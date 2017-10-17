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Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 75 тысяч евро и 450 тысяч рублей братьям Алексею и Олегу Навальным за преследование по "делу Ив Роше". Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Приговор по делу признан нарушающим статью 6 Европейской конвенции (право на справедливый суд).

ЕСПЧ посчитал, что Навальных судили за обычную предпринимательскую деятельность. При этом российские суды не рассмотрели должным образом доводы защиты, говорится в решении.

Суд, однако, отказался признать преследование братьев политическим. При этом трое из семи судей выступили с особым мнением, что ЕСПЧ все же был обязан рассмотреть политическую сторону дела.

В Минюсте не согласились с решением ЕСПЧ. "Нельзя согласиться с позицией Суда о наличии процессуальных нарушений при привлечении заявителей к уголовной ответственности и применении норм российского уголовного и гражданского законодательства", - заявили в ведомстве. Чиновники не исключают возможности обжалования постановления суда в Большой палате ЕСПЧ.

30 декабря 2014 года судья Замоскворецкого райсуда Москвы Елена Коробченко признала братьев Навальных виновными по "делу Ив Роше". Навальный-старший получил 3 с половиной года условно с трехлетним испытательным сроком, а его брат - такой же реальный срок. Кроме того, каждого из осужденных оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей. Также судья удовлетворила иск к братьям "Многопрофильной процессинговой компании" на 4,5 миллиона рублей.

Братьям Навальным вменялись часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения) и пункт "а" части 3 статьи 174.1 УК (отмывание денежных средств группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, Навальные обманом похитили свыше 26 миллионов рублей, принадлежащих фирме "Ив Роше Восток", и более 4 миллионов рублей "Многопрофильной процессинговой компании". Кроме того, братьев обвинили в легализации более чем 21 миллиона рублей.

Хищение, по утверждению обвинения, состояло в том, что фирма Алексея Навального "Главподписка" с привлечением субподрядчиков четыре с половиной года оказывала "Ив Роше" и МПК транспортно-экспедиционные услуги по завышенным ценам.

Как адвокаты осужденных, так и прокуратура обжаловали приговор. Надзорное ведомство возражало против переквалификации обвинения. Однако 17 февраля 2015 года Мосгорсуд оставил приговор в целом без изменений, лишь сняв с Навального-старшего 500-тысячный штраф.