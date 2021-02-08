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Большая группа ученых и деятелей искусства выступила в защиту права на манифестации, против жестоких разгонов и судебного произвола. Они требуют немедленного освобождения арестованных и реформы "митингового" законодательства. Обращение, адрестованное всем "людям доброй воли", подписали академики, известные режиссеры, актеры, писатели.

К ГРАЖДАНАМ РОССИИ, ИЗБРАННЫМ ОРГАНАМ ВЛАСТИ, ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

В последние недели по всей России проходили мирные собрания граждан: они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований - покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов. Подобные явления, характерные для диктатур, неприемлемы в современном обществе, несовместимы с задачами развития нашей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни тысяч обычных российских граждан.

Все заявки на проведение подобных мероприятий в последнее время не получали согласования органов власти, и это является прямым нарушением прав граждан, гарантированных 31-й статьей Российской Конституции, нормы которой имеют приоритет перед любыми законами, тем более - решениями органов исполнительной власти. Если в стране проводятся голосования и выборы, то в ней не могут быть одновременно запрещены собрания и митинги.

В этой ситуации поведение людей, вышедших на мирные акции, полностью соответствовало правовому порядку, определенному Российской Конституцией. Попытки правоохранительных органов воспрепятствовать им, напротив, с конституционной точки зрения являются противоправными. Для устранения этой коллизии необходимо срочно привести законодательство о проведении митингов и собраний в соответствие с Конституцией Российской Федерации и обязать органы исполнительной власти неукоснительно следовать Конституции.

Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности. Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие "троек" времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства. Задержанные и арестованные, в том числе по решениям судов, должны быть освобождены, а решения судов в массовом порядке аннулированы. Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены.

Даже в рамках действующих законов (не вполне соответствующих Российской Конституции) жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню "общественной опасности" протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции. Такая практика неправового, бесчеловечного отношения к гражданам не может быть оправдана беспочвенными предположениями о якобы имевших место противоправных "намерениях" митингующих. Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пресечено, осуждено и наказано. Такова конституционная обязанность Президента Российской Федерации и представительных органов власти всех уровней.

Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка.

Абелюк Евгения, филолог

Айзенберг Михаил, поэт

Акопян Лев, музыковед

Акопян Ованес, историк

Акунин Борис, писатель

Александров Евгений, физик, академик РАН

Америк Екатерина, математик, Ph.D.

Ананич Владимир, издатель

Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск

Белавин Александр, физик, член-коореспондент РАН

Белый Анатолий, заслуженный артист РФ

Березин Олег, предприниматель

Богомолова Ольга, химик

Бойкова Екатерина, художник-мультипликатор

Бондарева Галина, учитель

Бонч-Осмоловская Елизавета, член-корреспондент РАН

Борисов Николай, биоинформатик

Борусяк Любовь, социоло

Брагинская Нина, филолог, антиковед

Бровцын Борис, музыкант, профессор Венской консерватории

Бувайло Марина, врач, писатель

Буфетов Александр, профессор МИАН

Ванина Елена, сценарист, журналист

Васильева Вера, журналист, редактор

Веденяпин Дмитрий, поэт

Венгер Александр, психолог

Волна Андрей, врач

Волобуев Роман, режиссер

Воронков Виктор, социолог

Вырыпаев Иван, режиссер

Галкова Ирина, историк

Гандлевский Сергей, поэт

Ганнушкина Светлана, председатель комитета "Гражданское содействие"

Гиндилис Евгений, продюсер

Гительзон Георгий, биохимик

Глазов Михаил, физик, член-корреспондент РАН

Голубовский Анатолий, историк

Гонтмахер Евгений, доктор экономических наук

Горбатов Виктор, философ

Горностаева Варвара, издатель

Гринцер, Николай, филолог, член-корреспондент РАН

Гудков Лев, директор Левада-центра

Гуриев Сергей, экономист

Давыдова Марина, главный редактор журнала "Театр", арт-директор фестиваля NET

Демина Наталия, научный журналист

Десницкий Андрей, доктор филологических наук, профессор РАН

Диксон Виталий, писатель

Дмитренко Сергей, востоковед

Долин Антон, кинокритик

Дорман Олег, кинорежиссер, сценарист

Драгунский Денис, писатель

Дробот Ольга, переводчик

Дубнов Аркадий, журналист

Ерёмина Ирина, пенсионер

Ефремов Георгий, поэт, переводчик

Жуйков Борис, доктор химических наук

Захаров Алексей, экономист и политолог, кандидат физико-математических наук

Захаров Владимир, физик, академик РАН

Звягинцев Андрей, режиссер

Зельдович Александр, режиссер

Зимин Дмитрий, основатель компании "Вымпелком" и фонда "Династия"

Зыгарь Михаил, журналист, писатель

Иванов Алексей, геолог, профессор РАН

Иванова Наталья, писатель

Иванчик Аскольд, член-корреспондент РАН, президент Российской ассоциации антиковедов

Индрупский Илья, доктор технических наук, профессор

Кабанов Александр, химик, член-корреспондент РАН

Калиничев Андрей, научный сотрудник

Кантор Роман, сценарист

Ким Юлий, поэт, писатель

Кириллов-мл. Александр, математик, Ph.D.

Киселёв Роман, правозащитник

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Кноп Константин, математик

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