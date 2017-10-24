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Также: Регионы, Выборы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Сергей Собянин

новость Собянин вновь выдвигается в мэры Москвы

24.10.2017
Сергей Собянин. Фото: zao.mos.ru
Сергей Собянин. Фото: zao.mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин выдвинет свою кандидатуру на выборах главы города в 2018 году. Об этом он заявил в интервью "Ведомостям".

"С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании. Я считаю своей обязанностью закончить те реформы, которые идут в городе", - ответил Собянин на вопрос о возможности выдвижения на третий срок.

Собянин отказался обсуждать слухи о своем возможно назначении премьер-министром после президентских выборов, добавив, что "если появляются такого рода слухи - значит, этого почти со 100-процентной вероятностью не произойдет". 11 октября Bloomberg писал, что Собянин рассматривается как один из кандидатов на смену Дмитрию Медведеву.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Свое участие в избирательной кампании уже анонсировали экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Для выдвижения кандидату от непарламентской партии или самовыдвиженцу нужно будет собрать 110 подписей муниципальных депутатов из всех 125 районов и 21 поселения столицы. Просле муниципальных выборов 11 сентября объединенные демократы получили большинство в 14 муниципальных собраниях.

Собянин был избран на второй срок с 51,37 процентами голосов на досрочных выборах 8 сентября 2013 года. Мэр Москвы шел на выборы как самовыдвиженец при поддержке "Единой России". Его главный оппонент, Алексей Навальный, выдвигавшийся от партии РПР-ПАРНАС, получил 27,24 процентов голосов.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
24.10.2017
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Избирательное негодование

Илья Мильштейн, 08.09.2017

Председательница ЦИК зорко отслеживала успехи главы Мосгоризбиркома. И когда кандидаты обнаружили подвох и скандал громыхнул на всю столицу, она взяла слово и, не забыв похвалить усерднейшего из глав избиркомов, со всей непримиримостью отчитала его за разгильдяйство.

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