

Михаил Кригер с адвокатами. Фото: Sota



Михаил Кригер, уроженец Днепра, легенда московского политактивизма, получил 7 колонии за мечту о казни главного военного преступника и ненависть к ФСБ. Приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве.



Кригера арестовали в ноябре прошлого года. Изначально его обвиняли в оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК), но второе обвинение было переквалифицировано на публичные призывы к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК). Прокурор просил назначить 9 лет колонии.



По версии следствия, в своих постах и комментариях в Фейсбуке активист "Солидарности" призывал к расправам над сотрудниками ФСБ и к казни Владимира Путина через повешение. В одном из постов Кригер, как сочло следствие, оправдал действия, совершенные "в 2018 году в городе Архангельске и в 2019 году на территории Москвы". Речь идет о самоподрыве Михаила Жлобицкого в Архангельске и о Евгении Манюрове, открывшем стрельбу у здания ФСБ в Москве.



Публикуем последнее слово Михаила Кригера (по тексту в телеграм-канале группы поддержки).



Уважаемый суд!



Мне вменяют в вину два поста в Фейсбуке, которым на момент моего задержания исполнилось два года. Из чего я делаю вывод о том, что эти мои тексты - всего лишь повод. А преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае.



Я считаю эту войну тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская. Стараясь хоть как-то смыть тот братоубийственный позор, которым покрыла себя наша страна, я помогал украинским беженцам, всячески в соцсетях выражал свою искреннюю надежду на Перемогу.



Я был и до сих пор уверен, что если россиянам и суждено встретить свободу, то прийти она может лишь в результате этой самой Перемоги. Точно так же, как она пришла в Японию и Германию именно в результате военного поражения.



У Александра Городницкого есть такие слова: "Не всегда для свободы победа нужна, ей нужней иногда пораженье..."



Но вернемся к моему обвинению.



Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника.



Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, с таким же руками по локоть в крови. И эта моя оценка целиком и полностью подтверждается ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге.



Но, может быть, в этих своих мечтаниях я забыл о милосердии, о "милости к падшим", так сказать? Опять же - нет. Ведь по милости этого мясника (настаиваю - именно по его милости) продолжает литься кровь каждый день.



А поскольку сам он от власти не уйдет, как мы все понимаем, то арест и казнь его - единственный способ остановить то братоубийственное кровопролитие, которое именно он, опять же настаиваю, развязал против самого родственного россиянам народа - народа моей родной и любимой Украины.



Сейчас из-за маниакальных амбиций нашего фюрера в моем родном Днепре мои многочисленные родственники, одноклассники, друзья детства сидят в подвалах в ожидании обстрелов и бомбардировок. За что им все это? За то, что наш солнцеликий не наигрался в солдатики в детстве? За то, что, по моим наблюдениям, он стал поклонником того самого, настоящего фюрера и, похоже, следует его примеру?



Таким образом, я настаиваю на справедливости, разумности и, если угодно, целесообразности этой своей "хрустальной мечты". Или, перефразируя известного холуя по фамилии Володин, скажем так: "Есть Путин - есть реки крови, нет Путина - нет кровопролития". Я, надеюсь, достаточно и доходчиво обосновал свою мечту?



Тогда перейдем к моему второму обвинению.



Мне вменяют еще и разжигание ненависти к ФСБ. Да, я действительно не люблю эту контору, которая является абсолютным аналогом гестапо времен гитлеровского рейха. И даже превосходит по подлости и зверству. Почему, спросите? Да потому что немецкие палачи, пусть и бесчеловечными методами, но боролись с настоящими врагами рейха и фюрера, а не выдумывали их.



Наши же, путинские, гестаповцы просто придумывают врагов. С помощью засланных провокаторов создают "террористические организации", а потом сами же их и "раскрывают". То есть ради звезд на погонах, орденов на грудь, ради карьеры они ломают жизни подросткам, их родителям, нисколько не сочувствуя им, как не сочувствуют съедаемому кролику. Эта их гнусная практика проявилась в делах "Нового величия", "Сети", в деле канских подростков. Причем одного из канских ребят, 14-летнего Никиту Уварова, почти год продержали в СИЗО. А в 16 лет впаяли ему 5 лет колонии. За "теракт" в компьютерной игре Minecraft. Кем, скажите мне, надо быть, чтобы сажать 14-летнего по сути ребенка? Разве эти современные гестаповцы не чудовища? Разве они могут называться людьми?



Вообще же тот текст, который лег в основу моего обвинения, был написан под воздействием шока, случившегося со мной после приговора по "калининградскому делу". Напомню, если кто запамятовал, что тогда двое молодоженов получили 12 и 13 лет за служебное несоответствие сотрудника ФСБ, оказавшегося гостем на их свадьбе. И вот едва ли не на следующий день после женитьбы молодожены получили такие дикие сроки. И что же я должен чувствовать после всего этого к служащим в нашем гестапо?



Не могу не добавить, что в деле "Сети" признательные показания от молодых людей добивались с помощью пыток электрошокером. На что судьи предпочли не обращать внимания. Судя по географии этих дел, по послушности судов по этим делам, я делаю вывод о том, что данная людоедская, чудовищная практика является именно практикой, а не единичными эксцессами.



И что я должен испытывать к служащим этой зверской конторы? Неужто безмерное уважение и щенячий восторг?



А какие чувства я должен испытывать к этому ведомству после отравления Навального, Кара-Мурзы, еще ряда отравлений специальной группой служивых убийц, разъезжающих по стране за своими жертвами? Это вот те самые "горячие сердца и чистые руки"?



Объясните мне, как можно, зная обо всем, мной перечисленном, относиться к ведомству палачей, садистов, убийц и стукачей? И почему я не имею права поделиться этим своим отвращением с окружающими? Разве статья 29 Конституции не гарантирует мне право распространять открытую информацию?



Таким образом, мне кажется, что я достаточно обосновал свою позицию по обоим пунктам обвинения.



И поэтому я считаю героем Михаила Жлобицкого. Хотя я не оправдываю терроризм и являюсь принципиальным противником террора. Разве путинская власть оставила ему какой-то иной способ протеста, кроме самоубийства путем самоподрыва? Разве судьи обратили внимание на следы пыток электрошокером на теле подсудимого Филинкова во время заседания? А много ли депутатов Госдумы написали свои запросы в СК или в прокуратуру по этому поводу? А на Первом канале или на ВГТРК про 5-летний срок подростку Уварову что-нибудь сказали? И что же оставалось героическому правдолюбцу Жлобицкому? Какие формы протеста? Если пепел Клааса жжет сердце? Только "безумство храбрых" по М. Горькому...



Теперь еще пару слов. Во время заседаний неоднократно - видимо, как отягчающее обстоятельство - говорилось о моих многочисленных административных задержаниях. Наверно, по мысли обвинения, это меня должно как-нибудь отрицательно характеризовать.



Так я должен сказать, что никогда не выходил на акции протеста, чтобы развлечься или от скуки. Всегда только в защиту законности и в строгом соответствии с Конституцией, которая в статье 31 гарантирует всем нам право на мирные собрания.



Скажу больше. Выход на улицу я считал не только правом, но и обязанностью граждан по защите своих гражданских прав. И нередко заставлял себя это делать, преодолевая собственную лень, усталость и прочие обстоятельства.



И, уважаемые судьи, обвинители и следователи, я выступал в защиту и ваших прав в том числе. Чтобы вы могли избрать себе власть, ответственную перед вами. И чтобы, вынося то или иное решение, избранные вами депутаты думали в первую очередь о вашей реакции, одобрении или неодобрении этих решений. Чтобы они хоть как-то зависели от вас. Чтобы в том числе и ваших сыновей, братьев, отцов, мужей не забрили на эту преступную войну и не вернули их вам в целлофановом пакете. Мне кажется, что вы в этом не меньше меня заинтересованы. Только боитесь больше.



Вот за эти добрые намерения меня и задерживали много раз, и штрафовали, и сажали.



Ну и еще пару слов.



Обращаюсь ко всем, кто меня слышит, и к тем, кто прочитает эти мои слова. Если вы когда-то услышите или прочитаете, что "Кригер передумал" или "Кригер отказался, извинился" и т.д., то знайте: над моими близкими или надо мной нависла серьезная угроза. И совсем напоследок - мое коротенькое обращение к славным моим землякам, захисникам рідної України.



Шановні українці!

Любі мої друзі!

Гірше за все для мене те, що я не можу бути поряд з вами. У лавах ЗСУ наприклад.

Тому лише можу побажати вам Перемоги!

Хай щастить вам, браття й сестри!

Слава Україні!



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