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Среди диктаторов не встречается, пожалуй, беспримесных "кровопийц" и "ворюг". Многие успешно эти ипостаси совмещают. Но все же одна из них обычно доминирует. В фокусе интереса "ворюг" находится личное богатство, властью они пользуются в основном как инструментом для его собирания и приумножения. Тогда как "кровопийцы", даже если им не чужды алчность и тяга к роскоши, это психопаты, одержимые самой властью. "Ворюги" тоже способны проливать кровь граждан, но когда запахнет жареным, они скорее будут договариваться. А если договориться не получается, то просто убегут с награбленным, чтобы дальше наслаждаться жизнью. "Кровопийцы" договариваться как раз не склонны, потому что это значит делиться властью. И не склонны бежать, по крайней мере до тех пор, пока их жизни не угрожает непосредственная опасность. Впрочем, они могут предпочесть погубить все и погибнуть самим, чем отдать власть, которая составляет весь смысл их существования. В этом смысле "ворюги", конечно, "милее" - они потенциально договороспособны и менее опасны для окружающих.

Лукашенко, вне всяких сомнений, относится к типажу "кровопийц". И это очень плохая новость для тех белорусов, которые надеются, что он сядет за стол переговоров под мирным давлением или не выдержит и убежит. Этого не будет. Не потому, что он такой смелый. Просто так устроено мышление подобных людей: потерю власти они воспринимают как фиаско всей жизни. Важно понимать эту их особенность. Как и то, что "кровопийцы" совершенно иным образом, чем "ворюги", наносят вред своим странам. Кроме всего прочего, если путать два этих разных типажа, то критика в их адрес будет беспомощной.

Степан Путило, известный как NEXTA и включенный КГБ Беларуси в список "террористов", 8 марта представил со своей командой документальный фильм о Лукашенко, где тот изображается как "ворюга". Несмотря на весь шум вокруг фильма и внушительное число просмотров, он бьет мимо цели и уводит в сторону.

Что же с этим фильмом не так? По всей видимости, команда NEXTA шла в фарватере Алексея Навального, желая повторить успех фильма о "дворце Путина". В таком ключе о будущем фильме говорили задолго до его появления. Это первая ошибка. Не стоило оглядываться на Москву: отличные друг от друга страны и народы, по-разному устроенные политические режимы. Ошибка вторая: он сделан "аутично", без учета неизбежных сравнений с фильмом Навального и даже без ответа на превентивный удар Лукашенко, который сам несколько раз анонсировал выход фильма и заранее его "разоблачил". Ошибка третья: отсутствие собственно "дворца", который заменяют разрозненные и довольно невнятные сведения о разных резиденциях, без каких-либо впечатляющих подробностей.

Кроме того, что в фильме нет "дворца", нет в нем и какой-либо сквозной темы, объединяющей отдельные линии в единое целое. Мы узнали, что Лукашенко пользуется дорогими вещами, неизвестно кем оплаченными. Что у него особые отношения с некоторыми российскими олигархами, которые дарят ему дорогие машины и даже строят резиденции. Местные бизнесмены тоже оплачивают его удовольствия, получая за это лакомые куски. Что он, если верить некогда приближенному к нему модельеру Саше Варламову, избил мать своего младшего сына Николая, когда она была на третьем месяце беременности. Потому что не хотел ребенка и подозревал, что женщина нацелилась на его "царство". Любит окружать себя молодыми моделями, возможно, используя их как секс-рабынь. Щедро награждает медалями и премиями жестоких силовиков и лживых пропагандистов. На выходе получился неприглядный, но несфокусированный портрет. Собранная информация выглядит разрозненной, не всегда подкрепленной убедительными доказательствами. А в итоге возникает вопрос, что вообще авторы хотели донести до зрителя.

Сами они подводят черту и делают вывод таким образом: "Когда мы попытались подсчитать, сколько стоит все то, что наворовал Лукашенко, у нас на калькуляторе кончились нули. Суммы просто космические. Если бы все эти деньги послужили белорусскому народу, наша страна не была бы в таком плачевном состоянии". Проблема в том, что в фильме не было представлено ровно никаких сведений о суммах, взятых из государственных средств и переведенных на личные счета Лукашенко или аффилированных с ним лиц. Либо использованных не по назначению.

И здесь - самая главная ошибка. Фактически Лукашенко выиграл этот информационный раунд. Он сказал до выхода фильма, что у него нет никакого "дворца", аналогичного "дворцу Путина" - так в фильме ничего подобного не показали. Дворец Независимости, чуть более подробно показанный в фильме изнутри, при всей его кричащей и безвкусной роскоши, не принадлежит Лукашенко. Он сказал, что "ничего не украл у государства" - и вот, пожалуйста, нет свидетельств, что украл. Один-ноль в его пользу.

Этого результата легко можно было избежать. Достаточно было иначе сформулировать посыл: он прикидывается аскетом с парой стоптанных сапог, потертым кителем и тремя рублями в кармане, хотя на самом деле живет в роскоши. Поносит российских олигархов, а сам с ними вась-вась. Выступает за "традиционные ценности", при этом погряз в разврате. И так далее. Вместо этого нам рассказали, что Лукашенко "своровал космические суммы".

Лукашенко, вероятнее всего, не врет, когда говорит, что у него "нет ничего, кроме Беларуси". И речь тут не о бескорыстии. Эта часто повторяемая формула означает другое: на меньшее он не разменивается. В его власти находится вся страна, которой он вертит как хочет. Отдавать свою власть над ней он никому не намерен до самой смерти, о чем тоже не раз говорил. Хотя он безусловно коррумпирован, трактовать проблему Лукашенко в терминах коррупции совершенно неверно. "Кровопийцы" не грабят свои страны, они их гробят. Беларусь страдает не от алчности Лукашенко, она страдает от его ничем не ограниченной власти, отягощенной его ограниченностью и твердолобостью, безумием и жестокостью, полным отсутствием эмпатии. Рассказ о нем как о "ворюге" не поднимет народ на восстание.

Проблема не в итальянских ручках, не в швейцарских часах, не в элитных лыжных костюмах и велосипедах. Лукашенко крадет не по мелочи - он украл у народа свободу воли и будущее, его достоинство и честь.