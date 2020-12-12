О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.280515.html
Также: Президент, Общество, Политика, Россия, СМИ, Криминал, Происшествия | Персоны: Владимир Путин, Юрий Ковальчук, Алексей Навальный, Татьяна Юмашева, Сергей Кириенко, Анатолий Чубайс

статья Вскрытие показывает

12.12.2020

В последние недели вышло сразу несколько громких расследований о ближайшем окружении Владимира Путина и механизмах сказочного обогащения его родственников и друзей.

"Проект" рассказал о тайной дочери Путина и акционера банка "Россия" Светланы Кривоногих. Из этого же издания публика узнала о бизнесе Дины Цилевич - любовницы главного путинского охранника, директора Росгвардии Виктора Золотова.

В еще одном расследовании "Проекта" рассказывается о роли основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука в управлении страной и о двух одинаковых кабинетах, построенных для Путина в Москве и в Сочи.

Подробности состоявшегося в 1999 году ужина, на котором ельцинская "семья" обсуждала передачу власти с членами кооператива "Озеро", вызвали живую реакцию. "Ужасно трагичная история о том, как всю нашу страну продали в рабство кучке бандитов полнейшие ничтожества - Таня Дьяченко, Валя Юмашев и Толя Чубайс", - написал Алексей Навальный. Он назвал Анатолия Чубайса "старым комсомольцем", который "уже 20 лет прислуживает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный оппозиционер". Чубайс вступил в заочную перепалку с главным оппозиционером, сравнив Навального с Лениным. Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что ужина не было, и обвинил Навального в "использовании вранья в своих целях".

В том же расследовании "Проекта" и материале The Bell говорится, что через банк "Россия" проходят все платежи за коммуналку от жителей ряда крупнейших городов России. Банк зарабатывает на этих платежах не менее 2 миллиардов рублей в год.

Расследование "Важных историй" посвящено истории обогащения бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.

The Insider нашел в базе данных обладателей второго гражданства Любовь Кириенко - у дочери первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко якобы есть французский паспорт. В МВД отрицают наличие таких сведений.

Публикация всех этих материалов - мощный залп по коррумпированной путинской группе. В Кремле заявляют об "информационной атаке" и намекают на зарубежных заказчиков. Провластные телеграм-каналы развивают конспирологические теории. И все понимают, что авторы расследований сильно рискуют.

Федор Крашенинников, публицист
Мне очень нравится, что новые медиа взяли Путина под постоянное наблюдение и буквально каждый день мы узнаем что-то новое о жизни фюрера и его окружения. Думаю, поток новостей будет нарастать: во-первых, за 20 лет накопилось критическая масса свидетелей и очевидцев, во-вторых, технологии делают все более бесмысленными дедушкину конспирацию по методичкам 70-х.

https://t.me/fyodork/11700

Татьяна Становая, политаналитик
В последние дни не просто удары, а прям ковровые бомбардировки семьи Путина. Сами (Кремль) сначала планомерно зачищали СМИ, выкинув на улицу многих сильных журналистов, а теперь по сути расплачиваются за "контроль" его же утратой. Представляется, что ответный огонь может быть тоже мощным. Разница, правда, в том, что с одной стороны - это работа, а с другой будут ярость и обида.

https://t.me/stanovaya/778

Дмитрий Трещанин, журналист
...Почему же получилось так, что куча классных расследований выходит почти в одно время? Я не конспиролог, и у меня нет готового ответа. У меня есть ГИПОТЕЗА...

Стоит признать, что моду на OSINT (расследования по открытым источникам. - Ред.) задал Навальный. Он может сколько угодно чморить журналистов, но сам вполне себе состоявшийся журналист. Расследования ФБК отвечают далеко не всем журналистским стандартам, но это сильные и крепкие штуки, которым хочется подражать (и завидовать). Почти одновременно появились крупные консорциумы типа OCCRP, это мощная поддержка, которую не стоит недооценивать. Короче, OSINT в России стал дико модным, и на этом рынке сейчас сразу НЕСКОЛЬКО сильных команд. То есть появилась, простите, КОНКУРЕНЦИЯ.

https://twitter.com/dm_e/status/1336375798622777347

Дмитрий Колезев, журналист
Актуальный вопрос - как Кремль будет реагировать на вал расследований о личной жизни и ближнем круге президента. Дмитрий Песков говорит, что это информационная атака, заказчики которой Кремлю известны. Если бы это было правдой, логично было бы Кремлю отвечать этим заказчикам.

Но я подозреваю, что ответный удар придется по журналистами и СМИ. Во-первых, скорее всего, слова Пескова - просто способ защиты. Во-вторых, если предположить, что Песков говорил искренне, то кого Путин считает заказчиками? Госдеп, ЦРУ, Уильяма Браудера, Михаила Ходорковского? В любом случае это кто-то за пределами страны, а значит, дотянуться до него невозможно. Остается "бомбить Воронеж".

Как будут отвечать? Возможно, точечно - в адрес конкретных редакций и журналистов (объявление иноагентами, уголовные дела, обыски и прочие способы давления). Возможно, системно - принятием новых запретительных законов, созданием дополнительных инструментов ограничения свободы слова. Возможно, мы увидим сочетание этих подходов.

Но ответные действия в любом случае будут напоминать стрельбу из пушки по воробьям: расследования выходят в сравнительно небольших СМИ, которые сложно контролировать именно за счет их размера. При этом охват аудитории у распространяемой информации все равно получается огромный.

https://t.me/kolezev/8184

Антон Орех
Антон Орех, журналист
Когда издание "Проект" опубликовало свое расследование, я начал переживать не за Путина, само собой, а за конкретных людей, которые делают "Проект" и проводили это расследование. С их стороны это прямо отчаянный поступок... Проблема в том, что громкие разоблачения по факту ничем фигурантам не грозят. И у того же "Проекта", и у Навального разве мало было иной раз просто шокирующих расследований. И что? Ничего. Народу в массе своей все равно. Народ не столько возмущается, сколько завидует коррупционерам и чиновникам. А покуда дело обстоит так, расследования по-настоящему опасны только для самих авторов расследований.

https://echo.msk.ru/blog/oreh/2747720-echo/

Максим Трудолюбов, публицист
Расследования "Проекта" про близких и приближенных Путина - очень смелые. Хочется выразить уважение коллегам. Между тем вид, который открывается с высоты этих расследований, - поправьте меня - не тянет на монументальное романтическое злодейство. На картине изображены персонажи Гоголя или герои картин Федотова ("Свежий кавалер"?). Многие думают о них как о невероятно могущественных людях. А раз так, то, наверное, они могли бы замахнуться на что-то большое. В конце концов у них было достаточно времени, чтобы создать свой "ампир" - высокий путинский стиль, создать свою литературу, построить пантеон святых и героев, придумать мифологию. Но там какая-то скупка-перекупка, бухгалтерия, один выбыл, другой зашел, тарифы ЖКХ. Мне не очень нравится слово "пошлость", это раньше было принято клеймить им что-то безвкусное и бестолковое. Но оно, кажется, подходит. И могущества там особенного не чувствуется.

https://www.facebook.com/trudolubov/posts/3831075100244280

Оставить комментарий Обсудить
12.12.2020
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Сверхновый класс

Виталий Портников, 10.12.2020

И вот теперь власти у сверхнового класса ничуть не меньше, чем у генеральных секретарей, а денег больше, чем у Рокфеллеров. При этом не нужно заниматься бизнесом, что-то придумывать, быть каким-нибудь Гейтсом, Маском или Джобсом. Нужно просто получить должность и безнаказанно разворовывать страну под аплодисменты счастливых подданных. Ну или жениться на дочери того, кто занимает должность.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Высшая стадия путинизма

Илья Мильштейн, 15.04.2019

Иные страшатся, что после Путина придет кто-нибудь такой, в сравнении с которым ушедший Владимир Владимирович и его времена покажутся раем. Вообразить это нелегко, хотя известно, что происходящее в России после политических заморозков и боестолкновений мирового масштаба порой превосходит самое смелое воображение. Как оптимистического, так и пессимистического свойства. В наши дни, в эпоху санкций и контрсанкций, чудовищной лжи и несправедливости почва для социальных потрясений успешно взрыхляется.
Илья Мильштейн

Горе от кума

Илья Мильштейн, 11.04.2016

Упрекнуть за доставленные музыканту хлопоты хочется не только американцев (что с них взять - звери), но и его давнего друга Владимира Владимировича. Ясно, что он желал Сергею Павловичу только добра, призывая своих олигархов скинуться на Страдивари в широком смысле, но в итоге сильно Ролдугина подставил.
Патриарх Кирилл на трапе. Фото: patriarchia.ru

Летающий общак

Илья Мильштейн, 06.12.2019

Одно за другим выходят расследования о самолетах ВТБ. Вслед за Алексеем Навальным, рассказавшим о щедрых подарках Андрея Костина тележурналистке Наиле Аскер-Заде и о полетах жены премьер-министра, издание The Bell изучило историю воздушных перемещений париарха Кирилла и других высокопоставленных пассажиров. Замысловатые офшорные схемы доступа к казенным деньгам сводятся в итоге к понятию "общак", считает Илья Мильштейн.
Иллюстрация из доклада центра "Досье"

Крюковая порука

Илья Мильштейн, 11.06.2020

Центр "Досье" Михаила Ходорковского публикует исследование, посвященное главной российской спецслужбе. ФСБ при президенте Путине давно уже стала структурой надгосударственной, представляющей серьезную опасность для миллионов граждан России, богатых и бедных, несогласных и лояльных, живущих дома и за границей. Илья Мильштейн - о "чекистском крюке".

новость Новости по теме
07.12.2020 Бывший зять Путина Шамалов купил 3,8 процента акций "Сибура" за 100 долларов →
25.11.2020 "Проект" нашел тайную дочь Путина →
21.09.2020 Опубликованы документы Минфина США об офшорных сделках "друзей Путина" →
27.05.2019 Генпрокуратура: В России нет уголовных дел по материалам "Панамского архива" →
01.06.2018 OCCRP: Бывшая жена Путина перепродала элитные участки земли в Подмосковье →
Фото и Видео
51255
Play
Путин за всемирную цензуру
51227
Play own
Путин и Шойгу - военные преступники
51127
Play
20-летие гибели "Курска"
51107
Play
"Меняй власть, а не Конституцию!"
Реклама
﻿
Выбор читателей
новость Крым, Донбасс и Гаага
Прокурор Фату Бенсуда. Фото с сайта МУС
новость Уголовка для "агентов"
Надпись "иностранный агент" на двери московского офиса движения "За права человека". Фото Дмитрия Зыкова/Грани.Ру
статья Зачем Лукашенко закрывает границы
Пункт пропуска на литовской границе. Фото: grodnonews.by
статья В защиту 11-ти
Подсудимые по делу о теракте в Петербурге. Фото пресс-службы петербургских судов
новость Приговор за блокаду Крыма
Ленур Ислямов. Фото: krymr.com
РЕКЛАМА
новость ФСБ снова взорвали
Взорвавшаяся у отдела ФСБ бомба. Фото: телеграм-канал "112"
статья Чубайс никуда не уходит
Фото: facebook.com/anatoly.chubays
статья Трамп: позорный эпилог
Виталий Портников
статья Новый пост для диктатора
Александр Лукашенко на "инаугурации". Фото: belta.by
статья Беларусь: отключение от SWIFT
статья Молдова: нелегкое сражение
Майя Санду. Фото: maiasandu2020.md
статья Кто готовил покушение на Габунию
Магомед Гуциев
новость Менты мстят активистке
Наталия Подоляк в ИВС. Кадр видео
новость Кража Судного дня
Ил-80. Фото: russianplanes.net/Кирилл Науменко
статья Список Мохнаткина
Сергей Мохнаткин. Фото Дмитрия Борко
статья Путин "накажет" Молдову
Виталий Портников
статья Был ли шанс у Белой гвардии
Эвакуация белой армии из Крыма
новость Вакцина и цензура
Вакцина "Cпутник V"
статья Как свалить Лукашенко
Минск. Пикет студентов-медиков
новость Апология террора
"Улица Абдулаха Анзорова" в селе Шалажи