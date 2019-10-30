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В глухие годы застоя личное мужество и солидарность побеждали бесчеловечную систему: голодовка узников мордовских и пермских лагерей в 1974 году положила начало великой традиции сопротивления. 45 лет спустя этот опыт востребован как никогда. В День политзаключенного правозащитники анализируют практику репрессий, спорят о методах защиты и поддержке из-за рубежа. Видео с круглого стола в Сахаровском центре.
Выступление 15-летней Влады Шевченко. Ее мать, активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко, с января сидит под домашним арестом по делу о "нежелательной" организации.
Cуд заочно арестовал фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина, бежавшего за границу. Он объявлен в международный розыск. В деле появился новый подозреваемый - Павел Новиков, он отправлен в СИЗО. Двух других фигурантов, Егора Жукова и Александра Мыльникова, обязали ознакомиться с материалами дела до 30 октября, а Максима Мартинцова - до 31 октября. Один из "потерпевших" полицейских из дела Самариддина Раджабова отказался исполнять эту роль и уволился из органов. Хроники "московского дела".