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После аннексии Россия взяла в заложники и гноит в своих тюрьмах и колониях почти 90 крымских татар. Никто из них, кроме Эдема Бекирова, не попал в списки на обмен. Сегодня несколько крымскотатарских узников Кремля нуждаются в срочной медицинской помощи в связи с заражением крови, опухолями и другими серьезными заболеваниями.
В Москве есть несколько человек, которым небезразлична судьба украинских заложников и других политзеков. Врач и гражданская активистка Ольга Мазурова в пикете у Генпрокуратуры в день назначения нового главы ведомства:
35 украинских узников освобождены. В российских тюрьмах и колониях остаются как минимум 113 заложников, в основном это крымские татары. 34-м из них уже вынесены приговоры по тяжким террористическим статьям. Террор против коренного населения Крыма продолжается, дела "хизбов" поставлены на поток. Крымскотатарские политзеки держатся с достоинством. Владимир Зеленский обещает второй раунд обмена. ВИДЕО.
Верховный суд отклонил апелляцию на приговор пятерым фигурантам первого симферопольского дела "Хизб ут-тахрир". Сталинские сроки снижены всего на полгода, теперь они составляют от 11 с половиной до 16 с половиной лет в колониях строгого режима. За разговоры о религии крымские татары объявлены "участниками террористической организации". ВИДЕО.