Когда же эти сложнейшие схемы неожиданно раскрываются, то нескромному взору гражданского общества предстает банальное воровство из казны, но до него еще нужно долго докапываться, и что в том хорошего для Костина, Медведевой, Иванова и прочих? Включая всех нас. Навальный и его последователи докопались, потому что дурной пример заразителен, и вышел скандал. Впрочем, не будем прикидываться, будто из прежних расследований мы ни о чем таком не узнавали, и слово "общак" применительно к российским элитам нам неведомо, и что мы страшно шокированы. Не будем лицемерами и не станем утверждать, что от репортеров ФБК и The Bell мы узнали хоть что-нибудь новое, поражающее воображение, сенсационное.

Дурной пример, как говорится, заразителен: вслед за ФБК офшорной авиацией Андрея Костина заинтересовались и коллеги из The Bell. Правда, с точки зрения читательской этот сюжет не так увлекателен, как предыдущий. Там трогательнейшая надпись на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка, фотографии красивой девушки в разных видах, вообще любовь. Или Светлана Медведева, дама, быть может, не столь эффектная, как внебрачная жена банкира, но тоже занимательная, бывшая первая леди России как-никак. А здесь все больше пожилые мужчины, иные и с бородой. Это на любителя.

Издание The Bell публикует свежее расследование , посвященное бизнес-джетам, которыми подконтрольный Андрею Костину банк ВТБ через свои офшоры оделяет разных знаменитостей. Алексей Навальный рассказывал о том, как щедрый банкир задаривает яхтами, недвижимостью и самолетами тележурналистку Наилю Аскер-Заде и как авиауслугами банка пользуется жена премьер-министра Дмитрия Медведева. The Bell изучает историю полетов патриарха Кирилла и других высокопоставленных пассажиров, которые тоже летали самолетами ВТБ. Предполагается, что в их числе были спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов, помощник президента Игорь Левитин, вице-премьер Александр Хлопонин, глава Минприроды Сергей Донской, вице-премьер Юрий Трутнев и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.