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Также: Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Кирилл (Гундяев), Андрей Костин

статья Летающий общак

Илья Мильштейн, 06.12.2019
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Издание The Bell публикует свежее расследование, посвященное бизнес-джетам, которыми подконтрольный Андрею Костину банк ВТБ через свои офшоры оделяет разных знаменитостей. Алексей Навальный рассказывал о том, как щедрый банкир задаривает яхтами, недвижимостью и самолетами тележурналистку Наилю Аскер-Заде и как авиауслугами банка пользуется жена премьер-министра Дмитрия Медведева. The Bell изучает историю полетов патриарха Кирилла и других высокопоставленных пассажиров, которые тоже летали самолетами ВТБ. Предполагается, что в их числе были спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, помощник президента Игорь Левитин, вице-премьер Александр Хлопонин, глава Минприроды Сергей Донской, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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Фото: patriarchia.ru

Дурной пример, как говорится, заразителен: вслед за ФБК офшорной авиацией Андрея Костина заинтересовались и коллеги из The Bell. Правда, с точки зрения читательской этот сюжет не так увлекателен, как предыдущий. Там трогательнейшая надпись на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка, фотографии красивой девушки в разных видах, вообще любовь. Или Светлана Медведева, дама, быть может, не столь эффектная, как внебрачная жена банкира, но тоже занимательная, бывшая первая леди России как-никак. А здесь все больше пожилые мужчины, иные и с бородой. Это на любителя.

Тем не менее информация к размышлению имеется и в этом расследовании. К размышлению о том, почему казенные средства для передвижения высокопоставленного нашего священнослужителя и чиновников чуть помельче тратятся такими замысловатыми способами. Почему нельзя, в конце концов, им всем обойтись без самолетов, сперва оформленных в офшоре на острове Мэн, а затем перерегистрированных в Сан-Марино. Отчего им нельзя как-то попроще летать. В чем, так сказать, тайный смысл всех этих финансовых маневров, и для чего отдельным российским гражданам и гражданкам так уж необходимо путать следы, и почему именно Андрей Костин является их ангелом-хранителем в небе?

Исчерпывающего ответа на эти вопросы нам не найти, но приблизиться к разгадке мы можем, вбив в поисковую систему слово "общак". Ибо российская экономическая система устроена именно по этому принципу, и структура взаимоотношений банков с их клиентами и бенефициарами основана на нем. Оттого президент-председатель правления ВТБ иначе и не может осчастливить свою избранницу, кроме как запустив сложнейшую офшорную схему, чтобы в конце цепочки она, всплеснув руками, обнаружила и яхту, и недвижимость, и самолет. И тут нет ни малейшей разницы между девушкой и патриархом, поскольку общак - он один на всех, и что годится для Наили, тому порадуется и патриарх.

Когда же эти сложнейшие схемы неожиданно раскрываются, то нескромному взору гражданского общества предстает банальное воровство из казны, но до него еще нужно долго докапываться, и что в том хорошего для Костина, Медведевой, Иванова и прочих? Включая всех нас. Навальный и его последователи докопались, потому что дурной пример заразителен, и вышел скандал. Впрочем, не будем прикидываться, будто из прежних расследований мы ни о чем таком не узнавали, и слово "общак" применительно к российским элитам нам неведомо, и что мы страшно шокированы. Не будем лицемерами и не станем утверждать, что от репортеров ФБК и The Bell мы узнали хоть что-нибудь новое, поражающее воображение, сенсационное.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
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