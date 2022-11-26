



Место для новости о смерти Владимира Макея на сайте государственного информационного агентства БелТА нашлось между вестями с полей и метеосводками. На одном уровне с туманом, мокрым снегом и гололедицей. Примерно та же картина на сайтах остальных государственных медиа. Инструкция или интуиция? Так или иначе, это более чем красноречивое указание места всем, кто верно служил Лукашенко. Впрочем, Макея "опустили" еще живым, незадолго до смерти, отправив на саммит ОДКБ в Ереван почему-то транспортным самолетом. Тут напрашивается: как груз 200.



Выстроенная Лукашенко диктаторская система максимально примитивна. По Хлебникову: "Он наверху, а внизу эти люди, как плевательница". Самостоятельные политические фигуры остались в далеких девяностых. После задвигались даже верные служаки с малейшим намеком на самостоятельность. В этой системе нет места даже мерзавцам с заметной идентичностью, своим сурковым, кадыровым и прочим пригожиным. Как только в свое время таким узнаваемым злодеем начал становиться министр МВД РБ Игорь Шуневич, его тут уже убрали.



Лукашенко никогда и никого всерьез не называл своим преемником. Говорил так в шутку о своем внебрачном сыне Николае, пока тот был совсем маленьким. Теперь, когда тот вымахал с него ростом, больше не говорит.



А вот о старшем сыне Викторе, в руках которого долгое время была сосредоточена огромная власть, контроль над силовиками и контрабандными потоками, о Викторе, известном своими опасными политическими играми (ему даже приписывали организацию теракта в 2008 году с целью устранить влиятельного конкурента - Виктора Шеймана), Лукашенко так не говорил. Напротив, сказал, что "клянется" - не бывать этому. (О простодушном, мягкотелом и совершенно непубличном среднем сыне Дмитрии, которому доверили только игорный бизнес, говорить такое ему бы и в голову не пришло.)



Когда Лукашенко называл возможными преемниками кого-либо из своих чиновников, это звучало как издевка: потому что вид те имели "лихой и придурковатый", а единственный условный рейтинг, которым они обладали, был антирейтингом. У одного из таких названных спросили, есть ли у него президентские амбиции. Тот, широко улыбаясь и тараща глаза, ответил: конечно же нет, я "узкий специалист". Можно не сомневаться, что так же ответили бы и остальные. Потому и называл.



Никогда он так не говорил о тертом аппаратном лисе Владимире Макее. Хотя тот был в ближнем кругу на протяжении 20 с лишним лет. С 2000 по 2008 год Макей был первым помощником Лукашенко, и только ему, говорят, разрешалось работать на одном этаже с президентом - никто другой, за исключением личной охраны и сына Николая, не имел права там появляться.



Лукашенко не говорил, а вот другие говорили. Причем впервые - еще в 2009 году, когда Макей возглавлял администрацию президента. Удивительным образом эти разговоры не заставили Лукашенко его "задвинуть", хотя премьеру Сидорскому, например, стоили почти немедленной отставки.



Более того, Макею сошла с рук устойчивая пропагандистская линия, изображавшая его коварным агентом влияния Запада в ближайшем окружении Лукашенко. Ряд российских ресурсов на протяжении долгого времени писали о существовании "группировки" или даже "клана" Макея, противостоящего силовому блоку и плетущего аппаратные интриги с целью оторвать Беларусь от России, чтобы организовать в стране Майдан и отстранить Лукашенко от власти. Дошло до того, что Макея накануне выборов-2020 один из крупных российских телеграм-каналов объявил членом элитного американского гольф-клуба The Golf Doctor, "клуба предателей" со стоимостью членства от 500 тысяч до 1,2 миллиона долларов в год, где якобы состоят также Михаил Саакашвили и Арсений Яценюк.



Работающий на белорусскую аудиторию российский пропагандистский сайт Torba.news писал в мае прошлого года: "Макей никогда не был лоялен Лукашенко... Макей будет первым, кто его предаст... Макей - смертельная опасность для Лукашенко... Макей сейчас контролирует всю политику в Беларуси”.



Представление о Макее как об "агенте влияния" Запада основывается главным образом на опубликованных WikiLeaks дипломатических документах, согласно которым в 2009 году Минск и Вашингтон заключили секретную договоренность о нормализации отношений. Обнародованное донесение рассказывало о встрече Владимира Макея, тогда главы администрации президента, с временным поверенным в делах США. Стороны согласовывали "Дорожную карту", договаривались о встрече на высшем уровне для Макея в Вашингтоне. Главный вывод американского дипломата состоял в том, что Минск готов к нормализации отношений с США, чтобы "ослабить зависимость Беларуси от России".



Очевидно, что такие переговоры велись не за спиной Лукашенко, а по его поручению, что полностью вписывалось в его политику балансирования между Россией и Западом. После этого за Макеем закрепился имидж западника. Хотя он никогда не подкреплял его чем-либо существенным. Когда Макей появлялся на публике с женой и детьми в вышиванках и заявлял о необходимости чаще говорить на родном языке, это не было самодеятельностью - в тот момент Лукашенко болезненно реагировал на аннексию Крыма, видя в этом угрозу для своей власти.



По утверждению издания "Белорусский партизан", созданного покойным Павлом Шереметом, Макей "не имеет лица - это его профессия": в прошлом он был профессиональным разведчиком, кадровым офицером ГРУ. Согласно телеграм-каналу "Незыгарь", оба Владимира Владимировича якобы служили в одном городе в ГДР.



После выборов 2020 года Макей убедительно доказал, что лицо при необходимости легко меняет. Все его "западничество" исчезло в один миг. Подстраиваясь под психические особенности Лукашенко, он заявлял, что "перегрызет горло" за "слезы своего сына" (в ответ на некие анонимные угрозы в адрес его семьи). А также утверждал, будто Запад "поощряет головорезов" и "организует теракты" в Беларуси, называл "абсолютной мишурой" слова о "демократии, свободе, будущей красивой жизни". Риторика белорусского МИДа в общении с западными странами местами стала более язвительной и хамской даже по сравнению с МИД РФ.



Впрочем, это не означает, что в данном случае Макей был более искренен, чем в заверениях о готовности к нормализации отношений с США. Министр доказал, что он человек с двойным дном. Удивительная политическая живучесть, которая позволила ему удержаться вблизи Лукашенко на протяжении более чем двадцати лет невзирая на все информационные атаки, свидетельствует о железной хватке.



"Александр Лукашенко очень боится, но вряд ли догадывается, что однажды после обычного доклада Владимир Макей с непроницаемым лицом добавит: "Гражданин Лукашенко, вы арестованы!" Человек без лица Владимир Макей способен переиграть и Александра Лукашенко. И неважно, в Москве, Гааге или Вашингтоне будет подписан ордер на этот арест, умный руководитель президентской администрации узнает об этом заранее", - писал о нем “Белорусский партизан”.



Теперь уже не узнает. Владимир Владимирович отправился поперед батьки в пекло. Жаль, он мог бы быть ценным свидетелем (и обвиняемым, конечно) на процессе над этим режимом. Таким же кровавым, как путинский.



Вчера Институт Роберта Лансинга опубликовал статью о возможных планах Кремля ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси, чтобы Россия получила полный контроль над белорусской армией. Это уже породило конспирологическую версию о кремлевском следе в смерти Макея. Он не был настолько силен или влиятелен, чтобы предотвратить подобный план, если таковой существует. Тем не менее уход этого вполне себе подлеца и мерзавца обрывает пусть иллюзорную, но ниточку, которая связывала Беларусь с Западом.