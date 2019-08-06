Продолжает раскручиваться "московское дело" о событиях 27 июля, по нему арестованы 9 человек. Задержанных участников акции 3 августа допрашивают, интересуясь их ролью в "массовых беспорядках". Столичная прокуратура ведет проверку по факту участия несовершеннолетних в обеих акциях, одной супружеской паре грозит уголовное дело, надзорное ведомство пытается отобрать у них через суд годовалого ребенка. Почти все незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму находятся под административным арестом. Правозащитники и общественность требуют остановить террор.

После допроса у следствия нет претензий к супругам Проказовым, сообщил адвокат семьи Максим Пашков. "Допрос окончен. Никому претензий не имеется. Установлено, что Сергей Фомин является близким родственником матери ребенка, он крестный отец детей семьи Проказовых. Они вместе шли, никакое оцепление не прорывали, ни в каких митингах они не участвовали", - сказал Пашков. Как сообщает Baza со ссылкой на адвоката Ольги Проказовой, она и ее супруг находятся в статусе свидетелей по делу о неисполнении родительских обязанностей. ТАСС со ссылкой на московские правоохранительные органы сообщает, что Проказовы проходят свидетелями по делу о "массовых беспорядках" в Москве.

На акции 3 августа омоновцы задержали жителя одного из регионов, который находился в федеральном розыске по обвинению в публичных призывах к экстремизму (статья 280 УК), сообщают в Росгвардии. Как утверждают в ведомстве, фигуранта дела об экстремизме задержали на Новинском бульваре за административное правонарушение, затем силовики выяснили, что он находится в розыске, и передали его полиции.

Судья Чертановского райсуда Москвы Елена Трушечкина арестовала на 15 суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, признав ее виновной по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению транспорта). Галяминой вменили участие в митинге 27 июля. 30 июля ее арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления) за тот же митинг. Галямина должна освободиться из-под ареста 21 августа.

Фигурант дела о "массовых беспорядках" 27 июля Самариддин Раджабов объявил голодовку. Он держит ее с 1 августа. "Это не сухая голодовка, он пьет жидкости, чай с сахаром, воду", - рассказал адвокат "Правозащиты Открытки" Анри Цискаришвили, который посетил задержанного в ИВС.

Прокуратура Москвы проводит проверки по факту участия в акциях 27 июля и 3 августа людей с малолетними детьми и несовершеннолетних. В частности, заявляют в ведомстве, 27 июля некая супружеская пара участвовала в митинге с годовалым сыном. Его отец имеет в Москве только временную регистрацию, и поэтому не сможет голосовать на выборах в Мосгордуму. Как утверждается, супруги во время митинга передали ребенка некоему третьему лицу, "что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". Прокурор подал в суд заявление о лишении супругов родительских прав. Дмитрий Проказов, которого прокуратура хочет лишить родительских прав, сообщил "Радио Свобода", что в ночь на 6 августа у семьи прошел обыск по делу об оставлении ребенка в опасности (статья 125 УК), а на вторник супругам назначили встречу в СКР для дачи показаний. По словам Проказова, Сергей Фомин, волонтер штаба Любови Соболь, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках - двоюродный брат его жены, и он "просто попросил его понести ребенка". "Там не было никаких оцеплений, ни полицейских, мы все вместе спокойно пошли домой", - сказал Фомин. После того как семейная пара взяла с собой на митинг годовалого сына, СКР возбудил дело по статьям 125 и 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщила "Медиазоне" мать ребенка Ольга Проказова. Адвокат семьи Максим Пашков не смог уточнить, в каком именно статусе находятся супруги. По словам Проказовой, помимо годовалого сына у супругов есть второй ребенок, которому семь лет.





Ольга и Дмитрий Проказовы с сыном Артемом. Фото: dw.com

Судья Люблинского райсуда Москвы Богдан Васильев оштрафовал на 200 тысяч рублей за акцию 3 августа националиста Дмитрия Демушкина, признав его виновным по части 8 стаьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичной акции). В издании White News утверждают, что Демушкин присутствовал на акции в качестве их корреспондента.

Задержанный на акции 3 августа политолог Аркадий Дубнов сообщил, что 5 августа побывал на допросе в СКР по делу о "массовых беспорядках". Его, в частности, спрашивали о том, кто и при каких обстоятельствах финансировал его участие в митинге 27 июля, какие предметы он брал с собой на акцию, брал ли оружие, дымовые шашки, балаклавы, рации, громкоговорители, что он скандировал, к чему призывал, к кому обращался, кто был в его группе лидером, к каким действиям призывал и что скандировал, о каких фактах насилия со стороны митингующих он знает.

У знакомых объявленного в розыск по делу о "массовых беспорядках" Сергея Фомина проходит обыск. В квартире находился маленький ребенок. С чем связан обыск, знакомые Фомина не знают.

Полицейские задержали у московского главка МВД на Петровке активиста Максима Кондратьева, который стоял с плакатом "Мусора - позор России". На него составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции; от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ) и по части 2 статьи 5.61 кодекса (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении; от 3 до 5 тысяч рублей штрафа).





Фото: телеграм-канал "Бессрочный протест | Москва"

Правозащитница Александра Крыленкова и дизайнер Мария Черных провели на Пушкинской площади одиночные пикеты с плакатом, на котором было написано количество задержанных 27 июля и 3 августа.





Александра Крыленкова

У здания московского главка МВД на Петровке прошла серия одиночных пикетов в поддержку фигуранта дела о "массовых беспорядках" 27 июля Егора Жукова. Полицейские задержали четверых участников акции - Софию Давыдову, Дениса Левена, Полину Калашник и Артема Тюрина. Затем троих задержанных освободили, Тюрина госпитализировали из отдела с ОРВИ, взяв с него обязательство о явке.

Члены объединения ПЭН-Москва и ассоциации "Свободное слово" распространили заявление в связи с подавлением протестов в Москве. "Горожане вышли в защиту своей Конституции, протестуя против беззакония и любых форм насилия, от кого бы оно ни исходило. Отказавшись зарегистрировать независимых кандидатов, собравших все необходимые подписи, Мосгоризбирком спровоцировал кризис. А силовики, которые запустили машину подавления, усилили его. В результате тысячи наших молодых (и не очень молодых) современников подверглись незаконным задержаниям, а некоторым грозит уголовное преследование. При том, что они ничего противоправного не совершали, доказательств их вины нет, а есть очередная беззастенчивая фальсификация". Подписанты требуют обеспечить право на свободное высказывание, освободить всех незаконно удерживаемых, прекратить сфабрикованные уголовные дела в отношении участников мирных акций, допустить до выборов всех отвергнутых кандидатов. Заявление подписали 76 писателей, поэтов, драматургов, журналистов, публицистов, переводчиков, критиков, литературоведов и филологов.

Судья Пресненского райсуда Москвы Александра Авдотьина арестовала на срок до 27 сентября по делу о "массовых беспорядках" студента Высшей школы экономики, видеоблогера Егора Жукова. Его задержали в ночь на 2 августа после обыска, прошедшего в его квартире.

"Новая газета" начала сбор подписей под петицией с требованием прекратить уголовное преследование участников акции 27 июля. В обращении подчеркивается, что в тот день не было беспорядков, а "граждане, мирно защищавшие свои права, подвергнуты сейчас уголовному преследованию за свои убеждения". "Использование полномочий Следственного комитета для организации политического террора против собственного народа не останется незамеченным. Масштабное злоупотребление правом в политических целях будет иметь долгосрочные и трагические последствия для судьбы нашей страны, о чем свидетельствуют исторические уроки XX столетия", - говорится в петиции.

Как сообщают в Мосгорсуде, за акцию 27 июля под административный арест отправлены 89 человек, за участие в акции 3 августа - более 20 человек. В частности, 24 июля 30 суток за призыв выйти на акцию 27 июля получил Алексей Навальный, 8 суток - координатор московского штаба Навального Олег Степанов. 29-30 июля суды массово выносили решения об арестах кандидатов в депутаты и их соратников: 7 суток получил Константин Янкаускас, 8 суток - Александр Соловьев, 15 суток - Иван Жданов, 30 суток - Владимир Милов, 10 суток - Илья Яшин, 10 суток - Юлия Галямина. 31-го числа был арестован на 30 суток за участие в акции 16 июля на Трубной площади либертарианец Михаил Светов, задержанный после неудачных переговоров с мэрией об акции 3 августа. 1 августа 15 суток за ту же акцию дали Степанову, задержанному сразу после освобождения их спецприемника. 2 августа Жданов на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на его арест, объявил голодовку. Суд отклонил его жалобу.

Тверской райсуд Москвы арестовал 24-летнего Павла Устинова, обвиняемого в применении неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК; до 5 лет). По версии следствия, он на несогласованной акции 3 августа вывихнул плечо росгвардейцу - старшему сержанту А.С. Лягину. Сам Устинов, отслуживший во внутренних войсках, утверждает, что в митинге не участвовал и стоял с наушниками, когда его "заломили".

Судья Пресненского райсуда Москвы Катерина Кириченко арестовала задержанного на акции 3 августа финансового менеджера Владислава Синицу. Его обвиняют по пункту "а" части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти к группе лиц с угрозой применения насилия) за твит, в котором он в ответ на реплику о целесообразности деанонимизации силовиков написал, что их дети будут пропадать, а по почте родителям придет диск со снафф-видео (записью убийства ребенка).

СКР объявил в розыск сборшика подписей штаба Любови Соболь Сергея Фомина. Ему заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках). По утверждению ведомства, 27 июля Фомин, покидая митинг, для беспрепятственного прохода мимо оцепления взял на руки чужого ребенка. По утверждению самого Фомина, "кенгурятник" с его годовалым племянником на него надели друзья, чтобы помочь ему покинуть акцию.

Пресненский райсуд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Ему вменили часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация публичной акции без подачи уведомления) за видео с расследованием об имуществе вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, курирующей столичные выборы. Албурова задержали 3 августа, сначала отвезли в ОП "Текстильщики" и начали составлять протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции), не предполагающей ареста, но потом увели в другой отдел полиции, где составили новый протокол.

В СКР заявили, что следователи получили "доказательства причастности" к "беспорядкам" на акции 27 июля 10 человек. По делу задержаны 5 человек, в том числе Кирилл Жуков, волонтер избирательного штаба Любови Соболь Алексей Миняйло и Иван Подкопаев, сообщили в ведомстве. Всем троим предъявлено обвинение.

На акции 3 августа всего задержали 1001 человека, сообщает ОВД-Инфо.

СКР по материалам МВД возбудил уголовное дело об "отмывании" денег Фондом борьбы с коррупцией. Речь в деле, квалифицированном по пункту "б" части 4 статьи 174 УК (совершение финансовых операций с деньгами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в особо крупном размере) идет о сумме около миллиона рублей. По утверждению СКР, с января 2016 года по декабрь 2018-го некие лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, в том числе его сотрудники, получили от неких "третьих лиц" "крупную сумму денег" в рублях и иностранной валюте, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению" этими деньгами соучастники через банкоматы внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков, а потом перевели деньги на текущие расчетные счета ФБК, заявляют в СКР.

Судья Пресненского райсуда Москвы Александра Авдотьина арестовала на срок до 27 сентября по делу о "массовых беспорядках" студента Высшей школы экономики, видеоблогера Егора Жукова. Его задержали в ночь на 2 августа после обыска, прошедшего в его квартире.

Пресненский райсуд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о "беспорядках" 27 июля - Кирилла Жукова, волонтера штаба Любови Соболь Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова Всех четверых обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК), Раджабова - еще и в покушении на применение неопасного насилия к полицейскому (часть 1 статьи 30 - часть 1 статьи 318 УК). Кирилл Жуков объявил голодовку с момента задержания, Миняйло голодает уже 20 дней вместе с Соболь. Подкопаев и Раджабов отбывали 10-суточный арест за участие в акции 27-го числа. Жукова задержали 31 июля, к Миняйло пришли с обыском в ночь на 1 августа. Ранее арестованный по 318-й статье Евгений Коваленко является пятым фигурантом дела о беспорядках, ему тоже инкриминируется 212-я статья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "неназванный источник", по делу о массовых беспорядках задержаны еще 5 человек, 5 июля им будет избираться мера пресечения.

Константина Бокова, задержанного во время акции 27 июля и оштрафованного на 10 тысяч рублей, допрашивали по делу о "массовых беспорядках". Еще к нескольким активистам - Денису Шатуну, Максиму Хавину, Владиславу Мелехову в спецприемник - приходили силовики. У Сергея Фомина ночь был обыск, после чего его увезли в неизвестном направлении и в какой-то момент отпустили.

По делу о "массовых беспорядках" прошли первые обыски - ночью силовики пришли к двум участникам акции 27 июля, руководителю Левого блока Василию Кузьмину и сборщику подписей штаба Любови Соболь Сергею Фомину. У Кузьмина в ходе обыска изъяли компьютер. Обоих увезли в СКР и после допросов отпустили, они находятся в статусе свидетелей.

СКР объявил о возбуждении по факту акции 27 июля уголовного дела о массовых беспорядках. Дело квалифицировано сразу по частям 1 (организация массовых беспорядков), 2 (участие в них) и 3 (призывы к ним) статьи 212 УК. По версии СКР, за день до акции 27 июля некая группа лиц "неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки", а 27 июля демонстранты в центре Москвы, "игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия". По версии СКР, от действий протестующих "пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций".