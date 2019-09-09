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Итоги единого дня голосования: во всех 16 регионах действующие губернаторы победили в первом же туре. В Питере говорят о масштабных фальсификациях - там у Александра Беглова почти 65 процентов при аномальном скачке явки. Главная региональная сенсация - разгром ЕР на выборах думы Хабаровского края. На выборах в Мосгордуму поддержанные властью кандидаты взяли лишь 20 из 45 округов. Проиграли лидер столичных единоросов Андрей Метельский и проректор ВШЭ Валерия Касамара.

ПЕТЕРБУРГ

И.о. губернатора Александр Беглов по итогам подсчета 97,13% протоколов якобы набирает 64,57% голосов. У кандидата от "Справедливой России" Надежды Тихоновой 16,84% голосов, у Михаила Амосова ("Гражданская платформа")- 15,93%. Явка, по официальным данным, составила 41,62% избирателей, причем за последние два часа голосования она подскочила вдвое. "Это фальсификация в чистом виде. Такого скачка не может быть, потому что не может быть в реальности никогда", - заявил политолог Александр Кынев.

Выборы в Петербурге прошли с многочисленными нарушениями: на участках фиксировались вбросы бюллетеней, оппозиционных наблюдателей били и удаляли с участков.

МОСКВА

В 21 из 45 округов победили кандидаты от системной оппозиции, в том числе те, кого предлагал поддержать Алексей Навальный в рамках "умного голосования": 13 коммунистов, 3 справороса, 3 яблочника и 1 поддержанный "Яблоком" самовыдвиженец. Проиграли лидер московских единоросов Андрей Метельский и проректор ВШЭ Валерия Касамара. В 45-м округе ее обошел глава Народного собрания Ингушетии Магомет Яндиев (СР), за которого призывал голосовать снятый с выборов и отбывший серию административных арестов Илья Яшин. Касамара заявила изданию "Проект", что Яндиева консолидированно поддержала "мусульманская диаспора". В то же время собянинский кандидат признала, что эффект "умного голосования" невозможно отрицать. Наблюдатель Виктория Иноземцева сообщала о попытке фальсификации результатов в 44-м округе, где действующему депутату от КПРФ Елене Шуваловой противостоял справедливоросс Илья Свиридов.

По предварительным данным, явка составила 21,04%.

"Положение властей в Москве довольно шаткое, кредит доверия к ним после летних полицейских рейдов против мирных демонстрантов очень невысокий. Оппозиция, возможно, пока не забирает столицу себе, но уже способна дать серьезный бой. Единственное место, где в городе по-прежнему правят единоросы, - это, кажется, модное электронное голосование, которое пока проводилось в тестовом режиме и показало прекрасные результаты для самовыдвиженцев из "команды мэра". Гораздо лучшие, чем в реальном городе", - отмечает редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов.

НОВОСИБИРСК

На выборах мэра победил действующий глава города - коммунист Анатолий Локоть с 50,25%. На втором месте - глава новосибирского штаба Навального Сергей Бойко, за него проголосовали 18,56%. Явка составила 20,68 %.

"80% жителей Новосибирска всё в принципе устраивает, раз они не приняли участие в голосовании. На этот раз у горожан был реальный выбор. Да, оппоненты Локтя не дошли до большинства избирателей. Но любой избиратель мог узнать все необходимое для квалифицированного выбора, потратив полчаса на изучение информации в интернете. Мог, но не захотел. Главной причиной победы Локтя стало отсутствие реального желания что-либо поменять у большинства избирателей. У любой, даже самой плохой власти, всегда есть около 10% сторонников. Именно столько и набрал Локоть (от общего числа избирателей). Если оппозиция хочет победить, она должна набирать больше", - комментирует итоги выборов руководитель аналитического отдела "Тайга. Инфо" Алексей Мазур.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В новом составе краевой думы ЕР получила лишь два мандата из 36 и столько же - коммунисты. Остальные места достанутся кандидатам от ЛДПР. В прошлом году кандидат от этой партии Сергей Фургал выиграл губернаторские выборы. Явка по краю составила 33,79 %.