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"Сталина на вас нет" - тирада универсальная, охватывающая применительно к России разные времена. Включая и те, когда никто ни о каком Сталине не слыхал. Ибо зажравшийся верхний слой и нищий народ являются вечными фигурантами отечественной истории. Не считая царя, сурового и справедливого, но о людских страданиях не ведающего, поскольку правду от него бояре скрывают. Отсюда и миф о Сталине, про которого известно, что ротацию элит он производил в тюремных подвалах и в концлагерях. Потому при нем якобы не воровали и начальники солидарно с трудящимися якобы жили в честной бедности и перед законом, то есть прокурорами, конвоирами и расстрельными командами, были равны.

Вот и теперь фраза про вождя, сурового и справедливого, многим придет на ум - при знакомстве с результатами экспертизы, проведенной специалистами Высшей школы экономики и Института исследований Внешэкономбанка. Аналитики установили, что 3 процента граждан РФ, составляющих новую аристократию, владеют по сути почти всеми деньгами, какие имеются в обращении у жителей нашей страны. На их счетах к концу нынешнего десятилетия содержится 92% срочных вкладов, в карманы у них уложено 89% общего бабла, им принадлежит 89,3% всех финансовых активов в России. Цифры впечатляют. При этом не стоит увлекаться мыслью, что российское начальство и олигархат - самые бесстыжие на земле. Известно, что расслоение на сверхбогатых и бедных, которым никогда не подняться, - это общемировой процесс. Однако есть существенная разница между неблагополучными слабыми государствами, которые никому не угрожают, и огромной ядерной державой. А также между странами сильными и благополучными, где средний уровень жизни гораздо выше, чем у нас, - и той же Россией.

Дело в том, что слабые практически не способны ни с кем всерьез воевать, а благополучным, как правило, не нужны войны, для того чтобы отвращать народ от безрадостных дум о своем сегодняшнем и завтрашнем дне. Высокие налоги, антикоррупционное законодательство в действии и мощная система социальной поддержки в процветающих странах служат гарантией выживания для тех, кому для счастья явно не хватает двух-трех миллионов в твердой валюте на текущем счету. Денег у них, грубо говоря, нет и не будет, но им помогают держаться.

Иное дело Россия. Ядерное оружие, громадные просторы, госслужба как освященный традицией способ обретения богатства путем ограбления казны, дикое неравенство, мертвая социалка - все склоняет руководство к тому, чтобы средствами внешней политики решать проблемы политики внутренней. Прибавим к этому вековую всенародную тоску по справедливости, которая является здесь главной скрепой, ненависть к боярам, обманывающим царя, слепую доверчивость к патриотическому вранью - и получим научно обоснованную теорию происхождения наших захватнических войн.

Хоть Первую мировую возьмем, в которую божий помазанник впрягся главным образом для того, чтобы отвлечь подданных от завиральных революционных идей. Хоть Будапешт или Прагу, куда входили не только с той целью, чтобы венгры и чехи думать не смели о побеге из социалистического лагеря, но и для того чтобы свои не мечтали о коренных переменах в СССР - в начале оттепели и в конце. Отсюда и мюнхенская речь, и Крым, и Донбасс, и Сирия, и Африка, и Чепига с Башировым, и холодная война, разогреваемая день ото дня. Отчасти, конечно, оккупационные войны и пропаганда здорового образа жизни в осажденной крепости диктуются ностальгией по былому величию и реваншистскими настроениями, но яснее всего в этих речах и войнах просматривается желание обуздать российский народ. Дабы про подлых американцев, гнусных европейцев и их украинских прихвостней люди думали постоянно, ужасаясь вероломству врагов. А про Тимченко с Ротенбергами, про Костина с Усмановым, про Золотова с Ролдугиным и Михал Иванычем не вспоминали вообще.

Трюки это довольно дешевые, если подсчитывать финансовые и интеллектуальные затраты, но убедительные. Народ ведется. Среди тех 97% электората, которому тоже дозволено хранить деньги в сберкассе и в кошельке, но в разумных пределах, подавляющее большинство активно или пассивно поддерживает Путина с его чиновниками и олигархами, войнами и казнокрадством, законотворчеством и телевизионным креативом.

Ну, и еще за Сталина немалая часть этого большинство голосует с упорством, достойным изучения. То в рамках патриотического конкурса "Имя России", то в опросах каких-нибудь, где отдается должное лучшему другу обездоленных, великому организатору и полководцу. Край родной долготерпенья взыскует правды, раскулачивания и лютых казней для богатеев, наивно полагая, что грозный Коба бедняков трогать бы не стал. Те, кого слуги народа уже в открытую именуют "шелупонью", понемногу созревают для акций бессмысленных и беспощадных. Это процесс печальный, но и закономерный.

Умные люди сегодня гадают, что будет после Путина. Иные страшатся, что после Путина придет кто-нибудь такой, в сравнении с которым ушедший Владимир Владимирович и его времена покажутся раем. Вообразить это нелегко, хотя известно, что происходящее в России после политических заморозков и боестолкновений мирового масштаба порой превосходит самое смелое воображение. Как оптимистического, так и пессимистического свойства. В наши дни, в эпоху санкций и контрсанкций, чудовищной лжи и несправедливости почва для социальных потрясений успешно взрыхляется.

Да и капитализм, который в России построили коммунисты, начитавшиеся ветхосоветских книжек про его звериный оскал, вышел совсем уж бесчеловечный. Оскал скопировали - вот он и вышел. Причем именно сегодня, когда в одной отдельно взятой стране внезапно, прямо как по писаному, наступила стадия империалистических войн. Сталина на них нет, на этих вояк, жуликов и воров, смутно догадывается среднестатический сторонник Путина, и это значит, что вместе с Владимиром Владимировичем придется еще и Иосифа Виссарионовича из народной души вытравлять.