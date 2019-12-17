О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.278051.html
Также: Россия, История, Экономика, Политика, Общество | Персоны: Егор Гайдар, Андрей Илларионов, Николай Сванидзе, Кирилл Рогов

статья Контрастный реформатор

17.12.2019
Реклама

98236
Егор Гайдар. Фото Бахтиёра Абдуллаева

В либеральных кругах - новый всплеск полемики о личности и исторической роли Егора Гайдара, главного архитектора рыночных реформ, умершего 10 лет назад. Неутомимый разоблачитель Гайдара - экономист Андрей Илларионов. Оппоненты стыдят бывшего путинского советника Илларионова, а Гайдара смело ставят в один ряд с академиком Сахаровым.

Дмитрий Травин, научный руководитель центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Фото с сайта "Википедия"
Дмитрий Травин, публицист
...Суть проблемы схожа у него (Гайдара. - Ред.) и у Сахарова. Гайдар делал то, что обрекало на одиночество и даже ненависть, поскольку суть реформ основная масса населения понять не могла. Конечно, рынок - это не термоядерная реакция. Можно прочесть пару десятков книг и понять всю сложность перехода к рынку в стране с предельно искаженной структурой экономики, оставшейся от Сталина, и с огромной массой "пустых" денег, напечатанных при Горбачеве. Но слишком мало людей имеет время и желание в этих сложностях разбираться. Зато слишком много людей хочет видеть мир простым и считать, что в наших трудностях виноваты враги - Сахаров, Гайдар и другие люди, имевшие смелость не сливаться с массой и поступать по-своему.

https://www.facebook.com/dtravin61/posts/744243346082080

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов, экономист

Несопоставимые фигуры (Андрей Сахаров и Егор Гайдар. - Ред.).

Один - символ борьбы с КГБ. Другой - спаситель КГБшного "Евробанка" путем передачи миллиарда долларов из госбюджета.

Один - боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире. Другой - в момент глубочайшего национального кризиса тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ/ГРУ за свободным миром.

Один - требовал прекратить войну против афганцев. Другой - поддержал агрессии против чеченцев и грузин.

Один - лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников. Другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента.

Один - выступал за права человека для всех. Другой - требовал силового разгрома парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они "ни одного депутата не убили".

Один - требовал принять меры по борьбе с голодом и нищетой. Другой - совместно со своим приятелем передал собственность на сотни миллиадов долларов "военным, сотрудникам МГБ".

https://aillarionov.livejournal.com/1151661.html

Николай Сванидзе, телеведущий

Андрей Илларионов всегда ненавидел Егора Гайдара. Но до сих пор не опускался до клеветы и личных оскорблений в его адрес. Сейчас опустился. Мало того. Чтобы облить помоями Гайдара, Илларионов безнаказанно решил поиспользовать имя Андрея Дмитриевича Сахарова. Отвратительно.

https://echo.msk.ru/blog/svanidze_n/2554987-echo/

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов, экономист

Применяя методы непристойной "полемики", Н. Сванидзе расказал общественности о своих расшатанных нервах:
- сделал вид, что он якобы не понял, о чем идет речь в моем тексте, в том числе и того, что стоит в нем за гиперссылками;
- перешел к аргументации ad hominem - вместо ответа по существу затронутых вопросов попробовал перейти на личности;
- силу аргументов попытался заменить собственными эмоциями (и чем Сванидзе отличается от Соловьева-Скабеевой?).

...Попытка поставить их (Сахарова и Гайдара. - Ред.) в один ряд, с моей точки зрения, является мерзостью.

...В декабре 2006 года именно Сванидзе принял участие в дезинформационной кампании по поводу т.н. "отравления Гайдара" в Ирландии.

https://aillarionov.livejournal.com/1151779.html

Артемий Троицкий. Фото с сайта www.proficinema.ru
Артемий Троицкий, музыкальный критик

Мои претензии не профессионального, а морального плана - что, в моей системе координат, гораздо важнее. Суть их в том, что Гайдару было абсолютно наплевать на десятки миллионов людей, которые жили и едва выживали (не все) в реформируемой им России. Абсолютное высокомерие и бесчеловечность. Гайдар и его сподвижники не утруждали себя даже элементарными объяснениями ситуации, не говоря уже об извинениях за "причиненные неудобства". Лес рубят - щепки летят. Социально-экономический дарвинизм в его самом безжалостном изложении.

...Егор Гайдар - настоящий стопроцентный неолиберальный большевик-сталинист, любитель полезных экспериментов над живыми людьми. Его нечасто заносило в чистую политику, но единственная памятная мне подобная вылазка этот тезис доказывает неопровержимо: октябрь 1993 года и страстные (да, именно страстные!) призывы экономиста-реформатора мочить в сортире - то есть, дословно, уничтожать и расстреливать противников "демократической" власти.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463391773811878&id=100004232073121

Альфред Кох. Фото из журнала ''Профиль''
Альфред Кох, предприниматель

Вообще-то он был во власти всего чуть больше года. С ноября 1991 по декабрь 1992-го. И потом еще четыре месяца в конце 1993-го. Но все реформы названы гайдаровскими...

Что это? Теперь, на расстоянии десятилетий, уже видно, что это не только масштаб самого Егора и масштаб сделанного им дела так впечатался в людскую память, что дал название целой эпохе.

Но еще и потому реформы названы гайдаровскими, что те, кто оказался в то же самое время с ним во власти, охотно отдавали ему авторство всех этих реформ. Ибо знали: лавров они не пожнут. Это будет тяжелый крест - быть автором таких реформ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2905697246130648&id=100000712037223

Кирилл Рогов, независимый обозреватель

...Что несомненно - это то, что Егор Гайдар был рыцарем российской свободы. В известном смысле не меньшим, чем Андрей Сахаров.

Различие между ними лежало в двух измерениях: во-первых, Сахаров (в силу разных причин) никогда не мыслил себя практическим политиком. Его счастливая судьба состояла в том, чтобы говорить о политике с некоторой абсолютной позиции морального. Это очень почитается в России. И это ужасно важно. Но это не все.

Второе отличие состояло в том, что Сахаров (как истинно советский человек) не понимал роли свободы экономической в обретении свободы политической. То есть того, что и лежит в основе тех сообществ, которым удалось приблизиться к реализации идеала свободы более, чем России.

В этом, собственно, и состоит для меня главный подвиг Гайдара и его место в российской истории - в попытке привить российскому свободолюбию экономическое измерение и практический навык коалиционной борьбы. За то и другое Гайдар был освистан и проклят не меньше, а то и больше, чем Сахаров.

И ведь простой вопрос никак не идет у меня из головы. Гайдар был премьером (полупремьером) в России всего один год (меньше года). Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полупремьерства свои неудачи?

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/3629267720424155

Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель

Добавил бы я сюда (к тексту Кирилла Рогова. - Ред.), наверное, только несколько фраз о роли Гайдара в становлении России как независимого государства: с ее местом в международных организациях, с ее статусом ядерной державы (единственной оставшейся таковой на руинах СССР), с ее участием в системе международных договоров в мировой политике после холодной войны. Но эта сторона обычно остается в забвении. Все готовы обсуждать, как быстро и какой ценой на прилавках России появилось импортное пиво, но на разговоры о сохранении контроля над ядерными боеголовками и носителями как-то не остается времени и желания.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10220351818815030

Николай Розов, доктор философских наук

Судя по всему, в личности, речах и политике Гайдара были как светлые, так и темные стороны (как не вспомнить памятник Н. Хрущеву). Одни выпячивают темные стороны Гайдара (имперство, аморализм, защита авторитаризма, пренебрежение демократией, интересами, бедами широких масс населения), другие - светлые (ключевая роль в экономических реформах). О пропорции вряд ли когда-то будет достигнуто согласие.

...Защитники Гайдара... преимущественно говорят общие слова о его "исторической роли", о "рыночных реформах", о "борьбе за свободу", "уме, эрудиции, таланте, принципиальности" и т.п. При этом наибольший упор делается на выражение ненависти, презрения по отношению к критику Гайдара - А. Илларионову.

Сам же А. Илларионов весьма сдержан в выражении эмоций, зато сыплет в значительных объемах фактами, документами, цитатами. И содержательного опровержения его свидетельств, основанных на них конкретных суровых суждений, увы, нет.

https://www.facebook.com/nikolai.rozov.7/posts/2571910392893935

Оставить комментарий Обсудить
17.12.2019
в блоге Блоги
43
Андрей Колесников 28.01.2010
в блоге Кто благодарен Гайдару
39
Сергей Ковалев 27.01.2010
в блоге Явлинский признал заслуги Гайдара
32
Даниил Дондурей 26.01.2010
в блоге Великие россияне и злостный век
статья Статьи по теме
Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Военная тайна Егора Гайдара

Валерия Новодворская, 18.12.2009

Его толкали на компромиссы, но каждый раз, когда надо было решать, на чьей быть стороне, он делал так, что Кремль не мог записать его в число своих сторонников. Глубокая порядочность, неумение извратить истину и всегда присутствовавшая в его обиходе фраза "А все-таки она вертится!" – это и есть главная военная тайна Егора Гайдара.
Илья Мильштейн

Егорные вершины

Илья Мильштейн, 17.12.2009

Егор Тимурович принадлежал к тому редкому на Руси типу реформаторов, которые любили свою страну и потому ненавидели насилие. Соглашаясь прибегнуть к нему только в целях самозащиты, в ситуации безвыходной – как в октябре 93-го. Внук двух знаменитых писателей, сын контр-адмирала, он был очень талантлив и умен от природы, а книги, жизнь в "совке" и близкое знакомство с номенклатурными нравами сформировали его характер.
Дмитрий Шушарин. Фото Граней.Ру

Его призвали всеблагие

Дмитрий Шушарин, 16.12.2009

При жизни Егору Гайдару завидовать было нечего. Он совершил самое главное, когда ему не было еще сорока лет, и отправился на политическую пенсию. Все его попытки принять участие в публично-партийной политике следует признать неудачными за исключением самого последнего шага.
Валерия Новодворская. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

Переучет

Валерия Новодворская, 30.10.2009

В августе 1991 года Александр Яковлев увел народ с площади, не дав штурмовать Лубянку, и Гайдар вторит ему в этой радости, в этом триумфе. Не пролилась кровь, не было гражданской войны. Все обошлось мирно. А ведь можно было бросить народ на штурм. Один выстрел из окон Лубянки – и гэбистов разорвали бы на куски.
Валерия Новодворская. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

Пир побежденных

Валерия Новодворская, 03.10.2013

Наша вторая гражданская началась и закончилась в октябре 1993 года. И почти все ее участники живы кроме главных победителей - Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Но побежденные врут так, как будто не осталось очевидцев. Телеканалы воют гиенами, путинисты тявкают из европодворотен, потому что ненависть к Ельцину, к реформам, к свободе, к западничеству у нынешней чекистской власти зашкаливает.
Валерия Новодворская. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Зависть

Валерия Новодворская, 22.11.2011

Если Гайдар мог делать что хотел и, с точки зрения Илларионова, не сделал этого сознательно, то что же тогда государственный деятель Андрей Николаевич, допущенный в правительство даже при Черномырдине, не сделал сам того, что требовалось и чего не сделал Гайдар, которого прогнали уже через восемь месяцев?
Андрей Илларионов. Фото Граней.Ру

Настоящий реформатор

Андрей Илларионов, 26.11.2010

Два года назад, в десятую годовщину гибели Галины Старовойтовой, умер Борис Федоров. То, что совершил Федоров в 1993 году, немыслимо даже для целого правительства, пользующегося значительной политической поддержкой. Но Федоров смог это сделать фактически в одиночку.
Андрей Илларионов. Фото Граней.Ру

Человек эпохи освобождения

Андрей Илларионов, 20.11.2008

В который раз перебираю в памяти имена и образы знакомых и известных людей – и не могу найти кого-то еще, кто бы мог достойно встать рядом с ними. Только они. Двое. Андрей Сахаров и Галина Старовойтова.
новость Новости по теме
24.01.2010 Чубайс: Статья Лужкова и Попова о Гайдаре - грязная ложь →
19.12.2009 В Москве прошла церемония прощания с Егором Гайдаром →
Фото и Видео
50930
Play own
Европа манит единороса
50926
Play own
Юбилей Будапештского меморандума
50919
Play own
Макрон, Сенцов и НАТО
50917
Play own
ГРУ шагает по Европе
Реклама


Выбор читателей
новость Как убивали врагов Лукашенко
Юрий Гаравский. Фото: dw.com
новость Президента хотят казнить
Первез Мушарраф. Кадр НТВ
новость Децентрализация от Зеленского
Верховная рада Украины. Фото: ukrmap.biz
новость Хабаровск: избиение мигрантов
Хабаровск. Следы от дубинки на теле мигранта.
новость Репортеров упрятали в психушку
Ремзи Бекиров. Фото с личной фб-страницы
РЕКЛАМА
статья Кремль о берлинском убийстве
Илья Мильштейн
статья Европейские друзья Путина
Матрешки. Кадр видео
статья Путин и Сребреница
Виталий Портников
новость "Эпидемия" под запретом
Кадр сериала "Эпидемия"
новость Травля "агентов": новый этап
Василий Пискарев. Фото: er.ru
статья Беларусь без Путина
Илья Мильштейн
статья Егор Жуков и фашизация режима
Александр Скобов. Фото: Алина Плитман
статья Европа: как убивают чекисты
Труп банкира Навашина в Булонском лесу. 1937 год. Фото: gallica.bnf.fr
новость Убийство Шеремета: задержание
Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Источник: pravda.com.ua
статья Наши форумы в Европе
Александр Морозов. Courtesy photo
статья Взрыв в метро: методы спецслужб
Подсудимые по делу о теракте в Петербурге. Фото пресс-службы петербургских судов
статья Тупик парижского саммита
Виталий Портников
статья Европа - Россия: скандалы недели
статья Летающий общак
Патриарх Кирилл на трапе. Фото: patriarchia.ru
статья Европа манит единороса: ВИДЕО
Игорь Кучерявый. Источник: ssu.gov.ua