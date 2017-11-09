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Басманный райсуд Москвы арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу "Седьмой студии". Об этом сообщает Интерфакс. Решение было принято еще 11 октября, однако пресс-служба суда объявила о нем только месяц спустя.

Арестованы квартира, машина и банковские счета режиссера, на которых находятся свыше 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и 4 с лишним тысячи долларов.

Тогда же, 11 октября, был наложен арест и на имущество другого фигуранта дела - бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Это более 80 тысяч долларов, 5 тысяч евро и изделия из золота.

Решения приняты в качестве обеспечительных мер по гражданскому иску к фигурантам. О намерении подать иск о возмещении вменяемого ущерба ранее заявлял Минкульт.

О деле "Седьмой студии" стало известно в конце мая. Оно квалифицировано по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта "Платформа", запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта режиссер образовал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия".

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также, утверждает ведомство, режиссер поручал обеспечивать заключение "Седьмой студией" с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта "Платформа". Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по утверждению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Помимо Серебренникова и Итина в деле еще несколько фигурантов. Это бывшая главбух "Седьмой студии" Нина Масляева, бывший генпродюсер этого же объединения Алексей Малобродский, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум.

Воронова бежала из страны, и дело против нее выделено в отдельное производство. Малобродский заключен в СИЗО. Итин, Серебренников и Апфельбаум в разное время были отправлены под домашний арест. Также под домашний арест из СИЗО перевели и Масляеву, после того как она дала показания против себя и других обвиняемых.

Кроме Масляевой, никто из фигурантов дела вину не признает.