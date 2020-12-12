В последние недели вышло сразу несколько громких расследований о ближайшем окружении Владимира Путина и механизмах сказочного обогащения его родственников и друзей.

"Проект" рассказал о тайной дочери Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих. Из этого же издания публика узнала о бизнесе Дины Цилевич - любовницы главного путинского охранника, директора Росгвардии Виктора Золотова.

В еще одном расследовании "Проекта" рассказывается о роли основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука в управлении страной и о двух одинаковых кабинетах, построенных для Путина в Москве и в Сочи.

Подробности состоявшегося в 1999 году ужина, на котором ельцинская "семья" обсуждала передачу власти с членами кооператива "Озеро", вызвали живую реакцию. "Ужасно трагичная история о том, как всю нашу страну продали в рабство кучке бандитов полнейшие ничтожества - Таня Дьяченко, Валя Юмашев и Толя Чубайс", - написал Алексей Навальный. Он назвал Анатолия Чубайса "старым комсомольцем", который "уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер". Чубайс вступил в заочную перепалку с главным оппозиционером, сравнив Навального с Лениным. Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что ужина не было, и обвинил Навального в "использовании вранья в своих целях".

В том же расследовании "Проекта" и материале The Bell говорится, что через банк "Россия" проходят все платежи за коммуналку от жителей ряда крупнейших городов России. Банк зарабатывает на этих платежах не менее 2 миллиардов рублей в год.

Расследование "Важных историй" посвящено истории обогащения бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.

The Insider нашел в базе данных обладателей второго гражданства Любовь Кириенко - у дочери первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко якобы есть французский паспорт. В МВД отрицают наличие таких сведений.

Публикация всех этих материалов - мощный залп по коррумпированной путинской группе. В Кремле заявляют об "информационной атаке" и намекают на зарубежных заказчиков. Провластные телеграм-каналы развивают конспирологические теории. И все понимают, что авторы расследований сильно рискуют.