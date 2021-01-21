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Когда я знакомился с расследованием ФБК, посвященным путинскому дворцу под Геленджиком, меня все время преследовало чувство, что все это я уже видел. Примерно тот же стиль, примерно тот же язык обличения, примерно тот же интерес аудитории. Но вот только где?

Вспоминать долго не пришлось. Конечно же, Межигорье, Межигорье Януковича, по которому после Майдана 2013-2014 годов водят экскурсии. Да, конечно, теперь, когда я увидел дворец Путина, я понимаю, что тогда коррупционный Гулливер был в стране лилипутов, а сейчас он попал в страну великанов. Но суть-то от этого не меняется. Все те же амбиции случайных людей, которые научились разве что разворовывать государство. Все та же дорогостоящая безвкусица, которая просто зашкаливает в каждом кадре каждого жилого и нежилого помещения. Все то же искреннее непонимание, почему мне так нельзя, если я царь. Все то же стремление - при искреннем непонимании, почему так нельзя, - записать собственное имущество на подставных лиц. Все тот же интерес аудитории, которая только открывает рот от этого псевдокупеческого размаха, пытающегося выдать себя за псевдодворянский. В России, разумеется, больший метраж и больше охраны, чем в Украине. Так и Украина - не Россия.

Когда украинские активисты и журналисты проводили дни и ночи под Межигорьем, рассказывая о незаконной приватизации бывшей правительственной резиденции и ее показушной роскоши, я писал, что на самом деле Межигорье - не причина, а следствие наших бед, как, впрочем, и украинская коррупция.

Украинская коррупция, которая привела к Межигорью, а потом к восстанию 2013-2014 годов, а потом к торжеству популизма в 2019 году, - следствие абсолютного равнодушия большой части моих соотечественников к будущему Украинского государства и их нежелания это государство строить. Понимания первопричин коррупции нет ни у тех, кто этой коррупцией занимается, ни у тех, кто эту коррупцию расследует, ни у тех, кто возмущается коррупционными злоупотреблениями. А равнодушием и инфантильностью всегда пользуются воры и казнокрады.

Это то, о чем не говорит Алексей Навальный в своих расследованиях. Дворец в Геленджике - следствие российской коррупции. А российская коррупция - прямое следствие того, что большинство россиян воспринимает чудище, возникшее на развалинах Советского Союза, в качестве полноценного государства, которого все боятся, которое все должны уважать и которое опять наводит порядок там, где посчитает нужным. Ну и большинство россиян, как, впрочем, и большинство украинцев или белорусов, даже и не думает стать участниками перемен в этом государстве, превратить коррупционную империю в Родину.

Понимания первопричин коррупции нет ни у тех, кто этой коррупцией занимается, ни у тех, кто эту коррупцию расследует, ни у тех, кто возмущается коррупционными злоупотреблениями. И этим безразличием, этим инфантилизмом, как и в Украине, в России пользуются воры и казнокрады. И, разумеется, правителем такого государства всегда будет император Геленджика.