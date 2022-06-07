Пиратский куратор
Самолет Ryanair в аэропорту Вильнюса после принудительной посадки в Минске
Акт воздушного пиратства, совершенный год назад подручными Лукашенко, померк на фоне других международных преступлений. Софии Сапеге вынесли жестокий приговор, отрекшийся от соратников Роман Протасевич ждет суда. Организаторы захвата самолета Ryanair так и не названы. Мы попытались установить личность руководителя самой громкой операции белорусских спецслужб.
Россиянка София Сапега, захваченная в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, сейчас ждет решения своей участи в гродненской тюрьме. 6 мая ее приговорили к 6 годам лишения свободы за администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались данные белорусских госслужащих. 3 июня Александр Лукашенко заявил, что Сапегу могут передать для отбытия наказания в Россию - пусть с ней "что хотят там делают". "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - сказал диктатор.
Сам Протасевич, после того как его отпустили из СИЗО, устроился работать в провластную "правозащитную" организацию, а 9 мая объявил, что расстался с Сапегой и женился на другой. Протасевич написал, что Сапеге вынесли "далеко не самый страшный приговор из возможных" и вообще она осуждена "за свою реальную деятельность".
Расследование принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, продолжается в Польше, Литве, Латвии и США, а также в Греции и Ирландии. В январе США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве против гендиректора "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его зама Олега Казючица и двоих сотрудников КГБ Беларуси, один из которых непосредственно командовал авиадиспетчерами на месте, а другой координировал всю операцию по телефону. Продвинуться в расследовании удалось благодаря диспетчеру Олегу Галегову, который "вел" самолет: он бежал в Польшу и дал властям этой страны показания. Опубликована аудиозапись разговора диспетчера с сотрудником КГБ.
О личности этого кагэбешника ничего не известно, зато власти США раскрыли имя и отчество его руководителя - Андрей Анатольевич.
В открытых источниках нашлось упоминание о сотруднике КГБ Беларуси с таким именем и отчеством. В выпуске газеты "Гомельская правда" от 8 января 2015 года говорится, что начальник одного из отделов управления КГБ по Гомельской области Андрей Анатольевич Юревич награжден почетной грамотой облисполкома.
Как сообщили "Граням" в организации бывших белорусских силовиков Bypol, Юревич до 2017 года жил в Гомеле и служил в гомельском управлении КГБ, а с тех пор и по настоящее время служит в подразделениях КГБ в Минске. Его отец - известный белорусский футбольный тренер Анатолий Юревич, который в 2011-2013 годах был спортивным директором Федерации футбола Казахстана, а с 2017 года тренирует футбольный клуб "Энергетик-БГУ".
Что же делал Юревич 23 мая 2021 года, в роковой для Протасевича и Сапеги день? Благодаря хакерской группе "Киберпартизаны" мы выяснили, что в этот день машина Юревича была замечена на выезде из столицы на трассе М6 Минск - Гродно. В расположенных рядом жилых массивах есть несколько квартир, используемых КГБ (карту объектов КГБ "Киберпартизаны" опубликовали 22 мая, за сутки до задержания Протасевича). Машина Юревича находилась на выезде в 11:52 по местному времени. В 12:33 пилоты самолета Ryanair получили от диспетчеров аэропорта Минска сообщение о бомбе на борту.
Расстояние от выезда из Минска до ближайшего дома со служебными квартирами КГБ по адресу: улица Одинцова, 54 составляет 2,6 километра - это несколько минут езды.
Машина Юревича регулярно появлялась на этой окраине Минска с 2017 года и зачастила туда в мае-июне 2021 года, когда разворачивались события вокруг Протасевича. По имеющейся информации, автомобиль там парковался.
Так было 7 мая, за два дня до поездки Протасевича и Сапеги в Афины на Дельфийский экономический форум, в котором участвовала Светлана Тихановская. В следующий раз машина Юревича была замечена на том же выезде из Минска 16 мая - в этот день Протасевич и его девушка отправились на остров Крит, где отдыхали несколько дней. Источники в греческой разведслужбе EYP сообщали местной прессе, что как минимум трое неизвестных вели слежку за Протасевичем в Афинах. Греческий чиновник рассказал изданию Vice News, что на Крите наблюдение за журналистом продолжили люди, которых власти Греции считают российскими или белорусскими разведчиками. Сам Протасевич успел сообщить из аэропорта Афин о подозрительном мужчине, который по-русски обратился к нему "с каким-то тупым вопросом" и попытался сфотографировать его документы.
После ареста Протасевича Юревич приезжал на ту же самую окраину Минска 29 мая, 2 и 12 июня.
28 мая Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи и предложил боевикам "ЛНР" допросить Протасевича (оппозиционера обвиняли в участии в боевых действиях в составе полка "Азов"). 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил интервью с Протасевичем, а 14 июня ему устроили пресс-конференцию в МИДе. 16 июня "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко объявил, что Протасевич был допрошен прибывшими в Беларусь луганчанами.
Представляется вероятным, что Юревич с конспиративной квартиры КГБ руководил захватом Протасевича, оттуда же курировал продолжение спецоперации и, возможно, вел переговоры с боевиками "ЛНР". Известно, что исполнители в минском аэропорту отчитывались куратору по телефону в реальном времени. Звонок из здания КГБ мог быть кем-то отслежен. Правда, и секретные адреса в минском пригороде к тому времени были уже "засвечены" киберпартизанами.
Тема вероятного российского участия в операции по захвату Протасевича также широко обсуждалась. Упоминался, в частности, странный полет 24 мая из Москвы в Минск и обратно Ту-214 летного спецотряда "Россия" (визитов российских официальных лиц в Беларусь на этот день не анонсировалось). Допрос Протасевича луганскими боевиками косвенно подтверждает эту версию.
Юревич занимался преследованием оппозиционеров, еще когда служил в Гомеле. В 2007 году он, согласно сообщению "Хартии-97", будучи в звании капитана, в компании с майором Юрием Назаренко проводил в Гомеле обыск в офисе областной организации Объединенной гражданской партии. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела против двоих активистов движения "Молодой фронт" - Андрея Тенюты из Гомеля и Кирилла Атаманчика из Жлобина, которые обвинялись в том, что действовали от имени незарегистрированной организации (в 2005-2019 годах это преследовалось по статье 193.1 УК Беларуси). До суда дело так и не дошло. В ходе обыска чекисты изъяли шесть компьютеров. Они были возвращены оппозиционерам лишь в 2009 году.
Юревич также может иметь отношение к преследованию в 2010-2011 годах активистки "Молодого фронта" Анастасии Дашкевич (Полаженко). Она была в числе 42 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного в связи с масштабной акцией протеста в Минске, прошедшей 19 декабря 2010 года, после президентских выборов. По тому же делу были арестованы и семеро бывших кандидатов в президенты. Дашкевич тогда было 20 лет, она была заместительницей председателя "Молодого фронта".
Согласно "реестру лиц, причастных к политически мотивированным преследованиям", который ведет Белорусский документационный центр, оперативник 9-го отдела УКГБ по Гродненской области А.А. Юревич составил на нее протокол задержания и участвовал в расследовании дела. В пользу того, что речь идет о том же самом Юревиче, говорит тот факт, что и дело 2007 года касалось молодофронтовцев. Отмечалось, что именно активность Дашкевич в "Молодом фронте" стала истинной причиной ее преследования в 2010-2011 годах.
Участие Юревича в уголовном деле, которое расследовалось в Минске, объясняется, видимо, тем, что в столице в разгар протестов не хватало кадров и туда привлекали силовиков из регионов.
Дашкевич находилась под стражей чуть меньше двух месяцев - с 20 декабря 2010 года по 17 февраля 2011-го, когда ее отпустили под подписку о невыезде. Впоследствии ей смягчили статью обвинения - с массовых беспорядков (статья 293 УК РБ) на "организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них" (статья 342). 20 мая 2011 года Дашкевич была приговорена к году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год. 8 марта 2011 года Дашкевич стала первой белоруской, получившей Международную женскую премию за мужество. Награду заочно вручила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Протасевич в юности тоже состоял в "Молодом фронте" и уже тогда сталкивался с преследованием КГБ. Не исключено, что Юревич участвует в его биографии еще с тех времен.
Если Андрей Юревич действительно замешан в истории с захватом самолета, у него есть все шансы повторить судьбу своей жертвы: те, кого разыскивали американские спецслужбы, попадали в США на скамью подсудимых из самых разных уголков света.