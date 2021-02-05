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Читаю новости и не перестаю удивляться. Группа членов Совета по правам человека при фашистском диктаторе Путине (уже меньшинство, а не большинство, как когда-то) призвала власти и протестующих найти компромисс.

Вы о чем, уважаемые? В стране выстроена внушительная "законодательная база", позволяющая хватать, держать в участках, осуждать к арестам и штрафам людей за любую форму публичного выражения мнения. За скандирование лозунгов. За демонстрацию плакатов. За надпись на футболке или на сумке. За любой предмет в руках, ситуативно ассоциирующийся с какой-либо общественной проблемой. За шарик или ленточку определенного цвета. За зонтик. Помните, как хватали и административно осуждали за раскрытие зонтиков в поддержку телеканала "Дождь"?

Наконец, эта "законодательная база" позволяет хватать и осуждать людей просто за факт их физического присутствия в определенное время в определенном месте. Даже без выкриков, плакатов, шариков и зонтиков. Просто за факт нахождения в районе предполагаемого проведения "несанкционированной публичной акции". Наивны изумленные вопросы журналистов и правозащитников: почему хватают людей, которые просто молча стоят на тротуаре и ничего не делают. Их за то и хватают, что они молча стоят на тротуаре. Потому что власть усматривает в их молчаливом стоянии форму публичного выражения их мнения.

Людей систематически и массово хватали и осуждали за молчаливое стояние на тротуаре как минимум с 2007 года. Со времен "Маршей несогласных". Именно с тех времен полиция и суды истолковывают наше законодательство о публичных акциях именно так: как запрещающее без специального предварительного разрешения публично демонстрировать свои взгляды в любой форме.

Тогда еще попадались отдельные судьи, которые пытались истолковывать законы иначе. И не усматривали правонарушения в самом факте присутствия на несогласованной акции. Но им быстро объяснили, кто они по этой жизни. Уже много лет нет ни одного судебного решения в пользу права гражданина молча стоять на тротуаре в районе предполагаемого проведения несогласованной акции.

При этом полиция систематически нарушает массу формально действующих правил. Бьет людей, когда в этом нет никакой "оперативной необходимости", ведь случаи силового сопротивления полицейским как были, так и остаются единичными (придворные правозащитники деликатно называют это "непропорциональным применением силы"). Держит людей в недопустимых, скотских условиях. Конвейрно, под копирку фальсифицирует рапорты и протоколы (с этой практикой пытался бороться даже Алексей Венедиктов, но не преуспел). Но все же не это главное.

Главное в том, что наше законодательство, в отличие от законодательства правового государства, нацелено не на то, чтобы свести к минимуму помехи, которые всегда в той или иной степени создают митингующие прочим гражданам. Оно нацелено на создание максимальных помех для публичного выражения гражданской позиции. Оно нацелено на то, чтобы заткнуть обществу рот.

По логике полицейского государства публичная демонстрация гражданами своей политической позиции есть нечто глубоко ненормальное и допускаться может только по специальному разрешению, которое власти выдают или не выдают исключительно по своему усмотрению. Полицейское государство настаивает на своем полном праве запрещать людям публично выражать свою политическую позицию. Запрещать опять-таки по своему полному усмотрению.

Такова логика полицейского государства. Такова его философия, лежащая в основе путинских законов. Логика нормального человека противоположна. По логике нормального человека, никто не может запретить ему публично выражать свою политическую позицию. Это его естественное и неотъемлемое право, закрепленное во всех международно-правовых хартиях и в 31-й статье Конституции РФ. Обязанность государства - обеспечить ему условия для выражения его позиции и свести к минимуму помехи другим гражданам. Всё.

По логике нормального человека правда на стороне тех, кто выходит выражать свою гражданскую позицию, несмотря на полицейские дубинки, холодные автозаки, аресты и штрафы. А вот на стороне тех, кто их бьет, хватает и сажает, нет ни грамма правды. Они - фашистские каратели и оккупанты. Они - абсолютное зло и служат абсолютному злу. Законы, попирающие естественные права, не подлежат исполнению. Не только право, но и долг гражданина - не подчиняться им.

Эти две логики невозможно как-то соединить. Между ними невозможно найти компромисс. Либо ты на одной стороне, либо на другой. Фактическое упразднение свободы собраний было одной из первых побед путинского режима над обществом. Общество сдало эту позицию почти без сопротивления при почти всеобщем безразличии. Вернуть себе свои права общество может только одним способом: массовым неподчинением антиправовым законам беззаконной власти. И придется еще не раз выходить на улицы вопроки запретам, дубинкам и арестам.