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Также: Спецслужбы, Россия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Николай Патрушев, Михаил Ходорковский

статья Крюковая порука

Илья Мильштейн, 11.06.2020
Иллюстрация из доклада центра "Досье"
Иллюстрация из доклада центра "Досье"
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Центр "Досье" публикует новое исследование, посвященное истории и текущей деятельности главной российской спецслужбы - ФСБ. Выводы, которые делают авторы этого текста, сводятся к тому, что знаменитая "контора" при президенте Путине давно уже стала структурой надгосударственной. Представляющей серьезную опасность для миллионов граждан России, богатых и бедных, резко несогласных с существующими порядками и выражающих умеренную оппозиционность, живущих дома и за границей.

Любопытно, что материалы "Досье" вышли почти одновременно с нашумевшим интервью Николая Патрушева - бывшего шефа ФСБ, секретаря Совбеза, гэбэшника по призванию, психотипу, судьбе. Совпадение? Думаю, да.

Хотя эти публикации идеально дополняют друг друга. Изображая дурака, как некогда после "рязанских учений", Николай Платонович несет привычную пургу насчет "интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности" - и мы с легкостью постигаем, что он имеет в виду. Ибо "интенсификация", по его мнению, назначена на май-июнь, когда народ погонят к урнам с целью обнулить президентские сроки Путина. А из доклада следует, что никогда чекистам не жилось так сладко и привольно, как при подполковнике КГБ.

Патрушев пугает "расколом российского общества" путем западных "манипуляций", и нам страшно. Страшно при мысли о том, кого привел с собой подполковник и кто правит нашей страной в течение двух последних десятилетий.

Люди, пользующиеся исключительным доверием бывшего сослуживца. Члены корпорации, поставившей под контроль чуть ли не все значимые государственные институты, в том числе и силовые ведомства, и суды. Лица, воссоздающие в своей работе худшие пыточные практики времен наркома Ежова. Бандиты, занятые политическими убийствами, ограблением успешных компаний и банков. Держиморды, заточенные на политический сыск. Господа, погрязшие в коррупции.

Короче, речь идет о преступной организации, участники которой бережно - из поколения в поколение - передают опыт молодым. А молодые сегодня уже дерутся между собой. В рамках клановых войн за доступ к президенту и ресурсам, которые распределяются в Кремле.

При этом нельзя сказать, что из расследования, проведенного центром "Досье", просвещенный читатель узнает нечто принципиально новое. О Путине и ФСБ, о расстановке сил в нынешних элитах и о том, почему дедушка Патрушев все еще в строю. И как ахинея, которую он несет, соотносится с личными экономическими интересами мощнейшей криминальной группировки, захватившей Россию и докопавшейся уже до фундамента ее государственности, да. Однако повторение - мать учения, к тому же сумма знаний, которую мы получаем при ознакомлении с текстом под названием "Лубянская Федерация", огромна.

И здесь, согласитесь, совсем не тот случай, который описывается пословицей "меньше знаешь - крепче спишь". Ибо пресловутый "чекистский крюк", на который подвешена большая страна, слишком больно впивается в тело, что никак не способствует полноценному здоровому сну. А должен бы способствовать общественному пробуждению, и чем скорей - тем лучше.

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Илья Мильштейн, 11.06.2020
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Виталий Портников, 11.06.2020

Со стороны может показаться, что эти люди уверены в незыблемости своей власти, несменяемости Путина, бесконечности воровства, превращенного ими в государственную идеологию. А они живут в страхе. Если почитать Патрушева, становится ясно, почему в Кремле так нервно реагировали на "революцию роз" в Тбилиси и Майданы в Киеве и с таким ужасом - на "арабскую весну".
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