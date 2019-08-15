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По уголовным делам, сфабрикованным после московских протестных акций, арестованы уже 15 человек - студенты, предприниматели, программисты, охранник. Они попали за решетку за мирный протест, за брошенный в сторону омоновца пластиковый стаканчик, за запись в твиттере. Только один из обвиняемых по делу о "массовых беспорядках" признал вину. Аресты заведомо невиновных людей вызвали волну солидарности. Что известно об узниках.

"МОСКОВСКОЕ ДЕЛО" (212, 318)

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕНКО





Фото: "Новая газета"



45 лет.

Охранник на железной дороге.

Задержан на акции 27 июля сотрудниками ЦПЭ в штатском, арестован 29 июля Мещанским райсудом.

Видео задержания Евгения Коваленко эшниками в штатском. Прислано подписчиком pic.twitter.com/t3cblivKB0 — Pavel Chikov (@pchikov) July 29, 2019

Обвинение: бросил в омоновца Салиева мусорный бак. Признал вину.

Вменяется часть 1 статьи 318 (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет), часть 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках; от 3 до 8 лет).

Адвокат по назначению: Иван Юрков.

КИРИЛЛ ЖУКОВ





Фото с личной ВК-страницы



28 лет.

Гражданский активист, со слов следователя - не имеет постоянного источника дохода.

Оштрафован за участие в митинге, затем доставили в СКР и предъявили обвинение, фактическое время задержания - 31 июля в 2 часа ночи. Арестован 2 августа Пресненским райсудом.

Обвинение: на видеозаписи пытается поднять забрало шлема росгвардейца. Вину не признает.

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019

Вменяется часть 1 статьи 318, часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Светлана Байтурина ("Агора").

ИВАН ПОДКОПАЕВ





Фото: novayagazeta.ru



25 лет.

Работает "техником".

29 июля арестован по административной статье, из спецприемника забрали на допрос в СК. 2 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение: неизвестно. После задержания в рюкзаке нашли противогаз, молоток, нож, банковские карточки, плакат, резиновые тапочки, флягу. Вину не признает, от дачи показаний отказывается.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Николай Фомин (ОВД-Инфо).

САМАРИДДИН РАДЖАБОВ





Фото с личной ВК-страницы



21 год.

Прораб.

Был арестован по административной статье, в качестве подозреваемого задержан 31 июля, 2 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение: бросил бутылку, которая попала в голову полицейского Линника и "причинила ему физическую боль". На первом допросе отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции, на повторном допросе сказал, что не понимает, почему задержан, и считает себя законопослушным гражданином. Со слов адвоката по назначению - случайно попал в полицейское оцепление. 6 августа объявил голодовку.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК, часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 318 (покушение на применение насилия к представителю власти).

Адвокат: Анри Цискаришвили ("Правозащита Открытки").

АЛЕКСЕЙ МИНЯЙЛО





Фото: Facebook/Дмитрий Сухов



34 года.

Был тренером сборщиков подписей в штабе Любови Соболь, "директор по счастью" в организации "Полдень", помогающей социализироваться выпускникам детских домов.

Задержан после обыска, который прошел 1 августа в 4 утра. 2 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение: неизвестно. 27 июля весь день находился с Любовью Соболь в Хамовническом райсуде, потом направился на Трубную площадь, где был задержан, 29 июля ушел из суда по административному делу. Вину не признает, с 13 июля держит голодовку солидарности с Соболь.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Валентин Калерин.

ЕГОР ЖУКОВ





Фото: thevyshka.ru



21 год.

Студент-политолог 4-го курса Высшей школы экономики, автор видеоблога "Блог Жукова".

Задержан в ночь на 2 августа после обыска. В тот же день арестован Пресненским райсудом. 15 августа Мосгорсуд оставил Жукова под стражей (за него лично поручились 612 человек, письмо в поддержку студента, за смягчение меры пресечения подписали более 300 профессоров и сотрудников ВШЭ).

Обвинение: неизвестно. В деле фигурирует видео, на котором некие "лица делают жесты направо". По словам Алексея Венедиктова, которому прислали это видео, в нем Жуков говорит "Направо, направо" и жестом переводит людей направо в переулок на Лубянке. По мнению Венедиктова, Жуков переводил людей с проезжей части на пешеходную, "то есть из беспорядка... в порядок". Жуков полностью отрицает вину и отказался от дачи показаний.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Даниил Берман.

ВЛАДИСЛАВ БАРАБАНОВ





Фото: avtonom.org



22 года.

Левый активист из Нижнего Новгорода.

Был арестован на 7 суток за участие в акции 27 июля, 3 августа на выходе из спецприемника задержан по уголовному делу. Арестован 5 августа Пресненским райсудом.

Обвинение: неизвестно. Со слов следователя - вина подтверждается показаниями свидетелей. Барабанов называет обвинения абсурдными, дело - политически мотивированным.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Илья Уткин.

СЕРГЕЙ АБАНИЧЕВ





Фото: novayagazeta.ru



25 лет.

Менеджер коммерческой фирмы.

Задержан после обыска утром 3 августа, вечером того же дня стал подозреваемым. Арестован 5 августа Пресненским райсудом.

Обвинение: со слов следователя - вменяют бросок банкой в полицейского. По утверждению Абаничева, у него был бумажный стаканчик, который он выбросил на асфальт.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Светлана Сидоркина.

ДАНИИЛ КОНОН





Источник: snob.ru



22 года.

Студент МГТУ имени Баумана.

Задержан 3 августа, 5 августа арестован Пресненским райсудом.

Обвинение не конкретизировано: по версии следствия, Конон и неустановленные лица "призывали и побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках, неподчинению законным требованиям сотрудников полиции и Нацгвардии и применению насилия, выходили на проезжую часть, парализовав движение транспорта на Садовом кольце", применяли насилие в отношении силовиков, бросали в них камни, бутылки и распыляли слезоточивый газ. Конон запечатлен в "документальном фильме" РЕН-ТВ, в котором говорится, что он якобы координировал действия протестующих 27 июля.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Григорий Червонный.

СЕРГЕЙ ФОМИН





Фото: ФБ-страница Фомина



36 лет.

Сборщик подписей в штабе Любови Соболь.

В ночь на 31 июля к родителям Фомина и к нему самому пришли с обыском. У него изъяли компьютер и телефон. Активиста доставили на допрос в СКР, где он отказался давать показания, после чего отпустили. В ночь на 1 августа Фомин сообщил ОВД-Инфо, что к нему ломится полиция. Вечером в ОВД-Инфо позвонила мать Фомина и сообщила, что ночью в ее квартире был обыск, после чего ее сына увезли в неизвестном направлении, но в какой-то момент отпустили. 5 августа СКР объявил Фомина в розыск, 8 августа он сдался полиции. По словам Фомина, он находился на отдыхе после обыска, а узнав, что объявлен в розыск, вернулся в Москву. 9 августа арестован Басманным райсудом.

Обвинение: по версии СКР, "являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц". Фомин запечатлен на видео, на котором пытается руководить толпой, а его родственники, Дмитрий и Ольга Проказовы, передают ему ребенка, с которым он покидает митинг. Вину не признает. "Я действительно призвал людей уйти из под дубинок ОМОНа в Брюсовом переулке. "Стоять насмерть" и быть избитым ОМОНом было глупо. Я увел из Брюсова (сорвав свои голосовые связки) около 1000 человек, - писал Фомин. - Да, в конце старого Арбата друзья вывели меня из этого шествия и надели на меня "кенгурятник" с моим годовалым племянником (я смеялся, но согласился), потому что начали за меня беспокоиться".

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Алексей Веселов.

ДАНИЛА БЕГЛЕЦ





Фото: zona.media



26 лет.

Индивидуальный предприниматель, занимается клинингом.

Был задержан на акции 27 июля, в отделе полиции "Тверской" с ним беседовала старшая следователь СКР. Разговор попал в трансляцию во "Вконтакте", которую вел другой задержанный. В трансляции зафиксирован телефонный разговор Беглеца, который говорит собеседнику, что он "дотронулся до сотрудника, то ли по плечу что-то сделал, то ли потянул за руку". Он настаивал, что не бил силовика. Когда Беглеца отпустили из ОП, неизвестно: 27 июля депутату муниципального округа Тверской Кетевану Хараидзе сообщили, что задержанного собираются оставить в отделе до утра, после чего передать представителям СКР. 9 августа СКР объявил о задержании Беглеца, сообщив, что он объявлен в розыск. В тот же день его арестовал Басманный райсуд.

Обвинение: толкнул рукой неустановленного сотрудника правоохранительных органов. Издание Baza опубликовало видео с акции 27 июля, на котором кто-то, предположительно Беглец, подбегает к силовикам, задерживающим протестующих, тянет кого-то из них за руку и затем бежит дальше. Беглец вину не признает.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

Адвокат: Ильнур Шарапов ("Агора").

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ





Фото: theins.ru



43 года.

Режиссер телеканала "Доктор".

Был задержан у мэрии Москвы 27 июля до акции, оштрафован на 20 тысяч рублей. 9 августа задержан по уголовному делу. "Пришли домой в количестве шести человек. Я, оказывается, был объявлен в розыск. Книжки и инсулин позволили взять с собой", - писал он. Васильев - диабетик. При отправке в ИВС у него отобрали в инсулин, после чего 10 августа политзек попал в реанимацию 20-й горбольницы с гипергликемией. 11 августа Басманный райсуд вернул следователю ходатайство об аресте Васильева. В тот же день в СКР заявили, что Васильев выписан из больницы, а 12-го числа режиссер сообщил, что находится дома.

Обвинение: в материалах дела речь идет о брошенной из толпы пластиковой бутылке, но, по словам адвоката Александра Зинурова, неясно, Васильев ли запечатлен на имеющиейся у следствии фотографии этого момента. Вину не признает.

Подозревается по части 2 статьи 212 УК, обвинение не предъявлялось.

АЙДАР ГУБАЙДУЛИН





Фото: zona.media



25 лет.

Сотрудник IT-компании "Сбербанк-технологии", в 2018 году окончил МФТИ.

Был задержан после обыска, прошедшего поздно вечером 8 августа, 9-го числа арестован Басманным райсудом.

Обвинение не конкретизировано, из исследованных на слушаниях об аресте материалов дела следует, что в распоряжении СКР есть кадр видео, где Губайдуллин заносит над головой силовика пластиковую бутылку. По словам адвоката Максима Пашкова, из-за плохого качества снимка Губайдулина едва ли можно опознать на нем. Вину не признает.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

ВАЛЕРИЙ КОСТЕНОК





Фото: yabloko.ru



20 лет.

Волонтер штаба Кирилла Гончарова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы от "Яблока". Студент 4-го курса Российского государственного университета им. Косыгина.

Был задержан на акции 27 июля и затем осужден по статье 20.2 КоАП. Задержан 11 августа после обыска, в ходе которого у него выломали дверь. 12-го числа Басманный райсуд арестовал его до 11 октября. Прокурор выступал за домашний арест.

Обвинение: бросил пластиковую бутылку в полицейского "без цели причинить вред здоровью представителя власти", потом бросил еще одну пластиковую бутылку в другого полицейского, одна из них попала в каску. Единственный среди всех фигурантов дела признал вину.

Вменяется часть 2 статьи 212 УК.

КОНСТАНТИН КОТОВ (212.1)





Источник: prm.ua



Программист в компании DSSL, гражданский активист - участник акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за освобождение украинских политзаключенных, помогал готовить передачи для пленных украинских моряков.

Был задержан у своего дома вечером 12 августа, после обыска Котова доставили в СКР и предъявили обвинение.

Согласно постановлению о возбуждении дела, первые три эпизода в нем - это задержание Котова на шествии после схода "В защиту нового поколения" у здания ФСБ 13 мая (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП - повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП - участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 - организация публичой акции без подачи уведомления). Наконец, четвертый эпизод, ставший поводом для открытия дела, - задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы. После этого задержания Котова оставили на две ночи в полиции, но 12 августа отпустили, взяв обязательство о явке для составления протокола на следующий день.

Вменяется статья 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных акций; до 5 лет).

Адвокат: Мария Эйсмонт.

ВЛАДИСЛАВ СИНИЦА (282)





Фото: zona.media



30 лет.

Финансовый менеджер, уроженец Подольска, живет в Подмосковье.

Задержан 3 августа, участвовал в этот день в акции за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД, 5-го числа арестован Пресненским райсудом.

Обвиняется в том, что 31 июля опубликовал твит о детях силовиков: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!)". Синица признает авторство твита, но отрицает вину.

Вменяется пункт "а" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия; от 3 до 6 лет).

Адвокат: Дмитрий Никольский.

"ДЕЛО О СРЫВЕ ВЫБОРОВ" (141)

Об уголовном деле о "воспрепятствовании работе" избиркомов, сопряженном с угрозами (статья 141 УК), СКР объявил 24 июля. По утверждению следствия, участники "одного из движений" в июле "с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности" организовали проведение в Москве "заведомо незаконных и несогласованных" митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома. Действия "указанных лиц", заявляли в СКР, "были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". В ночь на 25 июля у независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски.

ДЕЛО ФБК (174)

3 августа СКР по материалам МВД возбудил уголовное дело об "отмывании денег" Фондом борьбы с коррупцией. Первоначально в СКР заявляли, что речь в деле, квалифицированном по пункту "б" части 4 статьи 174 УК (совершение финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в особо крупном размере), идет о сумме около миллиарда рублей. По утверждению СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го некие лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, в том числе его сотрудники, получили от "третьих лиц" "крупную сумму денег" в рублях и иностранной валюте, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами соучастники через банкоматы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков, а потом перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК, заявляли в СКР. 8 августа у ряда сотрудников ФБК и в офисе организации прошли обыски по делу. В тот же день были заблокированы счета ФБК, ряда его сотрудников и региональных штабов Навального. Пресненский райсуд арестовал на счетах ФБК и ряда его сотрудников 75 миллионов рублей - как сообщала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, именно эту сумму, а не миллиард рублей, в СКР считают "отмытой".

ДЕЛО О РЕБЕНКЕ НА МИТИНГЕ (125, 156)





Ольга и Дмитрий Проказовы с сыном Артемом. Фото: dw.com



По факту того, что супруги Проказовы, родственники Фомина, взяли с собой годовалого ребенка на митинг и передали его Фомину, СКР возбудил дело по статьям 125 (оставление ребенка в опасности) и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ночь на 6 августа у супругов прошел обыск. Вечером того же дня Дмитрия и Ольгу Проказовых допросили в СКР, после допроса никаких претензий к ним предъявлять не стали. Столичная прокуратура подала в Перовский райсуд заявление о лишении супругов родительских прав. Детский омбудсмен Анна Кузнецова пообещала обратиться в Генпрокуратуру для отзыва иска. По словам Дмитрия Проказова, Фомин - двоюродный брат его жены, которого он "просто попросил понести ребенка". "Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой", - рассказывал он.