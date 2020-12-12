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В последние недели вышло сразу несколько громких расследований о ближайшем окружении Владимира Путина и механизмах сказочного обогащения его родственников и друзей.
"Проект" рассказал о тайной дочери Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих. Из этого же издания публика узнала о бизнесе Дины Цилевич - любовницы главного путинского охранника, директора Росгвардии Виктора Золотова.
В еще одном расследовании "Проекта" рассказывается о роли основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука в управлении страной и о двух одинаковых кабинетах, построенных для Путина в Москве и в Сочи.
Подробности состоявшегося в 1999 году ужина, на котором ельцинская "семья" обсуждала передачу власти с членами кооператива "Озеро", вызвали живую реакцию. "Ужасно трагичная история о том, как всю нашу страну продали в рабство кучке бандитов полнейшие ничтожества - Таня Дьяченко, Валя Юмашев и Толя Чубайс", - написал Алексей Навальный. Он назвал Анатолия Чубайса "старым комсомольцем", который "уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер". Чубайс вступил в заочную перепалку с главным оппозиционером, сравнив Навального с Лениным. Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что ужина не было, и обвинил Навального в "использовании вранья в своих целях".
В том же расследовании "Проекта" и материале The Bell говорится, что через банк "Россия" проходят все платежи за коммуналку от жителей ряда крупнейших городов России. Банк зарабатывает на этих платежах не менее 2 миллиардов рублей в год.
Расследование "Важных историй" посвящено истории обогащения бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
The Insider нашел в базе данных обладателей второго гражданства Любовь Кириенко - у дочери первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко якобы есть французский паспорт. В МВД отрицают наличие таких сведений.
Публикация всех этих материалов - мощный залп по коррумпированной путинской группе. В Кремле заявляют об "информационной атаке" и намекают на зарубежных заказчиков. Провластные телеграм-каналы развивают конспирологические теории. И все понимают, что авторы расследований сильно рискуют.
Стоит признать, что моду на OSINT (расследования по открытым источникам. - Ред.) задал Навальный. Он может сколько угодно чморить журналистов, но сам вполне себе состоявшийся журналист. Расследования ФБК отвечают далеко не всем журналистским стандартам, но это сильные и крепкие штуки, которым хочется подражать (и завидовать). Почти одновременно появились крупные консорциумы типа OCCRP, это мощная поддержка, которую не стоит недооценивать. Короче, OSINT в России стал дико модным, и на этом рынке сейчас сразу НЕСКОЛЬКО сильных команд. То есть появилась, простите, КОНКУРЕНЦИЯ.
Но я подозреваю, что ответный удар придется по журналистами и СМИ. Во-первых, скорее всего, слова Пескова - просто способ защиты. Во-вторых, если предположить, что Песков говорил искренне, то кого Путин считает заказчиками? Госдеп, ЦРУ, Уильяма Браудера, Михаила Ходорковского? В любом случае это кто-то за пределами страны, а значит, дотянуться до него невозможно. Остается "бомбить Воронеж".
Как будут отвечать? Возможно, точечно - в адрес конкретных редакций и журналистов (объявление иноагентами, уголовные дела, обыски и прочие способы давления). Возможно, системно - принятием новых запретительных законов, созданием дополнительных инструментов ограничения свободы слова. Возможно, мы увидим сочетание этих подходов.
Но ответные действия в любом случае будут напоминать стрельбу из пушки по воробьям: расследования выходят в сравнительно небольших СМИ, которые сложно контролировать именно за счет их размера. При этом охват аудитории у распространяемой информации все равно получается огромный.
И вот теперь власти у сверхнового класса ничуть не меньше, чем у генеральных секретарей, а денег больше, чем у Рокфеллеров. При этом не нужно заниматься бизнесом, что-то придумывать, быть каким-нибудь Гейтсом, Маском или Джобсом. Нужно просто получить должность и безнаказанно разворовывать страну под аплодисменты счастливых подданных. Ну или жениться на дочери того, кто занимает должность.
Иные страшатся, что после Путина придет кто-нибудь такой, в сравнении с которым ушедший Владимир Владимирович и его времена покажутся раем. Вообразить это нелегко, хотя известно, что происходящее в России после политических заморозков и боестолкновений мирового масштаба порой превосходит самое смелое воображение. Как оптимистического, так и пессимистического свойства. В наши дни, в эпоху санкций и контрсанкций, чудовищной лжи и несправедливости почва для социальных потрясений успешно взрыхляется.
Упрекнуть за доставленные музыканту хлопоты хочется не только американцев (что с них взять - звери), но и его давнего друга Владимира Владимировича. Ясно, что он желал Сергею Павловичу только добра, призывая своих олигархов скинуться на Страдивари в широком смысле, но в итоге сильно Ролдугина подставил.
Одно за другим выходят расследования о самолетах ВТБ. Вслед за Алексеем Навальным, рассказавшим о щедрых подарках Андрея Костина тележурналистке Наиле Аскер-Заде и о полетах жены премьер-министра, издание The Bell изучило историю воздушных перемещений париарха Кирилла и других высокопоставленных пассажиров. Замысловатые офшорные схемы доступа к казенным деньгам сводятся в итоге к понятию "общак", считает Илья Мильштейн.
Центр "Досье" Михаила Ходорковского публикует исследование, посвященное главной российской спецслужбе. ФСБ при президенте Путине давно уже стала структурой надгосударственной, представляющей серьезную опасность для миллионов граждан России, богатых и бедных, несогласных и лояльных, живущих дома и за границей. Илья Мильштейн - о "чекистском крюке".