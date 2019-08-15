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По уголовным делам, сфабрикованным после московских протестных акций, арестованы уже 15 человек - студенты, предприниматели, программисты, охранник. Они попали за решетку за мирный протест, за брошенный в сторону омоновца пластиковый стаканчик, за запись в твиттере. Только один из обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" признал вину. Аресты заведомо невиновных людей вызвали волну солидарности. Что известно об узниках.
"МОСКОВСКОЕ ДЕЛО" (212, 318)
ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕНКО
Фото: "Новая газета"
45 лет.
Охранник на железной дороге.
Задержан на акции 27 июля сотрудниками ЦПЭ в штатском, арестован 29 июля Мещанским райсудом.
Видео задержания Евгения Коваленко эшниками в штатском. Прислано подписчиком pic.twitter.com/t3cblivKB0— Pavel Chikov (@pchikov) July 29, 2019
Обвинение: бросил в омоновца Салиева мусорный бак. Признал вину.
Вменяется часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет), часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках; от 3 до 8 лет).
Адвокат по назначению: Иван Юрков.
КИРИЛЛ ЖУКОВ
Фото с личной ВК-страницы
28 лет.
Гражданский активист, со слов следователя - не имеет постоянного источника дохода.
Оштрафован за участие в митинге, затем доставили в СКР и предъявили обвинение, фактическое время задержания - 31 июля в 2 часа ночи. Арестован 2 августа Пресненским райсудом.
Обвинение: на видеозаписи пытается поднять забрало шлема росгвардейца. Вину не признает.
Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr— Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019
Вменяется часть 1 статьи 318, часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Светлана Байтурина ("Агора").
ИВАН ПОДКОПАЕВ
Фото: novayagazeta.ru
25 лет.
Работает "техником".
29 июля арестован по административной статье, из спецприемника забрали на допрос в СК. 2 августа арестован Пресненским райсудом.
Обвинение: неизвестно. После задержания в рюкзаке нашли противогаз, молоток, нож, банковские карточки, плакат, резиновые тапочки, флягу. Вину не признает, от дачи показаний отказывается.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Николай Фомин (ОВД-Инфо).
САМАРИДДИН РАДЖАБОВ
Фото с личной ВК-страницы
21 год.
Прораб.
Был арестован по административной статье, в качестве подозреваемого задержан 31 июля, 2 августа арестован Пресненским райсудом.
Обвинение: бросил бутылку, которая попала в голову полицейского Линника и "причинила ему физическую боль". На первом допросе отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, на повторном допросе сказал, что не понимает, почему задержан, и считает себя законопослушным гражданином. Со слов адвоката по назначению - случайно попал в полицейское оцепление. 6 августа объявил голодовку.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК, часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 318 (покушение на применение насилия к представителю власти).
Адвокат: Анри Цискаришвили ("Правозащита Открытки").
АЛЕКСЕЙ МИНЯЙЛО
Фото: Facebook/Дмитрий Сухов
34 года.
Был тренером сборщиков подписей в штабе Любови Соболь, "директор по счастью" в организации "Полдень", помогающей социализироваться выпускникам детских домов.
Задержан после обыска, который прошел 1 августа в 4 утра. 2 августа арестован Пресненским райсудом.
Обвинение: неизвестно. 27 июля весь день находился с Любовью Соболь в Хамовническом райсуде, потом направился на Трубную площадь, где был задержан, 29 июля ушел из суда по административному делу. Вину не признает, с 13 июля держит голодовку солидарности с Соболь.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Валентин Калерин.
ЕГОР ЖУКОВ
Фото: thevyshka.ru
21 год.
Студент-политолог 4-го курса Высшей школы экономики, автор видеоблога "Блог Жукова".
Задержан в ночь на 2 августа после обыска. В тот же день арестован Пресненским райсудом. 15 августа Мосгорсуд оставил Жукова под стражей (за него лично поручились 612 человек, письмо в поддержку студента, за смягчение меры пресечения подписали более 300 профессоров и сотрудников ВШЭ).
Обвинение: неизвестно. В деле фигурирует видео, на котором некие "лица делают жесты направо". По словам Алексея Венедиктова, которому прислали это видео, в нем Жуков говорит "Направо, направо" и жестом переводит людей направо в переулок на Лубянке. По мнению Венедиктова, Жуков переводил людей с проезжей части на пешеходную, "то есть из беспорядка... в порядок". Жуков полностью отрицает вину и отказался от дачи показаний.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Даниил Берман.
ВЛАДИСЛАВ БАРАБАНОВ
Фото: avtonom.org
22 года.
Левый активист из Нижнего Новгорода.
Был арестован на 7 суток за участие в акции 27 июля, 3 августа на выходе из спецприемника задержан по уголовному делу. Арестован 5 августа Пресненским райсудом.
Обвинение: неизвестно. Со слов следователя - вина подтверждается показаниями свидетелей. Барабанов называет обвинения абсурдными, дело - политически мотивированным.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Илья Уткин.
СЕРГЕЙ АБАНИЧЕВ
Фото: novayagazeta.ru
25 лет.
Менеджер коммерческой фирмы.
Задержан после обыска утром 3 августа, вечером того же дня стал подозреваемым. Арестован 5 августа Пресненским райсудом.
Обвинение: со слов следователя - вменяют бросок банкой в полицейского. По утверждению Абаничева, у него был бумажный стаканчик, который он выбросил на асфальт.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Светлана Сидоркина.
ДАНИИЛ КОНОН
Источник: snob.ru
22 года.
Студент МГТУ имени Баумана.
Задержан 3 августа, 5 августа арестован Пресненским райсудом.
Обвинение не конкретизировано: по версии следствия, Конон и неустановленные лица "призывали и побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках, неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и Нацгвардии и применению насилия, выходили на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце", применяли насилие в отношении силовиков, бросали в них камни, бутылки и распыляли слезоточивый газ. Конон запечатлен в "документальном фильме" РЕН-ТВ, в котором говорится, что он якобы координировал действия протестующих 27 июля.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Григорий Червонный.
СЕРГЕЙ ФОМИН
Фото: ФБ-страница Фомина
36 лет.
Сборщик подписей в штабе Любови Соболь.
В ночь на 31 июля к родителям Фомина и к нему самому пришли с обыском. У него изъяли компьютер и телефон. Активиста доставили на допрос в СКР, где он отказался давать показания, после чего отпустили. В ночь на 1 августа Фомин сообщил ОВД-Инфо, что к нему ломится полиция. Вечером в ОВД-Инфо позвонила мать Фомина и сообщила, что ночью в ее квартире был обыск, после чего ее сына увезли в неизвестном направлении, но в какой-то момент отпустили. 5 августа СКР объявил Фомина в розыск, 8 августа он сдался полиции. По словам Фомина, он находился на отдыхе после обыска, а узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву. 9 августа арестован Басманным райсудом.
Обвинение: по версии СКР, "являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц". Фомин запечатлен на видео, на котором пытается руководить толпой, а его родственники, Дмитрий и Ольга Проказовы, передают ему ребенка, с которым он покидает митинг. Вину не признает. "Я действительно призвал людей уйти из под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке. "Стоять насмерть" и быть избитым ОМОНом было глупо. Я увел из Брюсова (сорвав свои голосовые связки) около 1000 человек, - писал Фомин. - Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия и надели на меня "кенгурятник" с моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился), потому что начали за меня беспокоиться".
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Алексей Веселов.
ДАНИЛА БЕГЛЕЦ
Фото: zona.media
26 лет.
Индивидуальный предприниматель, занимается клинингом.
Был задержан на акции 27 июля, в отделе полиции "Тверской" с ним беседовала старшая следователь СКР. Разговор попал в трансляцию во "Вконтакте", которую вел другой задержанный. В трансляции зафиксирован телефонный разговор Беглеца, который говорит собеседнику, что он "дотронулся до сотрудника, то ли по плечу что-то сделал, то ли потянул за руку". Он настаивал, что не бил силовика. Когда Беглеца отпустили из ОП, неизвестно: 27 июля депутату муниципального округа Тверской Кетевану Хараидзе сообщили, что задержанного собираются оставить в отделе до утра, после чего передать представителям СКР. 9 августа СКР объявил о задержании Беглеца, сообщив, что он объявлен в розыск. В тот же день его арестовал Басманный райсуд.
Обвинение: толкнул рукой неустановленного сотрудника правоохранительных органов. Издание Baza опубликовало видео с акции 27 июля, на котором кто-то, предположительно Беглец, подбегает к силовикам, задерживающим протестующих, тянет кого-то из них за руку и затем бежит дальше. Беглец вину не признает.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
Адвокат: Ильнур Шарапов ("Агора").
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ
Фото: theins.ru
43 года.
Режиссер телеканала "Доктор".
Был задержан у мэрии Москвы 27 июля до акции, оштрафован на 20 тысяч рублей. 9 августа задержан по уголовному делу. "Пришли домой в количестве шести человек. Я, оказывается, был объявлен в розыск. Книжки и инсулин позволили взять с собой", - писал он. Васильев - диабетик. При отправке в ИВС у него отобрали в инсулин, после чего 10 августа политзек попал в реанимацию 20-й горбольницы с гипергликемией. 11 августа Басманный райсуд вернул следователю ходатайство об аресте Васильева. В тот же день в СКР заявили, что Васильев выписан из больницы, а 12-го числа режиссер сообщил, что находится дома.
Обвинение: в материалах дела речь идет о брошенной из толпы пластиковой бутылке, но, по словам адвоката Александра Зинурова, неясно, Васильев ли запечатлен на имеющиейся у следствии фотографии этого момента. Вину не признает.
Подозревается по части 2 статьи 212 УК, обвинение не предъявлялось.
АЙДАР ГУБАЙДУЛИН
Фото: zona.media
25 лет.
Сотрудник IT-компании "Сбербанк-технологии", в 2018 году окончил МФТИ.
Был задержан после обыска, прошедшего поздно вечером 8 августа, 9-го числа арестован Басманным райсудом.
Обвинение не конкретизировано, из исследованных на слушаниях об аресте материалов дела следует, что в распоряжении СКР есть кадр видео, где Губайдуллин заносит над головой силовика пластиковую бутылку. По словам адвоката Максима Пашкова, из-за плохого качества снимка Губайдулина едва ли можно опознать на нем. Вину не признает.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
ВАЛЕРИЙ КОСТЕНОК
Фото: yabloko.ru
20 лет.
Волонтер штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока". Студент 4-го курса Российского государственного университета им. Косыгина.
Был задержан на акции 27 июля и затем осужден по статье 20.2 КоАП. Задержан 11 августа после обыска, в ходе которого у него выломали дверь. 12-го числа Басманный райсуд арестовал его до 11 октября. Прокурор выступал за домашний арест.
Обвинение: бросил пластиковую бутылку в полицейского "без цели причинить вред здоровью представителя власти", потом бросил еще одну пластиковую бутылку в другого полицейского, одна из них попала в каску. Единственный среди всех фигурантов дела признал вину.
Вменяется часть 2 статьи 212 УК.
КОНСТАНТИН КОТОВ (212.1)
Источник: prm.ua
Программист в компании DSSL, гражданский активист - участник акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за освобождение украинских политзаключенных, помогал готовить передачи для пленных украинских моряков.
Был задержан у своего дома вечером 12 августа, после обыска Котова доставили в СКР и предъявили обвинение.
Согласно постановлению о возбуждении дела, первые три эпизода в нем - это задержание Котова на шествии после схода "В защиту нового поколения" у здания ФСБ 13 мая (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП - повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП - участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 - организация публичой акции без подачи уведомления). Наконец, четвертый эпизод, ставший поводом для открытия дела, - задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы. После этого задержания Котова оставили на две ночи в полиции, но 12 августа отпустили, взяв обязательство о явке для составления протокола на следующий день.
Вменяется статья 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных акций; до 5 лет).
Адвокат: Мария Эйсмонт.
ВЛАДИСЛАВ СИНИЦА (282)
Фото: zona.media
30 лет.
Финансовый менеджер, уроженец Подольска, живет в Подмосковье.
Задержан 3 августа, участвовал в этот день в акции за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД, 5-го числа арестован Пресненским райсудом.
Обвиняется в том, что 31 июля опубликовал твит о детях силовиков: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)". Синица признает авторство твита, но отрицает вину.
Вменяется пункт "а" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия; от 3 до 6 лет).
Адвокат: Дмитрий Никольский.
"ДЕЛО О СРЫВЕ ВЫБОРОВ" (141)
Об уголовном деле о "воспрепятствовании работе" избиркомов, сопряженном с угрозами (статья 141 УК), СКР объявил 24 июля. По утверждению следствия, участники "одного из движений" в июле "с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности" организовали проведение в Москве "заведомо незаконных и несогласованных" митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома. Действия "указанных лиц", заявляли в СКР, "были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". В ночь на 25 июля у независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски.
ДЕЛО ФБК (174)
3 августа СКР по материалам МВД возбудил уголовное дело об "отмывании денег" Фондом борьбы с коррупцией. Первоначально в СКР заявляли, что речь в деле, квалифицированном по пункту "б" части 4 статьи 174 УК (совершение финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в особо крупном размере), идет о сумме около миллиарда рублей. По утверждению СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го некие лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, в том числе его сотрудники, получили от "третьих лиц" "крупную сумму денег" в рублях и иностранной валюте, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами соучастники через банкоматы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков, а потом перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК, заявляли в СКР. 8 августа у ряда сотрудников ФБК и в офисе организации прошли обыски по делу. В тот же день были заблокированы счета ФБК, ряда его сотрудников и региональных штабов Навального. Пресненский райсуд арестовал на счетах ФБК и ряда его сотрудников 75 миллионов рублей - как сообщала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, именно эту сумму, а не миллиард рублей, в СКР считают "отмытой".
ДЕЛО О РЕБЕНКЕ НА МИТИНГЕ (125, 156)
Ольга и Дмитрий Проказовы с сыном Артемом. Фото: dw.com
По факту того, что супруги Проказовы, родственники Фомина, взяли с собой годовалого ребенка на митинг и передали его Фомину, СКР возбудил дело по статьям 125 (оставление ребенка в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ночь на 6 августа у супругов прошел обыск. Вечером того же дня Дмитрия и Ольгу Проказовых допросили в СКР, после допроса никаких претензий к ним предъявлять не стали. Столичная прокуратура подала в Перовский райсуд заявление о лишении супругов родительских прав. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала обратиться в Генпрокуратуру для отзыва иска. По словам Дмитрия Проказова, Фомин - двоюродный брат его жены, которого он "просто попросил понести ребенка". "Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой", - рассказывал он.
Репрессии набирают обороты. Мосгорсуд оставляет под арестом всех фигурантов дела о "массовых беспорядках", игнорируя поручительства. Активист Константин Котов отправлен в СИЗО по "дадинской статье". Между тем яблочника Сергея Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму по решению суда. Алексей Навальный призвал к "умному голосованию" 8 сентября. Хроники московского кризиса.
Уголовное преследование участников акции 27 июля за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму развивается по "болотному" сценарию: по делу о "массовых беспорядках" арестованы уже пятеро обвиняемых. По некоторым данным, задержаны еще 5 подозреваемых. Делом занимается следственная группа из 84 следователей. По версии СКР, некие неустановленные лица планировали организовать в Москве беспорядки с вооруженным сопротивлением властям.