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Также: Политзеки, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Алексей Пичугин

новость Пересмотр под присмотром

Верховный суд пересмотрит дело Пичугина после вердикта ЕСПЧ
24.10.2017
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
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Президиум Верховного суда назначил на 8 ноября пересмотр второго приговора бывшему руководителю службы внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, осужденного пожизненно. На сайте суда сообщается, что основанием стало постановление Европейского суда по правам человека.

Страсбургский суд дважды выносил решения по жалобам политзека. 6 июня ЕСПЧ присудил Пичугину 15 тысяч евро, удовлетворив жалобу политзека на нарушения, допущенные в отношении него во время второго процесса. Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности в отношении него и нарушения при исследовании показаний свидетелей в судах по его второму делу. Также он требовал начать новый процесс по делу.

В октябре 2012 года ЕСПЧ удовлетворил жалобу Пичугина на приговор по первому делу. Суд признал нарушенными в отношении политзека статьи 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. По этой жалобе Пичугину присудили 9,5 тысяч евро. В соответствии с решением ЕСПЧ первый приговор политзеку должен был быть пересмотрен, однако в октябре 2013-го Верховный суд подтвердил пожизненный срок политзека.

Пичугин был арестован в июне 2003 года. В марте 2005-го его осудили к 20 годам строгого режима по обвинению в организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и Ольги Гориных. В августе 2007 года по второму делу Пичугин получил пожизненный срок. На этот раз его объявили виновным в организации еще нескольких убийств и покушений, в том числе совершенного в 1998-м убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Политзек отбывает наказание в ИК-6 особого режима "Черный дельфин" в городе Соль-Илецке Оренбургской области.

В июне прошлого года губернатор Оренбургской области Юрий Берг отказал Пичугину в помиловании. 21 июля комиссия по вопросам помилования Оренбургской области вновь отклонила прошение политзека о помиловании.

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24.10.2017
в блоге Блоги
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Вера Васильева 18.10.2016
в блоге Мать Пичугина пишет Путину
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Вера Васильева 26.07.2016
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Вера Васильева 11.07.2016
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Сидящий на своем

Илья Мильштейн, 10.06.2016

Осужденный к высшей мере буквально ни за что, Пичугин воплощает в своей судьбе какую-то идеальную жертву государственного террора, и тут "Черный дельфин" закольцовывается с Колымой, Потьмой, Бутовским полигоном. Правда, приговоренный к пожизненному выламывается из образа типового покорного зека сталинской эпохи.
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Срамный суд

Илья Мильштейн, 27.05.2016

Дело Николая Карпюка и Станислава Клыха, приговоренных вчера в Грозном, находилось на периферии общественного внимания. Между тем это был по разным параметрам идеальный процесс. Во-первых, с пропагандистской точки зрения. Во-вторых, суд в Грозном стал примером идеального беззакония. Даже на фоне всех прочих политических процессов, проходящих в РФ.
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