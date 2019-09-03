Начинаются суды над узниками "московского дела". В нем появились два новых фигуранта. Продолжаются задержания и аресты видных фигур: в понедельник вечером были схачены Любовь Соболь, Николай Ляскин, Илья Азар. Последнего увели из квартиры, оставив без присмотра годовалую дочь. Продолжаются споры об "умном голосовании" 8 сентября, но на первом плане - отстаивание права на мирный протест и солидарность с политзеками.

Зампред Пресненского райсуда Москвы Елена Абрамова приговорила к 5 годам колонии за твит о детях силовиков финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу. Прокурор просил для него пятилетний срок. Синица объявлен виновным по пункту "а" части 2 статьи 282 УК (ражигание ненависти с угрозой насилия). Он пообещал обжаловать приговор.

Илью Азара отпустили из полиции, после того как в ОВД приехали издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов, кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара и адвокат Михаил Бирюков. До этого Азара планировали оставить на ночь. На него составили протокол по 8-й части статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга; до 30 суток). Любовь Соболь также отпустили из ОВД, составив протокол по той же статье.

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. Ее схватили после выпуск программы "По фактам" на youtube-канале "Навальный LIVE". Оппозиционерку доставили в ОП "Красносельский" в селе Красное.

В Москве сотрудниками 2-го оперполка полиции задержаны муниципальный депутат Илья Азар и соратник Алексея Навального Николай Ляскин. На Азара планируют составить протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций) за шествие 31 августа, его оставляют в ОП "Красносельский" на ночь. Ляскина доставили в ОП "Мещанский", на него собираются составлять протокол по части 5 той же статьи (нарушение участником порядка проведения публичной акции). Азара увели из квартиры, где он находился с годовалой дочерью. Дверь в квартиру осталась открытой. Ребенок находился без присмотра в течение получаса до возвращения матери.

15-го фигуранта дела о "массовых беспорядках" зовут Эдуард Малышевский, сообщает ОВД-Инфо. По данным проекта, 27 июля его задержали и отвезли в ОП "Тропарево-Никулино", а потом он оказался в ОП "Тверской". 29 июля суд арестовал Малышевского на 13 суток, он отбывал арест в спецприемнике № 2. 2 сентября Басманный райсуд арестовал Малышевского по уголовному делу.





Эдуард Малышевский (в центре). Фото: ФБ-страница Екатерины Шульман

Во вторник в Новопушкинском сквере пройдет встреча с родственниками фигурантов "московского дела", в том числе с матерями политзеков, сообщила член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева.

Матери фигурантов "дела 27 июля" обратились в СКР с просьбой разрешить им навестить сыновей, сообщает активистка группы "Арестанты 212" Александра Крыленкова. По словам активистки, ранее все подобные просьбы остались без ответа. Крыленкова отметила, что во время следствия свидания предоставляются только с разрешения следователя, но по политическим делам в них постоянно отказывают для оказания давления на фигурантов.

В Пресненском райсуде гособвинитель попросила осудить к шести годам колонии финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу, написавшего твит о детях силовиков. Судебное следствие по делу завершили за один день, были допрошены росгвардейцы Александр Андреев и Артем Тарасов, которые увидели твит Синицы.

Родители фигурантов "московского дела" вышли на пикеты - они проводят их напротив здания столичной мэрии. В пикетах участвуют родители Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Николая Фомина и Даниила Конона.





Фото: tvrain.ru

"Правозащита Открытки" собирается провести в Москве 4 сентября благотворительный аукцион в поддержку фигурантов "московского дела". На мероприятии будет продаваться сувенирная продукция, лоты от групп Pussy Riot и "Кровосток", юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, брата Алексея Навального Олега, организатора "Монстрации" Артема Лоскутова и других медийных персон.

В "московском деле" появился новый фигурант по имени Эдуард, сообщает координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. Фамилия подозреваемого неизвестна. Он находится в ИВС по Северному административному округу Москвы, его защищает адвокат по назначению. По неподтвержденным данным, задержанному вменяют статью 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Лефортовский райсуд отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольгу и Дмитрия Проказовых, взявших годовалого сына на акцию 27 июля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Обмен заключенными между Россией и Украиной затягивается, потому что стороны не смогли договориться о его юридических основаниях, сообщает "Коммерсант". В частности, продолжается обсуждение процедуры передачи подследственных. По данным газеты, изначально 24 украинских моряков планировалось отправить на родину с материалами дел, а теперь их хотят передать с копиями материалов и осудить заочно.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков освободился после двух административных арестов подряд. Он провел в спецприемнике 40 суток. «Первое, что мы должны сделать — освободить всех политзаключенных» — Дмитрий Гудков вышел на свободу! pic.twitter.com/py6WonMEZF — Объединённые Демократы (@od_spb) 2 сентября 2019 г.

Судья Никулинского райсуда Москвы Юлия Голянина отказала прокуратуре в иске о лишении родительских прав супругов Петра и Елены Хомских, взявших детей на акцию 3 августа. При этом она вынесла родителям предупреждение, чтобы они "изменили поведение", сообщил Петр Хомских.

В Москве задержан участник акции 27 июля Никита Чирцов, объявленный в межгосударственный розыск и высланный из Минска. Задержанному предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти - ему грозит до 5 лет. Во вторник пройдет суд по избранию Чирцову меры пресечения. Чирцов был задержан на акции 27-го числа, 3 августа поехал в Минск, 28 августа был задержан и через два дня депортирован на родину. Дальше →