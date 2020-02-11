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Более ста литераторов, журналистов и других деятелей культуры обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности.
Политзаключенным России, узникам совести
Друзья! Далекие и близкие, хорошо нам знакомые и те, чьи имена мы знаем только из прессы, томящиеся в тюрьмах и колониях и еще дожидающиеся суда в следственных изоляторах, пожалуйста, знайте, вы не одиноки, не забыты: на воле о вас помнят и ждут вас.
Ежедневно, в любую погоду во многих городах по всей стране: в Москве и Петербурге, Екатеринбурге и Казани, Новосибирске и Дубне, Ростове-на-Дону, Иванове и Нижнем Новгороде - мы выходим в пикеты, требуя вашей свободы. Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станций метро с требованиями справедливости и свободы для вас. И этот еженедельный пикет становится традиционным и в других городах России.
Каждый день в интернете мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, об их неправомерности, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким.
Мы надеемся, что наше сегодняшнее обращение так или иначе дойдет к каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак и вы еще раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем, и делают всё, что в их силах, ради вашей и нашей свободы, в стремлении и надежде приблизить нашу встречу на воле.
Будущее за нами!
Среди подписавших - Лев Тимофеев, Сергей Гандлевский, Людмила Улицкая, Александр Подрабинек, Наталья Мавлевич, Константин Азадовский, Зоя Светова, Мария Степанова, Михаил Айзенберг, Алексей Слаповский, Татьяна Щербина, Мария Галина, Майя Кучерская, Антон Батагов.
Подписи под обращением - на сайте Colta
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