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"Нас загнали уже намертво в одну команду (с Владимиром Путиным)" - заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1". "Намертво" - это, пожалуй, самое точное определение, которое мог бы дать Лукашенко своим взаимоотношениям с российским коллегой.
Возможно, это непроизвольная реакция на неожиданное появление записей, свидетельствующих о том, что в Минске думали об уничтожении белорусских оппозиционеров еще задолго до того, как в Москве планировали отравление Навального. А может быть, это куда более объемная оценка ситуации. Когда-то еще молодой Путин копировал модель авторитарного государства и ренессанса "совка", устроенного Лукашенко в одной из бывших советских республик. Сейчас уже сам Лукашенко все чаще копирует путинскую модель. То, что белорусский режим из режима, лицемерно опиравшегося на поддержку инфантильного населения, окончательно превратился во власть грубой и самоуверенной силы, - это как раз уже путинский, а не лукашенковский почерк.
Разница только в том, что обоим диктаторам совершенно не обязательно уходить из власти вместе. Лукашенко был до Путина и может пережить Путина - любой новый российский правитель, который не избавится от имперских иллюзий, будет стремиться сохранить Беларусь и подчинить Украину. А значит, будет понимать, что Лукашенко - достойный гарант того, что Беларусь так и не станет настоящим независимым государством, останется российским доминионом.
Но и Путин может обойтись без Лукашенко, если найдет достойную замену своему наместнику в Северо-Западном крае. "Намертво" в понимании Путина может означать красиво постоять в почетном карауле и произнести речь о безусловных заслугах умершего диктатора перед Россией и Беларусью. Ну а окончательно присоединит к России то, что вчера считалось Беларусью, какой-нибудь новый правитель, подобранный уже самим Путиным.
Так что "намертво" - это не лично про Лукашенко и Путина, а про модели властвования, которые они олицетворяют и которые могут быть продолжены и без них, если у белорусского общества не возникнет понимания важности собственного суверенитета и национальной идентичности, а российское не выдавит из себя - желательно не по капле - свое имперство. Русский шовинист и белорусский коллаборационист могут породить только нового Путина и нового Лукашенко.
Белорусский КГБ по поручению Александра Лукашенко планировал убийства за границей, в том числе в Германии. Это следует из аудиозаписи, слитой одним из бежавших силовиков. На совещании в апреле 2012-го тогдашний глава КГБ Вадим Зайцев обсуждает с подчиненными способы ликвидации противников Лукашенко, в том числе Павла Шеремета. Журналиста взорвут в Киеве четыре года спустя.
У Лукашенко тоже есть Путин, готовый поддерживать его хотя бы ради того, чтобы подобное не повторилась в России. Ну и для того, чтобы прикарманить Беларусь, когда Лукашенко окончательно утратит контроль над ситуацией. И белорусскую ситуацию не сравнить с сирийской. В Сирии оппозиция контролировала целые регионы страны. В Беларуси она не контролируют даже улицы, по которым идут участники протеста.
Постсоветский неофит, который, куда его ни избирай, все равно испытывает комплекс неполноценности по отношению к человеку, находящемуся в самом Кремле. Все равно считает, что там - самый главный президент. А в Киеве или Минске - так, художественная самодеятельность. И такое отношение к политике, конечно, создает серьезные проблемы и для борьбы Украины с российской оккупацией, и для белорусского протеста.
Документы, опубликованные сайтом The Insider, говорят о том, что в Кремле активно ищут способы изменения политического устройства Беларуси, чтобы сохранить свое влияние в стране вне зависимости от судьбы Лукашенко. Создание пророссийской партии и перенесение столицы союзного государства в Витебск - таков кремлевский план.