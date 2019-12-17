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Егор Гайдар. Фото Бахтиёра Абдуллаева
В либеральных кругах - новый всплеск полемики о личности и исторической роли Егора Гайдара, главного архитектора рыночных реформ, умершего 10 лет назад. Неутомимый разоблачитель Гайдара - экономист Андрей Илларионов. Оппоненты стыдят бывшего путинского советника Илларионова, а Гайдара смело ставят в один ряд с академиком Сахаровым.
Один - символ борьбы с КГБ. Другой - спаситель КГБшного "Евробанка" путем передачи миллиарда долларов из госбюджета.
Один - боролся против коммунистических диктатур в СССР и во всем мире. Другой - в момент глубочайшего национального кризиса тайно передал кубинскому мяснику 300 миллионов долларов для сохранения слежки КГБ/ГРУ за свободным миром.
Один - требовал прекратить войну против афганцев. Другой - поддержал агрессии против чеченцев и грузин.
Один - лучшую часть своей жизни посвятил защите диссидентов и правозащитников. Другой, будучи членом руководства СПС, поддержал подполковника 5-го управления КГБ на пост российского президента.
Один - выступал за права человека для всех. Другой - требовал силового разгрома парламента и затем оправдывал выпущенные по нему снаряды тем, что они "ни одного депутата не убили".
Один - требовал принять меры по борьбе с голодом и нищетой. Другой - совместно со своим приятелем передал собственность на сотни миллиадов долларов "военным, сотрудникам МГБ".
...Попытка поставить их (Сахарова и Гайдара. - Ред.) в один ряд, с моей точки зрения, является мерзостью.
...В декабре 2006 года именно Сванидзе принял участие в дезинформационной кампании по поводу т.н. "отравления Гайдара" в Ирландии.
...Егор Гайдар - настоящий стопроцентный неолиберальный большевик-сталинист, любитель полезных экспериментов над живыми людьми. Его нечасто заносило в чистую политику, но единственная памятная мне подобная вылазка этот тезис доказывает неопровержимо: октябрь 1993 года и страстные (да, именно страстные!) призывы экономиста-реформатора мочить в сортире - то есть, дословно, уничтожать и расстреливать противников "демократической" власти.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1463391773811878&id=100004232073121
Что это? Теперь, на расстоянии десятилетий, уже видно, что это не только масштаб самого Егора и масштаб сделанного им дела так впечатался в людскую память, что дал название целой эпохе.
Но еще и потому реформы названы гайдаровскими, что те, кто оказался в то же самое время с ним во власти, охотно отдавали ему авторство всех этих реформ. Ибо знали: лавров они не пожнут. Это будет тяжелый крест - быть автором таких реформ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2905697246130648&id=100000712037223
Различие между ними лежало в двух измерениях: во-первых, Сахаров (в силу разных причин) никогда не мыслил себя практическим политиком. Его счастливая судьба состояла в том, чтобы говорить о политике с некоторой абсолютной позиции морального. Это очень почитается в России. И это ужасно важно. Но это не все.
Второе отличие состояло в том, что Сахаров (как истинно советский человек) не понимал роли свободы экономической в обретении свободы политической. То есть того, что и лежит в основе тех сообществ, которым удалось приблизиться к реализации идеала свободы более, чем России.
В этом, собственно, и состоит для меня главный подвиг Гайдара и его место в российской истории - в попытке привить российскому свободолюбию экономическое измерение и практический навык коалиционной борьбы. За то и другое Гайдар был освистан и проклят не меньше, а то и больше, чем Сахаров.
И ведь простой вопрос никак не идет у меня из головы. Гайдар был премьером (полупремьером) в России всего один год (меньше года). Если он что-то сделал не так, почему же вы (все мы) не поправили этого за 30 лет? А только и придумали, что объяснять неполным годом его полупремьерства свои неудачи?
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/3629267720424155
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10220351818815030
...Защитники Гайдара... преимущественно говорят общие слова о его "исторической роли", о "рыночных реформах", о "борьбе за свободу", "уме, эрудиции, таланте, принципиальности" и т.п. При этом наибольший упор делается на выражение ненависти, презрения по отношению к критику Гайдара - А. Илларионову.
Сам же А. Илларионов весьма сдержан в выражении эмоций, зато сыплет в значительных объемах фактами, документами, цитатами. И содержательного опровержения его свидетельств, основанных на них конкретных суровых суждений, увы, нет.
https://www.facebook.com/nikolai.rozov.7/posts/2571910392893935
Его толкали на компромиссы, но каждый раз, когда надо было решать, на чьей быть стороне, он делал так, что Кремль не мог записать его в число своих сторонников. Глубокая порядочность, неумение извратить истину и всегда присутствовавшая в его обиходе фраза "А все-таки она вертится!" – это и есть главная военная тайна Егора Гайдара.
Егор Тимурович принадлежал к тому редкому на Руси типу реформаторов, которые любили свою страну и потому ненавидели насилие. Соглашаясь прибегнуть к нему только в целях самозащиты, в ситуации безвыходной – как в октябре 93-го. Внук двух знаменитых писателей, сын контр-адмирала, он был очень талантлив и умен от природы, а книги, жизнь в "совке" и близкое знакомство с номенклатурными нравами сформировали его характер.
При жизни Егору Гайдару завидовать было нечего. Он совершил самое главное, когда ему не было еще сорока лет, и отправился на политическую пенсию. Все его попытки принять участие в публично-партийной политике следует признать неудачными за исключением самого последнего шага.
В августе 1991 года Александр Яковлев увел народ с площади, не дав штурмовать Лубянку, и Гайдар вторит ему в этой радости, в этом триумфе. Не пролилась кровь, не было гражданской войны. Все обошлось мирно. А ведь можно было бросить народ на штурм. Один выстрел из окон Лубянки – и гэбистов разорвали бы на куски.
Наша вторая гражданская началась и закончилась в октябре 1993 года. И почти все ее участники живы кроме главных победителей - Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Но побежденные врут так, как будто не осталось очевидцев. Телеканалы воют гиенами, путинисты тявкают из европодворотен, потому что ненависть к Ельцину, к реформам, к свободе, к западничеству у нынешней чекистской власти зашкаливает.
Если Гайдар мог делать что хотел и, с точки зрения Илларионова, не сделал этого сознательно, то что же тогда государственный деятель Андрей Николаевич, допущенный в правительство даже при Черномырдине, не сделал сам того, что требовалось и чего не сделал Гайдар, которого прогнали уже через восемь месяцев?
Два года назад, в десятую годовщину гибели Галины Старовойтовой, умер Борис Федоров. То, что совершил Федоров в 1993 году, немыслимо даже для целого правительства, пользующегося значительной политической поддержкой. Но Федоров смог это сделать фактически в одиночку.