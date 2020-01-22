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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Политзеки, Акции протеста, Здоровье, Право, Тюрьма, Украина, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир, Пытки | Персоны: Ольга Мазурова, Ремзи Бекиров

статья Невиновные гибнут в тюрьме

22.01.2020

После аннексии Россия взяла в заложники и гноит в своих тюрьмах и колониях почти 90 крымских татар. Никто из них, кроме Эдема Бекирова, не попал в списки на обмен. Сегодня несколько крымскотатарских узников Кремля нуждаются в срочной медицинской помощи в связи с заражением крови, опухолями и другими серьезными заболеваниями.

В Москве есть несколько человек, которым небезразлична судьба украинских заложников и других политзеков. Врач и гражданская активистка Ольга Мазурова в пикете у Генпрокуратуры в день назначения нового главы ведомства:

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22.01.2020
в блоге Блоги
465
Вера Лаврешина 30.10.2019
в блоге Не играть в поддавки с чекизмом
статья Статьи по теме
Акция крымских татар на Красной площади. Кадр видео Грани.ТВ

За тех, кто в Мордоре

11.09.2019

35 украинских узников освобождены. В российских тюрьмах и колониях остаются как минимум 113 заложников, в основном это крымские татары. 34-м из них уже вынесены приговоры по тяжким террористическим статьям. Террор против коренного населения Крыма продолжается, дела "хизбов" поставлены на поток. Крымскотатарские политзеки держатся с достоинством. Владимир Зеленский обещает второй раунд обмена. ВИДЕО.
Видеосвязь с узниками. Фото: "Крымская солидарность"

Правосудие оккупантов

24.12.2019

Верховный суд отклонил апелляцию на приговор пятерым фигурантам первого симферопольского дела "Хизб ут-тахрир". Сталинские сроки снижены всего на полгода, теперь они составляют от 11 с половиной до 16 с половиной лет в колониях строгого режима. За разговоры о религии крымские татары объявлены "участниками террористической организации". ВИДЕО.
новость Новости по теме
14.01.2020 Верховный суд утвердил сроки от 14 до 22 лет фигурантам татарского дела "Хизб ут-тахрир" →
29.12.2019 Донбасс: большой обмен завершен →
12.11.2019 Ялтинско-алуштинское дело "Хизб ут-тахрир": сроки до 19 лет →
Фото и Видео
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Апелляция крымских политзеков
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