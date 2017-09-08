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Элла Памфилова - человек правдивый.

Если она видит, что главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым проделана "огромная работа", то так и говорит, радуясь успехам своего подчиненного. Если узнаёт, что депутат от КПРФ обвиняет трудоголика в беззаконных действиях против коммунистов, то огорчается и советует обиженному обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. Ибо, по ее словам, "задета честь комиссии", а прощать такие вещи нельзя. Когда же выясняется, что Горбунов саботировал информационную кампанию перед муниципальными выборами в Москве, то председатель ЦИК тут же его ругает. Ругает, но и не забывает подбодрить, напоминая о славных свершениях. Исправляйте, говорит, ситуацию, чтобы вся ваша огромная работа была не перечеркнута.

Самое интересное, что все это происходит одновременно. Буквально в течение минуты, как можно понять, когда Элла Александровна то возносит Валентина Павловича, то низвергает, а то указывает ему пути исправления. Хотя исправить, между нами говоря, уже почти ничего нельзя. Поскольку ежели за четыре дня до голосования явка провалена, то как этому горю поможешь? Так что и непонятно даже, чем еще мог заниматься, сгорая на службе, глава Мосгоризбиркома в городе, где мало кто из избирателей догадывается о том, что в ближайшее воскресенье он имеет право проголосовать за какого-нибудь из кандидатов в депутаты муниципального собрания. Тем не менее справедливая Памфилова отдает должное этому трудяге и только потом критикует за безделье и о чести мундира не велит забывать.

Выглядит все это, согласитесь, очень достойно. В отношении слегка оступившегося, то есть провалившего выборы нижестоящего. В отношении избирателей, которым в массе своей, конечно, плевать на любые выборы, но вчуже приятно, что про них помнит глава ЦИК. В отношении так называемых несогласных, которых работящий Горбунов стремится лишить последних шансов провести своих кандидатов в органы местного самоуправления, но вот не сошел же ему с рук должностной проступок, пропесочило его начальство. В отношении власти верховной, но это сюжет отдельный.

Дело в том, что выборы выборам рознь.

Есть такие, настолько важные, что задолго до их проведения известно, что это даже не выборы вовсе, но референдум о доверии великому человеку. Оттого подготовка к ним никак не сводится к противоборству кандидатов или, упаси бог, дебатам обреченного на победу с теми зваными, избранными, проверенными, которых он вновь пожелает выдвинуть себе в конкуренты. Что же касается явки, то ее будут рисовать самые вдохновенные из живописцев, умеющие изобразить народ и великого человека в масштабе 70:70, где первая цифра означает количество пришедших к урнам от общего числа избирателей, а вторая - проголосовавших за того, без которого нет России.

А есть все остальные выборы, от парламентских до губернаторских и муниципальных - по убывающей в смысле значимости и явки. Великих людей там не выбирают, неоткуда им взяться, за исключением разве что грядущего неведомого преемника лет через семь, не раньше. Потому чем меньше избирателей явится голосовать за этих избранников, тем лучше и как-то на душе у высшего начальства спокойней. Есть, правда, регионы, где за местных вождей, облеченных доверием великого человека, голосует подавляющее большинство, но это редкие исключения, которые подтверждают правило. Столица к ним не относится, какие выборы ни возьми, в том числе и президентские. Напротив, опыт показал, что жители этого города в принципе голосуют неправильно, а после того как проголосуют, нередко еще выходят на митинги протеста. Потому их вообще надо бы отучать от этой довольно вредной привычки - к волеизъявлению.

Чем они и были заняты в течение последних недель, лукавый труженик Горбунов и правдивый человек Памфилова, каждый на своем месте. Глава Мосгоризбиркома, проделывая поистине огромную работу, утаивал от граждан сам факт проведения выборов и весьма в этом деле преуспел. Председательница ЦИК зорко и ревниво отслеживала его успехи, отмечая трудолюбие, заботясь о репутации своего ведомства, но и не прощая отдельных ошибок. Типа тотального саботажа. И когда, совсем незадолго до дня голосования, кандидаты обнаружили подвох и скандал громыхнул на всю столицу, она взяла слово и, не забыв похвалить усерднейшего из глав избиркомов, со всей непримиримостью отчитала его за разгильдяйство.

В итоге решается сразу много важнейших задач. Подавляющее большинство граждан в ближайшее воскресенье отдыхает на дачах либо тихо сидит по домам, не отвлекаясь на политику. Подавляющее меньшинство граждан, обученных отдавать свои голоса депутатам от "Единой России" и аффилированным с ней самовыдвиженцам, приходит к урнам. А главное, выборы проходят честно, не подкопаешься, и слегка раскритикованный Горбунов сообщает Памфиловой результаты, которые от них обоих ожидают в Кремле.

Это еще можно назвать феноменом "Красненькой Речки, где тайком от народа баллотировалась в мундепы Валентина Матвиенко, чтобы вскоре возглавить Совет Федерации. Только там, в Питере, секретные выборы организовывались ради нее одной, а здесь, в Москве, спецоперацией охвачен целый город. Там смело экспериментировали, при Чурове, а здесь, при Памфиловой, уже в массовом порядке окучивают столицу - и не для того чтобы помочь карьерному росту регионального руководителя, а для целей куда более скромных. Дабы в Москве даже на низовом уровне служили верные, послушные, молчаливые. За полгода до президентских выборов это тоже полезно.

Можно ли поломать этот сценарий, следуя не духу, но букве памфиловских речей? Теоретически да, если случится чудо и прямо накануне муниципальных выборов люди вдруг проснутся, возмутятся, и не поедут на дачу, и не начнут с утра квасить по кухням. Вечером начнут, отдав свои голоса кому придется. Тогда, вероятно, среди выбранных в местные собрания окажутся кандидаты, которых туда не звали Памфилова с Горбуновым. Это прогноз маловероятный, граничащий с чудом, но Москва такой город, что до сих пор способен удивлять. В том числе и Эллу Александровну, которая вдруг поймет, что мало ругала подчиненного за безделье и зря хвалила за трудолюбие.