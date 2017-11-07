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Также: Россия, Европа, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Павел Чиков

новость Искупательная способность

Россия увеличит бюджетный резерв для выплат компенсаций по решениям ЕСПЧ
07.11.2017
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
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Правительство предложило увеличить до 1 миллиарда рублей бюджетный резерв, предназначенный на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека. Соответствующая поправка в бюджет 2017 года уже одобрена нижней палатой парламента и находится на рассмотрении в Совете Федерации, сообщают "Ведомости".

"Выплаты по проигранным Россией делам в 2017 году могут возрасти почти вдвое: первоначально в бюджете на 2017–2019 годы на это было предусмотрено по 600 миллионов рублей ежегодно и дополнительных ассигнований на эти цели на 2018–2020 годах правительство не просило", - отмечает издание.

Как заявили изданию в Минюсте, необходимость увеличения ассигнований "во многом обусловлена реализуемой в настоящее время ЕСПЧ практикой ускоренного рассмотрения скопившихся за многие годы дел, в том числе путем вынесения решений по ряду жалоб, объединенных в одно производство".

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков отметил, что зарезервированных в бюджете 600 миллионов рублей в год на выплаты по решениям ЕСПЧ "никогда не хватало" и ежегодно возникали задержки с выплатами. "Однако план удвоить сумму странно согласуется с победными реляциями властей, что россияне перестали (ну ага, заливайте!) жаловаться в ЕСПЧ, что число жалоб уменьшилось в шесть раз, - написал Чиков. - В абсолютных цифрах решений ЕСПЧ становится меньше, поскольку он реформировал процедуру рассмотрения. Теперь почти каждое решение объединяет несколько, а иногда и несколько десятков однотипных жалоб... Отсюда решений меньше, а рассмотренных жалоб и присужденных компенсаций больше".

28 октября замминистра юстиции, российский уполномоченный в ЕСПЧ Михаил Гальперин сообщил, что за 2016 год Россия выплатила гражданам около полумиллиарда рублей по решениям Страсбургского суда. При этом Гальперин заверил, что сейчас у российских властей "нет никаких планов по обжалованию в КС каких-то решений ЕСПЧ в части, касающейся их исполнения". "Все выплаты гражданам РФ осуществляются. Не может быть вопросов по поводу того, что какие-то компенсации не будут выплачены по решениям ЕСПЧ", - отметил замминистра.

14 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия откажется исполнять решения ЕСПЧ, если страна не будет участвовать в выборе судей. "Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда", - отметил Володин.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не намерена "хлопать дверью" в ПАСЕ. Именно эта структура формирует состав ЕСПЧ. "Просто мы свою позицию заявили, перестали платить взносы и высказали мнение по вопросу, связанному с формированием структур, производных от ПАСЕ", - сказал Володин. До этого с аналогичным заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенкою

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07.11.2017
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