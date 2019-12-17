Несопоставимые фигуры (Андрей Сахаров и Егор Гайдар. - Ред.).

Один - символ борьбы с КГБ. Другой - спаситель КГБшного "Евробанка" путем передачи миллиарда долларов из госбюджета.

Один - боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире. Другой - в момент глубочайшего национального кризиса тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ/ГРУ за свободным миром.

Один - требовал прекратить войну против афганцев. Другой - поддержал агрессии против чеченцев и грузин.

Один - лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников. Другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента.

Один - выступал за права человека для всех. Другой - требовал силового разгрома парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они "ни одного депутата не убили".

Один - требовал принять меры по борьбе с голодом и нищетой. Другой - совместно со своим приятелем передал собственность на сотни миллиадов долларов "военным, сотрудникам МГБ".

https://aillarionov.livejournal.com/1151661.html