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новость ЕСПЧ коммуницировал жалобу Лоскутова по делу об "иконах" Pussy Riot

17.10.2017
Биллборд с Pussy Riot в Новосибирске. Фото Артема Лоскутова
Биллборд с Pussy Riot в Новосибирске. Фото Артема Лоскутова
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Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу художника и основателя "Монстрации" Артема Лоскутова на штрафы за "иконы" Pussy Riot. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката группы "Агора" Дамира Гайнутдинова.

Российские власти до конца января 2018 года должны ответить ЕСПЧ задал правительству России ряд вопросов по делу художника. В частности, учитывали ли российские суды, что свобода выражения распространяется в том числе на шокирующие идеи, а также приняли ли суды во внимание наличие политического контекста у художественного высказывания о преследовании участниц группы Pussy Riot и связи светского государства с религией.

В марте 2012 года Лоскутов разметил на рекламных стойках в некоторых районах Новосибирска несколько плакатов в защиту участниц Pussy Riot, стилизованных под иконы. Фотографии плакатов художник опубликовал также на своем сайте. На них была "изображена фигура женщины в красном плаще и фиолетовой балаклаве, руки ее подняты вверх, а на груди изображен младенец, а по бокам надпись: "СВБД ПСРТ" (Свободу Пусси Райот)", описал их Лоскутов. На следующий день плакаты были демонтированы.

На Лоскутова были составлены три протокола по части 2 статьи 5.26 КоАП (оскорбление религиозных чувств граждан либо осквернение почитаемых ими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики). По одному из эпизодов суд прекратил дело, а по двум другим Лоскутова признали виновным и оштрафовали в общей сложности на тысячу рублей.

В августе 2012 года Центральный районный суд Новосибирска отказался выдать Лоскутову "икону" Pussy Riot, которая была приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам административного дела. Лоскутов просил суд вернуть ему одну из картин, чтобы продать ее на аукционе. "Зачем государству хранить это? Я прошу вернуть ее мне", - сказал художник.

9 сентября того же года Центральный районный суд Новосибирска признал незаконным распространение в интернете "икон" Pussy Riot"). Прокуратура Железнодорожного района провела проверку по обращениям священнослужителей и православных верующих об оскорблении их религиозных чувств и осквернении иконы. В прокуратуре сочли, что изображение является искажением православной иконы Божией Матери "Знамение". "Согласно выводам специалистов Сибирского управления Росохранкультуры и эксперта-богослова искажение иконы является глумлением над святыней и как следствие над православной верой в целом", - говорилось в сообщении. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и признал, что публикация иконы является административным правонарушением.

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17.10.2017
в блоге Блоги
326
Артём Лоскутов 12.03.2012
в блоге Икона Pussy Riot
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