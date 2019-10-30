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Также: Политзеки, Право, Общество, Россия, Политика | Персоны: Мария Эйсмонт, Татьяна Локшина, Владимир Кара-Мурза младший, Юрий Тимофеев

статья Не молчите о политзеках

Юрий Тимофеев, 30.10.2019
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В глухие годы застоя личное мужество и солидарность побеждали бесчеловечную систему: голодовка узников мордовских и пермских лагерей в 1974 году положила начало великой традиции сопротивления. 45 лет спустя этот опыт востребован как никогда. В День политзаключенного правозащитники анализируют практику репрессий, спорят о методах защиты и поддержке из-за рубежа. Видео с круглого стола в Сахаровском центре.

Выступление 15-летней Влады Шевченко. Ее мать, активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко, с января сидит под домашним арестом по делу о "нежелательной" организации.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Юрий Тимофеев, 30.10.2019
в блоге Блоги
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Вера Лаврешина 30.10.2019
в блоге Не играть в поддавки с чекизмом
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Илья Азар в пикете у метро Новогиреева. Фото с личной фб-страницы

"Московское дело". Октябрь

30.10.2019

Cуд заочно арестовал фигуранта "московского дела" Айдара Губайдулина, бежавшего за границу. Он объявлен в международный розыск. В деле появился новый подозреваемый - Павел Новиков, он отправлен в СИЗО. Двух других фигурантов, Егора Жукова и Александра Мыльникова, обязали ознакомиться с материалами дела до 30 октября, а Максима Мартинцова - до 31 октября. Один из "потерпевших" полицейских из дела Самариддина Раджабова отказался исполнять эту роль и уволился из органов. Хроники "московского дела".
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