заочно получили 20 и 19 лет колонии. Протасевич признан виновным в организации массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, публичных призывах к захвату власти, совершению акта терроризма, иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, руководстве экстремистским формированием, клевете в отношении Лукашенко и его публичном оскорблении. Протасевич попал в Беларусь в мае 2021 года, когда самолет, на котором он со своей девушкой Софией Сапегой летел из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске под предлогом бомбы на борту. Обоих арестовали, но вскоре перевели под домашний арест. Протасевич быстро признал "вину", "раскаялся", дал интервью государственным СМИ и в конце концов стал работать в провластной организации "Системная правозащита".

Удивительно, что именно сегодня в Минске был вынесен приговор Роману Протасевичу. Ночной удар по Кремлю станет если не кульминацией развязанной Путиным и Лукашенко войны, то катализатором событий. Развязка стремительно приближается. А Протасевич был и рядом с "завязкой".

Каково же его место в этой мировой драме? С одной стороны, это типичная история про маленького человека и жернова истории. Когда в мае 2021 года в Беларуси был принудительно посажен рейс 4978 Ryanair, в воздухе ощутимо запахло большой войной впереди. Акт воздушного терроризма был очевидно согласован с Кремлем, равно как и последовавший за ним рукотворный "миграционный кризис". Последний был уже совместным творчеством. Стало ясно, что два стареющих диктатора теряют берега и готовы пуститься во все тяжкие в приступе паранойи, отягченной манией величия. Это было знаком готовности радикально - грубой и наглой силой - сломать мировой порядок. Очень выразительным звоночком. Который, к сожалению, не был услышан.

Вероятно, поэтому в таком качестве Протасевича не запомнят. Но его следовало бы запомнить в качестве яркого примера того, против чего воюет Украина при поддержке свободного мира. Примера абсолютного бесправия, абсолютной беспомощности человека перед лицом московской диктатуры. (Диктатура Лукашенко - ее органичный и важный элемент.) Которая способна полностью раздавить личность, превратив человека в голема, зомби. Выпотрошить ему всю душу.

Спектакль, который разыгрывался с участием Протасевича, - особенно эпизод с фейковым гэбэшным браком, чтобы максимально унизить его бывшую девушку Софию Сапегу, - отражает всю дьявольскую сущность мерзкой московской цивилизации. Это далеко выходит за рамки "просто" репрессий. Тут, конечно, отсылка к "возьмите Джулию", только глубина падения еще страшнее. Отрастить усы, раздавать похвалы "стальным яйцам" агрофюрера, сдать всех и вся - это еще в некотором смысле "обычно". А вот изображать из себя как бы страстно влюбленного счастливца под домашним арестом и надзором КГБ чуть ли не в день вынесения приговора Софии - совершенно иной уровень. Рискну назвать его "дьявольским".

Будет ли он сидеть восемь лет, которые ему сегодня назначили, или его наконец "помилуют" и он станет очередным шпицем на столе Лукашенко, которому, возможно, позволят чистить обувь Азаренку, уже не так важно. (Знающие люди полагают, что будет.) Важно, что он живое предупреждение об опасности рашизма. Живое предупреждение, но мертвая личность. Полностью подчиненная чужой воле.

Смотреть на это невыносимо больно и в то же время до ужаса противно. Но смотреть надо. Чтобы ясно представлять, за что идет война. Что бы там ни говорил Папа и поддакивающий ему Орбан, это не какие-то мутные разборки империй и происки торговцев оружием. Это война за свободу личности и против всевластия психопатов.

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Дмитрий Галко, 03.05.2023
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Пиратский куратор

Юрий Изотов, 07.06.2022

Захват самолета Ryanair с Романом Протасевичем и Софией Сапегой до сих пор остается самым крупным успехом лукашенковских спецслужб. Руководителя и исполнителей операции ищут власти США. Мы попытались установить личность главного подозреваемого.
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