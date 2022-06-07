

Самолет Ryanair в аэропорту Вильнюса после принудительной посадки в Минске

Акт воздушного пиратства, совершенный год назад подручными Лукашенко, померк на фоне других международных преступлений. Софии Сапеге вынесли жестокий приговор, отрекшийся от соратников Роман Протасевич ждет суда. Организаторы захвата самолета Ryanair так и не названы. Мы попытались установить личность руководителя самой громкой операции белорусских спецслужб.



Россиянка София Сапега, захваченная в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, сейчас ждет решения своей участи в гродненской тюрьме. 6 мая ее приговорили к 6 годам лишения свободы за администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси", где публиковались данные белорусских госслужащих. 3 июня Александр Лукашенко заявил, что Сапегу могут передать для отбытия наказания в Россию - пусть с ней "что хотят там делают". "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - сказал диктатор.



Сам Протасевич, после того как его отпустили из СИЗО, устроился работать в провластную "правозащитную" организацию, а 9 мая объявил, что расстался с Сапегой и женился на другой. Протасевич написал, что Сапеге вынесли "далеко не самый страшный приговор из возможных" и вообще она осуждена "за свою реальную деятельность".



Расследование принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего 23 мая 2021 года из Афин в Вильнюс, продолжается в Польше, Литве, Латвии и США, а также в Греции и Ирландии. В январе США выдвинули обвинения в воздушном пиратстве против гендиректора "Белаэронавигации" Леонида Чуро, его зама Олега Казючица и двоих сотрудников КГБ Беларуси, один из которых непосредственно командовал авиадиспетчерами на месте, а другой координировал всю операцию по телефону. Продвинуться в расследовании удалось благодаря диспетчеру Олегу Галегову, который "вел" самолет: он бежал в Польшу и дал властям этой страны показания. Опубликована аудиозапись разговора диспетчера с сотрудником КГБ.



О личности этого кагэбешника ничего не известно, зато власти США раскрыли имя и отчество его руководителя - Андрей Анатольевич.





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