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Павла I они тоже убили. И Распутина не пощадили, изверги. Вообще неисчислимы злодеяния, совершенные подданными британской короны, и в списке, обнародованном вчера Марией Захаровой, упомянуты далеко не все. Однако нас, конечно, более всего впечатляют преступления против российской власти, включая убийство императора и любимого колдуна императрицы. Это душегубства без срока давности, и как же хорошо, что официальный представитель МИД РФ не позволяет нам о них забыть.

Плохо другое.

Беда в том, что ужасная традиция не прерывается, о чем со всей прямотой и убедительностью свидетельствует и Захарова, и другие наши официальные представители. Генпрокурор Чайка знает, что британский агент Березовский заказал убийство британского агента Литвиненко и сам впоследствии погиб от рук британских агентов. Постпред Небензя неопровержимо доказывает, что английские химики в Солсбери, желая навредить России, впрыснули яда в кровь находящейся в искусственной коме Юлии Скрипаль. И та же Захарова, водя пальцем по карте, обнаруживает в сирийской Думе дымовые шашки мэйд ин, понимаете ли, в том же Солсбери. Круг замыкается, и это значит, что покушениям на Россию, задуманным и осуществленным англичанами, нет и не будет конца.

И тут закрадываются мысли совсем уж печальные. Если они, спецслужбы британской империи, так всесильны, то что им стоит сегодня повторить прежние убийственные спецоперации. Например, отыскать и уничтожить, руками придворной знати при помощи яда и огнестрельного оружия, главного российского колдуна, приближенного к трону. Осталось лишь понять, кто это будет, - чародеев там в избытке. Зато относительно царя ни малейших сомнений не возникает. И мы даже догадываемся, заранее содрогаясь, кого могут использовать враги для этого черного дела. Известно же, причем из разных источников, удачно дополняющих друг друга, что товарища Сталина убил разоблаченный вскоре английский шпион Берия. Странно, кстати, что Мария Захарова про него не вспомнила. Картинка получилась бы окончательно завершенной.

Ну вот, а что Россия может противопоставить этим исторически предельно достоверным и неизбежным в будущем заговорам, проискам и козням? Да ничего. Так и видим, прозревая неотвратимый завтрашний день, как грядущая наша дипломатка будет, не сдерживая слез, повествовать о табакерке и яде, и грядущий генпрокурор станет оплакивать российских граждан, убиенных Лондоном в Лондоне, и грядущий Небензя, рыдая, пугать слушателей рассказами о впрыснутой отраве. Ибо англичане неисправимы, и хотя все это выяснилось буквально на днях, легче от того не становится.

Слегка обнадеживает разве что вот какое обстоятельство. Все-таки убивают наших царей, распутиных и более или менее простых граждан англичане далеко не каждый день. Можно привести солидный список российских императоров, генеральных секретарей, президентов и их фаворитов, которые тихо отошли в мир иной, как бы не замеченные британской разведкой. Я уж не говорю о сотнях миллионов безвестных российских, советских и опять российских людей, о которых на берегах Темзы даже не вспомнили, пока они жили, и кровавая длань МИ-6 не простиралась над ними. В это трудно сразу поверить, читая нынешние новостные сводки, но ведь тоже несомненный факт. Немало россиян, среди них и бывавшие в Великобритании высшие чиновники, олигархи, шпионы, маги и простолюдины, умерли своей смертью. Вероятно, никто из них в свое время не прогневал Англию, вот и уцелели.

В связи с чем возникает разумная, хотя и капитулянтская мысль. Если уж королева с ее джеймсбондами столь могущественна и беспощадна, то почему бы, от греха, не подчиниться ей. Этой жуткой англичанке, которая нас очень не любит, но все же не каждый год занята истреблением Павла I, Распутина, Сталина и других россиян, рангом пониже. По крайней мере никаких иных мыслей в голову не приходит, когда с утра до ночи слушаешь Захарову, Чайку, Небензю и прочих, им подобных, в Кремле, в МИДе, в Генпрокуратуре, в Охотном Ряду.

Они пугают, и нам страшно - за себя, за шпионов, за миллиардеров, за колдунов и за царя. А как беду отвести? Поцеловать ручку злодею, иначе никак.

Правда, есть среди россиян граждане, которые считают своих официальных представителей полоумными злобными клоунами, которым нельзя верить. Они, дескать, занимаются дешевым политиканством в заданных начальством рамках, оттого и несут дикую пургу насчет англичанки, преследуя цели чисто утилитарные. С Лондоном отношения сейчас скверные, вот британцам и припоминают все бывшее и небывшее, а когда Россия, наскучив своим одиночеством, выйдет к миру из осажденной крепости, то и ахинею про Распутина забудет, и Путина проклянет. Но их мало, этих граждан, ничтожно мало, потому их мнением следует пренебречь. И слепо верить всему, о чем нас извещают официальные представители.

Верить, бояться и просить эту всесокрушающую Великобританию смилостивиться над нами, маленькими и несчастными. Не убивать нас больше и не травить ядами. И ежели со всего размаху бухнуться лбом и повиниться перед королевой, то старушка небось смягчится своим каменным сердцем и больше не будет нас мучить. А не то пропадем, о чем Захарова с Чайкой и Небензей извещают нас неустанно и довольно долго еще будут извещать.